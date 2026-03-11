Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de ida de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. El partido entre ambos es ya un imprescindible de las ediciones de la competición de las estrellas. En los últimos diez años se han visto las caras hasta en seis ocasiones y con la que nos concierte suman siete. Un clásico europeo que se presenta como una final anticipada donde todo puede ocurrir.