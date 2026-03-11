Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

El Santiago Bernabéu acoge uno de los duelos más destacados de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Real Madrid y Manchester City se miden en el primer capítulo de una eliminatoria que reúne a dos de los clubes con mayor trayectoria reciente en el torneo. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el conjunto blanco buscará hacerse fuerte en casa y tomar ventaja antes de afrontar el encuentro de vuelta en territorio inglés.
Ya se conoce el once inicial del club blanco: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Brahim y Vinicius.
¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de ida de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. El partido entre ambos es ya un imprescindible de las ediciones de la competición de las estrellas. En los últimos diez años se han visto las caras hasta en seis ocasiones y con la que nos concierte suman siete. Un clásico europeo que se presenta como una final anticipada donde todo puede ocurrir.