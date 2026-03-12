Claudio Tapia se reunirá con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, para definir la sede de la Finalissima entre Argentina y España

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, junto a su par de la AFA, Claudio Tapia (NORBERTO DUARTE / AFP)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que su presidente, Claudio Tapia, se reunirá esta noche con su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para “dialogar sobre la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España”.

“Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final”, escribió Tapia en su cuenta en la red social X (ex Twitter). De esta manera, se devela que uno de los temas principales del cónclave será discutir sobre la sede del partido programado para el próximo 27 de marzo. En un principio, el encuentro entre los campeones de la Conmebol y la UEFA se iba a celebrar en el estadio Lusail, de Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente trastocó los planes.

Es por eso que la definición de la sede para la Finalissima ha generado intensas negociaciones y posiciones encontradas entre ambos países, ya que en España tenían intenciones de llevarla al estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Luego de salir de los Tribunales, donde compareció ante la Justicia, Chiqui Tapia manifestó su deseo de que el encuentro se juegue en el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires. La decisión debe tomarse en las próximas horas, ya que en pocos días comenzarán a emitirse las convocatorias de jugadores para la doble Fecha FIFA, la última antes del inicio de la preparación rumbo al Mundial 2026.

El presidente de la AFA aseguró que pretende jugar el duelo entre Argentina y España en el Monumental

El eventual traslado de la Finalissima responde a la imposibilidad de celebrar el encuentro en el Lusail Stadium de Doha, donde inicialmente estaba previsto para el viernes 27 de marzo. Las tensiones políticas y de seguridad en Medio Oriente han obligado a replantear la sede a contrarreloj. Medios españoles, entre ellos el diario AS, señalaron que “la UEFA considera que Madrid y el Bernabéu son las mejores alternativas europeas”, ubicando a la capital española por encima de otras opciones como Roma y Lisboa. Además, ese mismo día, el estadio Metropolitano de Madrid recibirá el partido entre Marruecos y Ecuador, lo que implica un desafío de organización para las autoridades de seguridad locales, aunque subrayaron que “la capital de España es capaz de soportar dos eventos de esta magnitud en un mismo día”.

El rechazo de la AFA a disputar el partido en España constituye una traba significativa para alcanzar un consenso. El periodista Diego Monroig, de ESPN, recalcó la postura institucional argentina: “La AFA no dio el ok para jugar en España y la AFA no va a dar el ok para jugar en España. Estoy en condiciones de decir que la AFA nunca y en ningún momento dio el OK para jugar en España. La postura de AFA es que nunca dio el ok para jugar en España y realmente lo sorprende la noticia que comienza a tomar fuerza allí en Europa”. A pesar de la firmeza pública, Monroig reconoció que la reprogramación del partido en territorio europeo es “la alternativa más viable” dado que la mayoría de los jugadores de ambos seleccionados compite en ligas de ese continente.

Por su parte, Tapia declaró a la salida de los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes en la AFA: “Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”. Su comentario surgió tras salir del edificio de la justicia en lo Penal Económico de Avenida De los Inmigrantes 1950, y constituyó tanto una definición institucional como una señal de la tensión con la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Claudio Tapia, presidente de la AFA, en su ingreso a los Tribunales de Buenos Aires para declarar ante la Justicia (REUTERS/Agustin Marcarian)

La urgencia para decidir la sede se intensificó porque, según detalló ESPN, este viernes fue establecido como “el nuevo límite” informal para alcanzar un acuerdo definitivo respecto a la programación. Sin embargo, advirtieron que “ya hubo varios días claves que no terminaron siendo tal”, reflejando la volatilidad y presión de la negociación. Por parte del cuerpo técnico de la selección argentina, Pablo Aimar afirmó sobre la situación: “No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Es una muy linda medida”.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Monumental de Buenos Aires ocurrió en septiembre de 2010, con victoria argentina por 4-1. La estadística histórica registra 14 encuentros entre albicelestes y españoles: 6 victorias para cada lado y 2 empates. Si se discriminan por sede, el Monumental ha albergado cuatro partidos, con tres triunfos argentinos (1-0 en 1953, 2-0 en 1960 y 4-1 en 2010) y un empate (1-1 en 1974). En tanto que el Santiago Bernabéu ha recibido dos encuentros: uno terminó a favor de la Albiceleste en 1952 (1-0) y otro para la selección española en 1972 (1-0).