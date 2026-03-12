El show de teorías en las redes por la misteriosa “desaparición” de Doku durante una jugada de Manchester City-Real Madrid por Champions League

El extraño caso de la "desaparición" de Doku en pleno Manchester City-Real Madrid

Durante el partido de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un fenómeno inesperado captó la atención global más allá de lo estrictamente futbolístico. Jeremy Doku, extremo del City, desapareció por un instante de la retransmisión televisiva mientras encadenaba un ataque por la banda, generando desconcierto y viralidad en redes sociales.

El episodio ocurrió en la segunda parte, cuando Doku avanzaba hacia el banderín de córner, presionado por Federico Valverde y Trent Alexander-Arnold. De forma súbita, su figura se desvaneció por completo del encuadre, dejando solo el fondo del estadio y las vallas publicitarias. El incidente resultó tan llamativo que miles de espectadores comenzaron a compartir el clip en plataformas como X, donde surgieron todo tipo de teorías y memes, muchos de ellos aludiendo a un “fallo en la matrix”.

“Doku desaparece por una fracción de segundo. Los aficionados del City me dijeron que tenía algunos trucos bajo la manga, pero esto es una locura”, escribió el usuario @TrollFootball2. “La gente que cree en la conspiración de Matrix perderá la cabeza cuando vean lo que acaba de hacer Doku”, añadió la cuenta @EmanDaGoon.

La anomalía técnica se explicó poco después. Según GOAL, el responsable fue un error en el sistema de sustitución virtual que utilizan las cadenas para superponer anuncios digitales en las vallas del campo, adaptando la publicidad a las diferentes regiones donde se emite el partido. La combinación de la vestimenta y los movimientos de Doku confundió a los sensores de la tecnología de anuncios virtuales, que identificaron erróneamente al futbolista como parte del fondo publicitario. Como resultado, el software cubrió al jugador con la imagen de la valla, creando la ilusión de que había desaparecido en pleno ataque.

Este tipo de tecnología se ha vuelto habitual en las grandes competencias europeas. Permite que los espectadores de distintos países vean anuncios personalizados durante la transmisión de un mismo evento, optimizando los ingresos de patrocinio para los clubes y organizadores. Sin embargo, dependencias de color, contraste y movimiento pueden provocar fallos como el registrado en el Bernabéu, sobre todo cuando los jugadores portan equipaciones que coinciden visualmente con las franjas publicitarias digitales.

“El fenómeno fue causado por la tecnología de sustitución virtual, que permite a las emisoras superponer diferentes anuncios en los carteles publicitarios del estadio en función de la región en la que se retransmite el partido. Debido a que la equipación y los movimientos de Doku interferían con los sensores digitales utilizados para fijar los anuncios virtuales, el software ‘pintó’ accidentalmente la valla publicitaria sobre el jugador. Esto creó la ilusión de que la estrella del City había sido borrada del campo mientras el juego continuaba en tiempo real”, explicó el mencionado sitio web.

El impacto en redes fue inmediato. En cuestión de minutos, el video con la desaparición de Doku acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Entre las teorías, destacaron comparaciones con fenómenos paranormales y referencias a la cultura pop, aunque pronto comenzó a circular la explicación técnica basada en el uso de tecnología de sustitución virtual.

El episodio no solo generó asombro, sino que abrió el debate sobre los desafíos de aplicar tecnologías avanzadas en transmisiones deportivas en directo. Los sistemas de reconocimiento y superposición digital requieren calibraciones precisas y adaptación constante a las condiciones de luz, movimiento y uniformes, factores que pueden variar entre partidos y estadios.

Mientras tanto, la situación deportiva del Manchester City trasciende el suceso viral. El equipo dirigido por Pep Guardiola afronta un reto considerable tras la derrota por 3-0 ante el Real Madrid en la ida de cuartos de final. El resultado obliga a los ingleses a buscar una remontada en el Etihad Stadium la próxima semana para mantenerse con vida en la competencia europea.

Antes de ese compromiso, el City deberá medirse al West Ham en la Premier League, donde marcha segundo en la clasificación con 60 puntos en 29 partidos, siete menos que el líder, el Arsenal. El calendario apretado y la presión de revertir la eliminatoria ante el conjunto blanco añaden tensión a un equipo que, más allá de los retos deportivos, fue protagonista de un episodio que quedará en la memoria de los aficionados por motivos ajenos al marcador.

LA “DESAPARICIÓN” DE DOKU FUE VIRAL EN LAS REDES SOCIALES: