Con Boca y River afuera de las Copas, así están las posiciones en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura

Vélez empató con Tigre y lidera su zona y la Tabla Anual. Además, Independiente igualó 4-4 con Unión, Sarmiento iguala con Racing y Newell’s vence a Platense

Boca y River por el
Boca y River por el momento se encuentran fuera de las clasificaciones a las próximas copas internacionales (Fotobaires)

Este martes se dio inicio a la fecha 10 del Torneo Apertura. Fueron cuatro partidos de alto impacto que provocaron cambios tanto en la parte alta y baja de la tabla como en la zona que clasifica a los octavos de final del campeonato argentino.

En primer turno, Independiente y Unión protagonizaron un vibrante empate 4-4 en el estadio Libertadores de América. El mismo tuvo un desenlace agónico, con el gol de la igualdad convertido por Juan Fedorco a los 99 minutos. Unión se adelantó rápidamente con un penal convertido por Cristian Tarragona y amplió la diferencia con goles de Brahian Cuello y Mateo Del Blanco, aprovechando las dificultades defensivas del local. Independiente descontó sobre el cierre del primer tiempo con un tanto de Ignacio Pussetto.

Independiente y Unión empataron en
Independiente y Unión empataron en el inicio de la décima fecha (Fotobaires)

En el complemento, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros reaccionó. Gabriel Ávalos, de penal, acercó al Rojo en el marcador, aunque Unión volvió a sacar ventaja con un gol de Maizon Rodríguez. Ávalos volvió a descontar de cabeza y se consolidó como uno de los goleadores del torneo. En la última jugada del partido, Fedorco selló el empate definitivo tras un córner, asegurando un punto para Independiente.

Con este resultado, Independiente quedó cuarto en la Zona A con 14 puntos, mientras que Unión alcanzó los 15 y comparte la segunda posición con Estudiantes, detrás de Vélez, que suma 19 unidades.

Al unísono, Tigre y Vélez igualaron 1-1 en el estadio José Dellagiovanna. El Matador abrió el marcador a los 27 minutos con un gol de taco de David Romero, quien debió dejar el campo pocos minutos después por una molestia muscular. En la segunda mitad, el Fortín logró la igualdad a través de un penal ejecutado por Braian Romero. La falta se originó en una mano dentro del área de Federico Alvarez, que el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó tras una disputa con Lisandro Magallán.

Racing visitó a Sarmiento en
Racing visitó a Sarmiento en Junín (@RacingClub)

El empate sostiene a Vélez en la cima de la Zona A con 19 puntos, dos por encima de Unión de Santa Fe. Tigre, por su parte, sumó un punto ante su gente, y se ubica segundo en la Zona B con 16.

Por la noche, Newell’s enfrenta a Platense (Zona A), mientras que Sarmiento recibe a Racing (Zona B).

Vale recordar que la fecha 9 no se jugó debido al paro decretado en rechazo a la citación judicial a Chiqui Tapia y otros directivos. La reprogramación provocará que dicha jornada se dispute el fin de semana del 3 de mayo, desplazando a los playoff: octavos de final el domingo 10 de mayo, cuartos el miércoles 14 de mayo, semifinales el domingo 17 y la final el domingo 24 de mayo.

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LA FECHA 10 DEL TORNEO APERTURA

Martes 10 de marzo

Tigre 1-Vélez (Interzonal)

Independiente 4-4 Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

22.00 Newell’s – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

21.30 Huracán – River (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

