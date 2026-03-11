Pasó de la D a Primera, jugó en San Lorenzo y en España, lo dirigió Ruggeri y se retiró a los 45 años: “Fue como si me apagaran la luz”

La Vieja Carlos Moreno y una ppostal de su paso por San Lorenzo

“No es fácil mantenerte durante 25 años en el fútbol argentino. Me cuidé mucho con la comida y las salidas. No era muy salidor, ya que desde hace 33 años que estoy con mi señora, Sandra. Gracias a Dios, no tuve muchas lesiones. La clave tiene que ver con la alimentación y el buen descanso”. El consejo de una carrera saludable al máximo nivel viene de Carlos La Vieja Moreno, ex enganche que dejó el fútbol profesional en el 2018 en Deportivo Laferrere.

A Moreno le cuesta encontrar en los archivos de su memoria el día exacto del debut. Sin embargo, fue el sábado 24 de abril de 1993, en el estadio de Colegiales, con Cañuelas frente a Central Ballester, en la vuelta de los octavos de final de ese torneo de Primera D. El mediocampista ofensivo ingresó a falta de 15 minutos por Germán Duarte. Aquella tarde, se estrenó el futbolista que 25 años después colgaría los botines con la casaca del Villero.

“En todos los clubes a los que fui, después de haber pasado los treinta y pico, las cosas las demostré en la cancha. Ahí se ve si sos bueno o malo. Yo tuve el anhelo de jugar al fútbol, no sé hacer otra cosa. Pude estirar mi carrera hasta los 45. Pero no me gustó la manera en que me retiré. Podía haber sido adentro de una cancha. Por lo menos, con la dirigencia avisándome ‘mirá que no vas a seguir’, así me despedía de otra manera. Pero no me dijeron nada y, de un día para el otro, me tuve que ir”, cuenta La Vieja Moreno, quien disputó 163 partidos en Los Tamberos, marcó 40 goles, logró un ascenso antes de pegar el salto a la máxima categoría del fútbol argentino.

Con 25 años, al ex mediocampista ofensivo le avisaron que estaba la chance de ir al Argentinos Juniors de Chiche Sosa. “Fue muy fuerte el cambio de jugar en la D a pasar a la Primera. Se sintió más que nada en lo físico. Me la fui rebuscando y me tuve que adaptar para poder seguir y mantenerme. Eso me cambió la vida”, remarca en diálogo con Infobae.

Su recorrido en Primera División duró seis temporadas tras jugar en el Bicho, San Lorenzo de Almagro, Chacarita y Lanús. Fueron en total 166 partidos y 33 goles. Cuando en 2004 dejó el Funebrero, tenía 31 años y le tocó tener su primera experiencia en el exterior. Recaló en la Segunda División de España, para sumarse al Gimnastic Tarragona durante un año, previo a pasar a Deportivo Quito de Ecuador.

Ocurrió cuando jugaba en Chacarita

“No lo dudé, ese viaje fue una bendición de Dios. No conocía. No había viajado nunca. Fuimos con mi esposa y tuve una experiencia única, que jamás me hubiese imaginado. Lo mío fue creer o reventar. No hay edad para que Dios te dé lo que soñás”, cuenta el ex goleador que festejaba los goles señalando al cielo con su remera de “Jesús te ama”, a raíz de que es un reconocido Atleta de Cristo.

Luego de su paso por el exterior, Moreno regresó a su país para vestir las casacas de Atlético de Rafaela, Huracán de Parque Patricios, Deportivo Laferrere, Tristán Suárez y cerrar su carrera en el Verde, el club de sus amores.

- ¿Qué de tu vida, Carlos?

- Ahora no estoy haciendo nada. Estuve trabajando en las Divisiones Inferiores de Laferrere. Interinamente dirigí en Primera, pero volví de vuelta a las categorías menores hasta que me dejaron fijo. Después, se terminó todo y me fui del club. No estoy haciendo nada por ahora.

- Pero, ¿tenés ganas de seguir vinculado al fútbol?

- Por el momento estoy alejado. Sí me gustaría estar, pero ahora no. Estoy tranquilo porque estoy en otras cosas. Pero bueno, el fútbol me gusta, ¿viste? Hoy, si no estás adentro, no dirigís. En la Liga no te vas a salvar. Vas a estar haciendo lo que te gusta y manteniéndote en el ruedo de lo que te gusta, que no es poco, ¿me explico a lo que voy?

- ¿Desde lo económico decís o desde lo laboral?

- Desde lo monetario. De lo monetario es así. Después, lo otro es, sinceramente, para mantenerte, como quien dice, y estar en el ruedo, ¿no?

- Arrancaste desde muy chico en el fútbol, ¿no?

- Sí, jugué hasta los 45 años. Se hizo largo, pero a la vez corto, también. Pareciera como que pasaron 25 años volando, y uno no se da cuenta, es increíble.

