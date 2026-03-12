Bale destierra el mito sobre la convivencia con Cristiano Ronaldo: “En el Real Madrid, era exigente pero sin problemas”

Gareth Bale reveló cómo la convivencia diaria con Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid marcó una etapa de máxima exigencia y respeto profesional (REUTERS/Susana Vera)

Gareth Bale ofreció una visión cercana sobre la convivencia en el vestuario del club español Real Madrid con Cristiano Ronaldo durante su paso por el pódcast deportivo británico The Overlap, donde compartió anécdotas sobre la exigencia diaria, la gestión de personalidades y la dinámica interna del club.

Compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, según el galés, implicó afrontar un entorno de alta intensidad profesional y personal, marcado por presión constante, la presencia de figuras de talla mundial y la necesidad de encontrar su propio espacio entre jugadores de élite.

Bale describe el ambiente como exigente y basado en el respeto profesional, en el que la ambición de Cristiano impulsaba la mentalidad colectiva, destacando la ausencia de conflictos graves y la capacidad del grupo para gestionar distintos caracteres.

Bale relató en The Overlap que el ambiente del vestuario era competitivo y había un respeto claro entre los futbolistas: “Todos nos llevábamos muy bien en el vestuario. Nunca hubo problemas”, aseguró, haciendo hincapié en la cordialidad pese al fuerte carácter de los presentes.

La convivencia con Cristiano Ronaldo

Al ser consultado sobre el día a día junto a Cristiano Ronaldo, Bale explicó que el portugués tenía su ego y su hambre de récords: “Era un líder en lo suyo, pero el capitán era Ramos”. Según el galés, Ronaldo lideraba desde el rendimiento y la obsesión por el gol, pero la autoridad del grupo la ostentaba Sergio Ramos.

Bale detalló que la ambición del portugués influía en todo: “Entrenando, en los partidos, lo único que quería era marcar goles. De hecho, si no le pasabas el balón, lo notabas”, comentó entre risas. Añadió sobre la mentalidad de Ronaldo: “Él quiere marcar, pero no solo uno, aspira a tres, cuatro o cinco si puede”.

El reparto de tiros libres servía para explicar jerarquías: “En las faltas, la izquierda era suya, la derecha mía, y el medio solía ser de él”, concretó, aunque señaló que nunca hubo una disputa grave. “A veces había piedra, papel, tijera, según el humor del día”, agregó.

Para Bale, Ronaldo era determinante para el equipo: “Entrar en un partido sabiendo que Cristiano seguro va a marcar es una ventaja mental”.

Dinámicas y líderes en el Real Madrid

Durante la charla en The Overlap, Bale describió a Karim Benzema como una figura reservada pero fundamental: “Yo me entendía muy bien con Karim. Era muy reservado, siempre estaba con los franceses, pero nunca tuvimos un roce ni discusión”, señaló el galés, subrayando la armonía en el grupo pese a las distintas personalidades.

Sobre el liderazgo real en el vestuario, Bale fue claro: “Ramos era el que hablaba, hacía la arenga y se hacía respetar en el vestuario”. Diferenció así entre el liderazgo mediático de Cristiano Ronaldo y la figura de Sergio Ramos como referente del grupo, capaz de motivar y mantener unido al vestuario.

También explicó cómo se gestionaban los roles: “Sabías, por ejemplo, que Cristiano no iba a defender tanto, así que yo debía sacrificarme más en defensa”, lo que reflejaba la capacidad del equipo para equilibrar egos y repartir tareas por el bien colectivo.

El manejo del grupo por parte de los entrenadores

Bale subrayó el papel de los entrenadores del Real Madrid en la gestión de personalidades. “A Madrid no llegas para que te entrenen, sino para gestionar ese grupo”, afirmó, en referencia tanto a Zinedine Zidane como a Carlo Ancelotti.

Sobre Zinedine Zidane, destacó el respeto que imponía por su pasado: “No necesitaba hablar demasiado. Entrenaba con nosotros, hacía alguna entrada, pero su presencia bastaba para imponer disciplina”. Según Bale, el técnico francés reservaba las indicaciones tácticas para partidos clave, mientras normalmente apostaba por la confianza y la autonomía de los jugadores.

De Carlo Ancelotti valoró especialmente su gestión humana: “Si no jugabas, te hacía sentir importante”. El galés explicó que el entrenador exigía seriedad en los entrenamientos, incluso a figuras como Cristiano Ronaldo.

Para Bale, el éxito en el club español dependía más de la calidad del clima interno y la gestión de egos que de los sistemas tácticos.

En todo momento, la conversación en The Overlap permitió a Gareth Bale evidenciar las diferencias entre tipos de liderazgo y subrayar que la fortaleza del Real Madrid residía en combinar el carisma individual, la máxima exigencia y la convivencia armoniosa entre estrellas.

Cristiano Ronaldo dejó su sello como líder en el terreno de juego y referente en la búsqueda de logros, mientras que la voz directiva y la capacidad de unir al grupo siempre estuvieron, según Bale, en manos de Sergio Ramos.