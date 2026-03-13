El Seis Naciones 2026 se define entre tres: cómo llegan Francia, Escocia e Irlanda a la última fecha

Francia buscará ganar para obtener el título (REUTERS/Russell Cheyne)

La definición del Torneo Seis Naciones 2026 presenta uno de los escenarios más igualados de los últimos años. Francia, Escocia e Irlanda mantienen vivas sus aspiraciones al título a falta de una sola jornada, en una recta final en la que ningún margen parece suficiente para anticipar un campeón. La última fecha se disputará mañana, con todas las miradas puestas en París y Dublín.

Francia lidera la clasificación con 16 puntos y una diferencia de +79 en el marcador general, tras cosechar tres victorias y una sola derrota. El equipo de Fabien Galthié recibirá a Inglaterra en el Stade de France, donde buscará consolidar el campeonato frente a su público. Un triunfo con punto bonus ofensivo asegurará el trofeo para Les Bleus, siempre que Escocia no supere ampliamente a Irlanda en su partido. Si los franceses ganan sin ese punto adicional, deberán esperar a que el equipo del Cardo no sume cinco puntos en su visita a Dublín.

En caso de empate ante Inglaterra, las posibilidades de Francia dependen de que Irlanda derrote a Escocia sin punto bonus. Cualquier derrota complicaría el panorama para los dirigidos por Galthié, que dependen de sus propios resultados y de lo que ocurra en el otro encuentro clave de la jornada.

Irlanda deberá ganar y esperar que Francia pierda (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Por su parte, Escocia iguala en puntos con Francia aunque su diferencia de tantos es de +21. El equipo escocés viajará a Irlanda con la necesidad de sumar al menos una unidad más que los franceses para quedarse con el título, o bien lograr una victoria con una diferencia abultada que le permita superar a los galos en el marcador global. Si los escoceses no obtienen la victoria, sus opciones pasan por un empate y por una eventual derrota francesa ante los ingleses. La presión sobre el equipo del Cardo es máxima, ya que no solo depende de su propio rendimiento, sino también de lo que suceda en París.

El tercer aspirante, Irlanda, acumula 14 puntos y una diferencia de +16. El conjunto de Andy Farrell debe vencer a Escocia en el Aviva Stadium con punto bonus y esperar que Francia empate o caiga ante Inglaterra. Si logra una victoria sin bonus, necesita que los franceses pierdan su compromiso. El Trébol se aferra a la localía y a su sólida defensa para intentar dar el golpe en el cierre del certamen.

La tabla de posiciones se completa con Italia en cuarta posición con 9 puntos, Inglaterra en quinto lugar con 5 puntos y Gales en el fondo con un punto. El torneo, uno de los más antiguos y tradicionales del mundo del rugby, ha ofrecido partidos de alta tensión y resultados inesperados hasta la fecha.

Escocia tendrá que ganar en Dublín y esperar una derrota de Francia ante Inglaterra (REUTERS/Russell Cheyne)

Más allá de las combinaciones posibles, la última jornada tendrá todos los focos sobre Francia, Escocia e Irlanda, que llegan a la definición separados por solo dos puntos. El desenlace se anuncia incierto y promete una jornada de intensa emoción tanto en París como en Dublín. La expectativa crece en torno a los seleccionados y sus hinchas, que aguardan ver quién logrará inscribir su nombre en la historia del Seis Naciones 2026.

La tabla de posiciones

Francia 16 pts. (+79)

Escocia 16 pts. (+21)

Irlanda 14 pts. (+16)

Italia 9 pts. (-24)

Inglaterra 5 pts. (+4)

Gales 1 pt. (-96)