- ¿Cómo te sentiste en tu último año?

- Bien, entrenaba todos los días. Obvio que no jugaba en la posición de toda mi vida, que fue enganche, ¿me entendés? Se empezaba a usar el doble cinco. Obvio, no iba a estar a la par de lo demás, pero bueno, ya en los últimos años era más pensante y no corría tanto detrás de la pelota.

La Vieja Carlos Moreno, en Chacarita

- Después de 25 años como futbolista, ¿cómo tomaste tu último día?

- La verdad que no lo pensé. No lo pensé porque no sabía que iba a terminar. A lo que voy es que si hubiese pensado que era mi último partido, lo hubiera digerido de otra manera. Pero no lo pensé. El menor problema que había en el club era el de la plata. Más allá de que era consciente de la edad que tenía, no digo que me sentía a la par de mis ex compañeros en lo físico, porque te voy a estar mintiendo, pero en lo futbolístico sí, que es donde sacaba mi fuerte.

- ¿Te dolió la manera de retirarte del fútbol? Porque te escucho dolido por la situación…

- Sí. Me podría haber retirado dentro de una cancha. Por lo menos, con la dirigencia avisándome “mirá que no va a seguir”, así me despedía de otra manera. Pero no me dijeron nada y, de un día para el otro, me tuve que ir. No me iba a ir mal de Laferrere. Soy hincha del club. Conozco a todos, me conocen a mí, saben cómo soy y quién soy. No iba haber ningún problema. Soy socio de club también, pero cuando los egos de los dirigentes van más allá de uno, ya está. Pasó en su momento y listo, ya está. Borrón y cuenta nueva. Sigo yendo a ver a Laferrere y nada más.

- Carlos, ¿cómo manejaste el post de retiro?

- Fue difícil. Como te digo, uno estando adentro, yendo a entrenar todos los días, era una cosa. De un día para el otro, pasás a cerrar los ojos, se me apagó la luz y listo, a dormir, como quien dice, ¿me entendés? Se terminó todo. Lo tomé de esa manera. Sinceramente en el momento no sentí nada. Cuando fueron corriendo los meses, ahí me cayó la ficha. Pasaron tres o cuatro meses, más o menos, y ahí empecé una rutina distinta. Y pasás a estar todo el día en tu casa, haciendo otras cosas, que no estabas acostumbrado a hacer. Y después, al poquito tiempo me invitaron a trabajar en el club y fui. Ahí amortigüé un poco el golpe del retiro.

- Habías arrancado a los 19 años en Cañuelas y después pegaste el salto a Argentinos Juniors. ¿Sentiste el impacto de jugar en el Ascenso y después pasar a Primera?

- Sí, se sintió más que nada en lo físico. Como digo, gracias a Dios jugué en mi posición, lo que me facilitó también las cosas, ¿viste? Argentinos Juniors es un club que tiene muy buenos jugadores y por ahí eso me facilitó un montón. Me costó mucho en lo físico. Estuve entre tres y cuatro meses para adaptarme a lo físico. Había llegado para la pretemporada también. Eso me ayudó un montonazo. Al venir del Ascenso, veía todas esas cosas y decía “qué loco, mirá lo que es estar acá, es impagable”. Pero, bueno, hay que luchar si uno quiere estar ahí. No es fácil.

- ¿Sufriste la presión de llegar a un equipo importante de Primera?

-Gracias a Dios agarré la mejor camada de lo que fue el fútbol argentino. La mejor época en general de todos los equipos, sacando a River y a Boca en su momento. En el 2000 fue la mejor época de los equipos de fútbol argentino. Argentinos tenía un equipazo, San Lorenzo también, y después en los demás equipos en donde estuve por lo menos mi lectura es esa; Boca y River te perdían uno o dos partidos al año, como San Lorenzo. Hoy ves a Boca y a River que pierden entre 10 o 12 partidos en un año. Hoy se equilibró un poco, cualquiera le gana a cualquiera. Antes eso no pasaba. A Boca y River no les ganabas ni de casualidad. Y, con todo respeto, cualquiera le gana a esos equipos.

Moreno, con la casaca de Laferrere, el club de sus amores

- ¿Con quién competías en tu puesto en San Lorenzo?

- Cuando llegué, estaba de entrenador Oscar Ruggeri y después vino Manuel Pellegrini. Había subido a Primera el Pipi Romagnoli y competía con él en el puesto de enganche. Previamente, estuvo toda esa camada de grandes jugadores como Pipo Gorosito, Fernando Galetto, Claudio Rivadero, el Chapa Zapata que se habían ido y el Pipi empezó a sumar. Después, estaba Walter Ervitti, que empezaba a sumar minutos. Pero gracias a Dios, me pude acoplar bien el año que estuve en Argentinos. Me sirvió también porque me entrené durante dos pretemporadas y cuando llegué a San Lorenzo, la pretemporada no la sufrí tanto. Aparte, San Lorenzo tenía un buen equipo, un buen plantel, como Argentinos.

