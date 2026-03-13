6 frases de Eduardo Coudet luego de su debut con triunfo en River Plate: lo que más le gustó del equipo y qué pasó con Driussi

Eduardo “Chacho” Coudet tuvo su estreno como entrenador de River Plate y debutó con victoria por 2-1 frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El técnico destacó que el equipo fue “justo ganador” y remarcó la intención de juego como eje central de su propuesta.

El Millonario abrió el marcador con un cabezazo de Sebastián Driussi tras un centro de Gonzalo Montiel. Huracán igualó antes del descanso a través de un penal ejecutado por Jordy Caicedo. El partido incluyó momentos de alto voltaje y polémicas arbitrales. River dispuso de dos penales: Juan Fernando Quintero falló el primero ante una destacada intervención de Hernán Galíndez, mientras que Gonzalo Montiel convirtió el segundo tras una mano en la barrera sancionada por el VAR. En los minutos finales, Huracán tuvo la oportunidad de igualar, pero Lucas Blondel remató por encima del travesaño. De esta forma, River Plate sumó tres puntos que lo ubican en el quinto puesto del Grupo B con 14 unidades.

En conferencia de prensa, Coudet se mostró conforme con el rendimiento: “Me gustó por la intención siempre de jugar y sacar limpia la pelota. En el análisis rápido fuimos justos ganadores. En cuanto a situaciones y generación de juego, hay que seguir trabajando, pero en lo personal he visto muchas cosas buenas para repetir, y siempre hay cosas buenas para mejorar”.

Consultado sobre la ejecución de los penales, donde Quintero pateó en la primera que tocó tras su ingreso desde el banco y al fallar, en el siguiente penal el que pateó fue Montiel, Coudet aclaró: “No designo pateador, Cache (Montiel) era el encargado pero los momentos dentro del campo lo deciden ellos. Quiero aclarar que no tomé la decisión, los jugadores deciden. Sí tuve la intención que se hiciera el cambio antes (el ingreso de Quintero), pero los momentos son cómo se sienten y tomaron la decisión de que pateara Juanfer y luego Cache. Ellos ven el momento y eso habla también del compañerismo, porque Juan podría pensar en la revancha o ser egoísta y dijo ‘tomá, patealo vos’”.

Chacho también se refirió al contexto desafiante que tuvo en su debut, a una semana de ser presentado como entrenador, y destacó el trabajo del equipo. “No es una cancha ni rival fácil, pase lo que pase sostener la idea y la forma. Es un grupo muy sano, trabajador, que tiene ganas de revertir la situación, sabe que soy bastante exigente día a día y ha respondido muy bien”.

Y agregó: “La semana fue una cagada a palo importante, para hablar mal y pronto, pero estoy con mucha energía. No me voy a cansar, tenemos nueve días por delante hasta que venga el parate y no podemos relajarnos”.

En relación al funcionamiento futbolístico, Coudet valoró la actitud de sus dirigidos y remarcó que el proceso recién comienza: “Tenemos muy buenos jugadores, hay que ir creciendo en el tiempo, fue una semana muy agitada, va todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y recién hace una semana, vamos a intentar de seguir mejorando, no es fácil, es tiempo y trabajo”. También señaló que el objetivo principal es recuperar la confianza de la hinchada y consolidar una idea de juego basada en la posesión y la dinámica.

Por último, al ser consultado sobre el estado físico de Driussi, quien fue reemplazado en el entretiempo, el técnico explicó: “Viene con una pubalgia y siente dolor, pregunté y es más sobre ese tema que una lesión muscular, el doctor me pasó eso, aparentemente muscular no es nada, sino el tema del pubis, a veces molesta de más y te impide hacer cosas”.

En la próxima jornada, River Plate recibirá a Sarmiento de Junín el domingo a las 19:45, mientras que Huracán visitará a Aldosivi el lunes a las 15:30.

OTRAS FRASES DESTACADS DE COUDET:

“A pesar de errar el penal seguimos con la misma intención, Galíndez ha tenido una gran actuación para que el resultado sea un poco apretado“.

“Todos protestábamos, pero qué sé yo, ni la vi, cuando te cobran penal en contra protestás. Siempre tratando de no pasarme, hace muchísimo tiempo que no me echan, que es algo que he mejorado bastante, pero protestar protestamos todos los entrenadores”.

“A Kendry lo vi muy bien del juego y actitud. Tenemos jugadores de buen pie pero necesitamos que sean físicos, quiero recuperar un poco el juego”.

“Fue una semana muy agitada, va todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y recién hace una semana. Vamos a intentar de seguir mejorando, no es fácil, es tiempo y trabajo”.

“Es un grupo muy sano, trabajador, que tiene ganas de revertir la situación, sabe que soy bastante exigente día a día y ha respondido muy bien. Hay que tratar de acompañar, es un buen triunfo. El domingo tenemos que repetir muchas cosas, ojalá volver a ganar en casa con nuestra gente, tratando de hacer que el hincha recupere la confianza en este equipo. Yo estoy con mucha confianza que así va a ser, hay que trabajar”.

“Del fútbol argentino uno nunca se va, no me perdí una fecha desde que he salido de acá. Me gusta hacer silencio porque hay otra gente trabajando y no me gusta opinar desde afuera. Me he vuelto más planta, estoy fuera de las redes sociales, porque me parece que eso a uno lo hace más natural, y te hace estar sin prejuicio de nada. Lo único que tenía era TikTok y lo borré en el avión cuando subí para venir acá. No me entero más de nada. Busco respetar a los jugadores, a ustedes (periodistas) y los lugares. Conozco muy bien el fútbol argentino, sé cómo juegan los equipos y los jugadores, soy medio enfermito. Es una burbuja para mí el fútbol y lo que me sostiene, me gusta mucho. Soy bastante pesado y trato de mejorar a los jugadores, ese es el objetivo”.