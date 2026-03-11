Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

La directiva de Boca Juniors, bajo la presidencia de Juan Román Riquelme, impulsa una ampliación sin precedentes para el estadio Alberto J. Armando, con el objetivo de llevar su capacidad a 80 mil espectadores hacia el año 2027. El proyecto, actualmente pendiente de la autorización final de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), plantea una renovación estructural profunda, incluida la construcción de una cuarta bandeja, nuevas torres de acceso y modificaciones tanto en la circulación interna como en el entorno arquitectónico, según pudo saber Infobae.

En las últimas horas, este medio accedió a imágenes inéditas de lo que será la obra exterior con la construcción de cuatro columnas que contendrán un total de 18 ascensores y comunicarán la tercera con la cuarta bandeja, además de no interferir en las vías del tren por las que ya recibieron la aprobación por parte de la empresa concesionaria Ferrosur Roca SA para así poder llevar a cabo dicha edificación.

Estas estructuras permitirán conectar la tercera bandeja existente con la futura cuarta bandeja, que sumará capacidad para 6 mil hinchas sentados y organizará mejor el flujo de público dentro del estadio. Está previsto que las obras principales comiencen a mediados de 2026, coincidiendo con la conclusión de otras remodelaciones complementarias, como la renovación de la puerta principal de Brandsen 805, el patio de comidas de la Platea L y un gimnasio para socios. Cada ascensor tendrá capacidad para 12 personas (incluidos los que se ampliarán en la puerta 18, que pasarán de dos a seis).

Imagen de las conexiones entre la zona de acceso y las plateas

La siguiente fase del plan prevé la demolición de los palcos y sectores preferenciales ubicados sobre la calle Doctor del Valle Iberlucea para dar paso a dos plateas más reducidas y a un total de 216 nuevos palcos distribuidos en seis niveles, todos con terrazas. Esto permitirá cerrar el anillo asimétrico del estadio. Durante esta operación, programada tentativamente para 2027, el primer equipo se verá obligado a trasladar su localía. Las sedes alternativas consideradas son el estadio Único de La Plata, el Tomás Ducó de Huracán y el José Amalfitani de Vélez.

Uno de los aspectos más innovadores será la incorporación de un techo moderno, que cubrirá la totalidad de las tribunas, mejorará las condiciones climáticas para los espectadores y optimizará la acústica del estadio. Además, se instalará una pantalla led que se extenderá a lo largo del perímetro interno. El Master Plan contempla también el corrimiento del campo de juego en cuatro metros hacia el sector de las vías del tren, sin alterar la altura del césped ni la fosa perimetral destinada a la seguridad. Los bancos de suplentes se trasladarán junto a la Platea L, el acceso de los equipos se unificará conforme a la normativa FIFA, y el gabinete de VAR será reposicionado para cumplir con normas internacionales. Se suprimirá el ingreso tradicional del equipo visitante junto al arco norte.

El estudio técnico, legal y estructural del proyecto llevó más de dos años antes de la presentación definitiva ante la CNRT y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente, Riquelme evaluó la posibilidad de adquirir propiedades colindantes al estadio para expandir la infraestructura. Sin embargo, la investigación determinó que alrededor de la mitad de dichos lotes figura en el registro de protección patrimonial de la ciudad, lo que impide demoler o modificar gran parte de ellos. A esto se suma la situación de viviendas con problemas de hipotecas, embargos, sucesiones estancadas, propiedades sin matrícula o conflictos entre herederos, así como casos de intrusiones. Por ello, el club optó por ejecutar un plan de expansión íntegramente dentro del código urbano vigente, sin afectar a las viviendas aledañas ni depender de reformas legislativas.

Así se verán las cuatro columnas que se levantarán detrás de las vías del tren

Para iniciar las obras, Boca incluirá en sus presentaciones ante el Gobierno de la Ciudad los planos completos de arquitectura, memorias de cálculo, estudios de impacto ambiental, plan de evacuación y circulación, así como la documentación técnica complementaria referida a la seguridad y la normativa contra incendios.

Por último, se prevé la remodelación de las populares bajas: se modificarán sus pendientes para crear más escalones, acercarlas a los arcos y habilitar una mayor cantidad de lugares. El club enfatizó que el análisis previo incluyó estudios isotópicos detallados de la visual del campo de juego, abarcando distancia, ángulo de visión, altura de las filas y pendiente de las tribunas, todo con el objetivo de preservar la experiencia visual emblemática de la Bombonera.