- ¿Cómo fue tu relación con Ruggeri?

- Bien. Con todos los DT que tuve en diferentes clubes tuve la mejor. Podés compartir pensamiento futbolístico o no, pero uno lo va entendiendo a medida que va creciendo. Después está el técnico y el que está jugando debe entender que el DT estuvo del lado que estás vos. De todos uno va sacando lo mejor, esa es la realidad.

- ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó en tu carrera?

- Osvaldo Chiche Sosa. Fue el técnico que más tiempo tuve y me dirigió en Argentinos. Fue el que me abrió las puertas para poder quedarme. En San Lorenzo tuve a Rubén el Flaco Cousillas, que estuvo con Ruggeri en el cuerpo técnico. Era el ayudante de Oscar también, y eso fue una ventaja, porque el Flaco me conocía por intermedio de un amigo. Mi amigo dirigía un equipo en Roque Pérez en su momento y le decía “sabés que allá hay un chico, un villero, un negro que juega esto y lo otro”. Fui así como Cousillas me llevó a probarme a Argentinos.

- ¿Cómo te trataron en España al ser tu primera experiencia en el exterior?

- Bien. La verdad que en España pensé que iba a ser duro y difícil. Fue la primera vez que salía de Argentina. Fue una expectativa enorme, porque me fui de grande, a los 30 o 31 años. Como jugador, había salido del país jugando copas con San Lorenzo, pero yendo a otra liga, era la primera vez. Después, pasé por Ecuador también. Fui a Deportivo Quito y volví a la Argentina para jugar en Chacarita.

- Luego, jugaste en Huracán. ¿Te recriminaron alguna vez en Parque Patricios tu paso por San Lorenzo?

- No, sinceramente nada, cero. En caso de que lo hayan hecho, capaz que no me di cuenta si era para mí. Pero bueno, la verdad que siempre tengo el mejor recuerdo y el mayor respeto para la gente, más allá de la rivalidad. Fue positivo mi balance porque yo jugaba en el equipo que estaba dirigido por Chiche Sosa y después por el Turco Mohamed. Hemos ascendido del Nacional a Primera. Ese recuerdo no te lo quita nadie ni en Huracán ni en otro club. Estar al máximo nivel durante 25 años de carrera no es para cualquiera.

-¿Cómo hiciste para mantenerte tanto tiempo en el ruedo?

- No es fácil mantenerte durante 25 años en el fútbol argentino. Me cuidé mucho, con la comida y con las salidas. ¿Si salía mucho? No, no era muy salidor. Hace 33 años que estoy con mi señora, Sandra. Gracias a Dios, no tuve muchas lesiones. La clave tiene que ver con la alimentación y el buen descanso. La realidad es que no hay mucho misterio. Descansar bien, hacer el entrenamiento fantasma, que es el descanso, y dormir la siesta. La profesión del futbolista es de las únicas que te da la posibilidad de estar bien descansado, de poder estudiar, pero tenés que cuidarte mucho.

En Lafe también trabajó como entrenador

-¿Estudiaste alguna carrera?

-Yo no hice nada. No, no hice nada. Y terminé de jugar y tampoco estudié.

- ¿Notaste el cambio entre ser jugador y pasar a director técnico?

- Es muy difícil y se nota el cambio. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo ver una persona de frente, que después vos pases a estar al frente de 30 personas, ¿me entendés? Te encontrás con 30 problemas diferentes, con 30 situaciones diferentes. Hay que conocer e intentar saber cómo poder ayudar a cada uno, porque es la realidad. Atrás de un jugador de fútbol hay una familia, una vida personal, y hay un ser humano que por ahí la está pasando mal.

- ¿Te pasó en algún momento que la estabas pasando mal y tuviste que acudir al técnico de turno?

- No, no tuve esa situación. Yo te estoy hablando de la época de antes, imaginate la de ahora. Las cosas fueron cambiando, y son cada vez más difíciles. Los jóvenes cada vez están más rebeldes.

- ¿En el vestuario los juveniles saben quién entra como nuevo entrenador? ¿O sea, conocen quién ocupará el cargo de director técnico?

- No, no conocen al nuevo entrenador. No conocen su historia, y eso es triste y no es bueno, ¿viste? A las generaciones de hoy no les interesa saber quién los dirigirá ni conocer su pasado futbolístico. No hacen esa lectura de que va a venir un técnico y voy a averiguar dónde jugó, quién es, a quién dirigió y a quién tuvo. Te preguntan “¿quién es este¡”, y da vergüenza ajena que no sepan quién lo va a dirigir.