La respuesta de la selección de Irán a Donald Trump luego de que dijera que no debería jugar el Mundial “por su propia seguridad”

La selección iraní le respondió a Donald Trump por declaraciones recientes del presidente de los Estados Unidos (Crédito: @teammellifootball/Instagram)

La selección de Irán emitió un comunicado con una respuesta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien había puesto en duda la conveniencia de que ese combinado nacional diga presente en la Copa del Mundo en días marcados por el conflicto en Medio Oriente.

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún individuo o país”, inició el mensaje publicado en sus redes sociales y reposteado por el entrenador Amir Ghalenoei en su cuenta oficial de Instagram.

A continuación, hizo hincapié en los méritos deportivos que hicieron al seleccionado obtener el tercer boleto a la cita en marzo de 2025, luego de Japón y Nueva Zelanda: “La selección nacional de Irán, con fortaleza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, estuvo entre los primeros equipos en clasificarse para este importante torneo”.

“Ciertamente, nadie puede excluir a la selección de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que solo ostenta el título de ‘anfitrión’, pero carece de la capacidad para brindar seguridad a los equipos que participan en este evento global”, escribió refiriéndose a los Estados Unidos.

Este mensaje se produce horas después de la misiva manifestada por Trump en su plataforma Truth Social: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”.

Este miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había arrojado algunos detalles de una charla que tuvo con el mandatario: “Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”.

Ahmad Doyanmali anunció que su país no está en condiciones de participar

Por otro lado, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, estimó que no estaban dadas las condiciones para presentarse a la competición: “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

Por otro lado, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, abrió la posibilidad a un boicot, luego de lo sucedido durante la última Copa de Asia femenina en Australia. Allí, seis jugadoras del equipo iraní optaron por permanecer en ese país, amparadas por visados humanitarios entregados por el gobierno anfitrión. Y Donald Trump afirmó que su administración intervendría con la misma medida humanitaria si fuera necesario. “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, sostuvo Taj.

En principio, la selección de Irán es parte del Grupo G y debería jugar tres encuentros en suelo estadounidense: dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. Sus rivales son Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Si se retira de la competición, la normativa indica que la plaza vacante sería otorgada a otra federación de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol).

Este escenario hace crecer la chance de que Irak sea elegida para ocupar el puesto vacante, al tratarse de la selección asiática que alcanzó la instancia más avanzada en las eliminatorias sin lograr la clasificación directa. Actualmente, debería enfrentar el 31 de marzo al ganador de Bolivia-Surinam y, de ganar en el Repechaje Internacional, jugaría la Copa del Mundo. Sin embargo, ya solicitó el aplazamiento del duelo por complicaciones derivadas del conflicto en Medio Oriente. La posible clasificación iraquí de manera automática haría que Emiratos Árabes Unidos tome su lugar en la repesca.