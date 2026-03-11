“Ardilla voladora”: la espectacular acrobacia de un luchador para ganar una pelea que recorre el mundo

El espectacular movimiento de un luchador ruso para ganar el combate

El luchador ruso Bozigit Islamgereev logró una de las victorias más comentadas del Campeonato Europeo Sub-23 de Lucha en Serbia, tras ejecutar una espectacular Ardilla Voladora que le permitió revertir el marcador y avanzar a la final de los 86 kilogramos en lucha libre. El combate contra el francés Rakhim Magamadov se encontraba a solo segundos del final, con Islamgereev en desventaja, cuando sorprendió al público y a su oponente con un movimiento considerado de alto riesgo en la disciplina.

La secuencia decisiva ocurrió con apenas siete segundos en el reloj y el marcador 8-5 a favor de Magamadov. En ese contexto, el luchador ruso ejecutó la maniobra conocida en el circuito como Ardilla Voladora, un salto acrobático por encima de la cabeza de su rival, seguido de un agarre invertido al cuerpo y un derribo inmediato. El árbitro asignó cuatro puntos a Islamgereev por la acción, lo que modificó el marcador a 9-8 y, tras una revisión por video solicitada por el equipo francés, se sumó un punto más, cerrando el combate 10-8 a favor del ruso.

Este movimiento es uno de los más complejos de realizar ya que conlleva una sincronización perfecta que inicia desde que el oponente se agacha para atacar las piernas. A partir de allí, el rival debe saltar sobre su oponente y agarrarlo por el aire para luego derribarlo. La técnica exige precisión en el momento del salto, la firmeza del agarre y la ejecución del aterrizaje para inmovilizar al rival y asegurar la puntuación.

La “Ardilla Voladora” se define en la lucha libre como una combinación de defensa y ataque, en la que el luchador debe esperar el momento exacto en el que el oponente baja la cabeza, saltar lo suficiente para superarlo en el aire y fijar el agarre en el cuello o el torso antes de aterrizar. Según explicó Coleman a CBS, la maniobra surgió como respuesta a la frustración por derrotas en la escuela secundaria y requiere un compromiso total, ya que una mala sincronización puede dejar al ejecutor vulnerable a un contraataque.

La jugada tuvo un impacto inmediato en redes sociales, donde videos del combate circularon ampliamente y generaron debate sobre la dificultad y espectacularidad del movimiento. El antecedente más famoso proviene del luchador estadounidense Ellis Coleman, quien popularizó la técnica en el Campeonato Mundial Juvenil de 2011 y, según relató a CBS en 2012, solía emplearla en situaciones de desventaja.

“Me encanta el apodo, me encanta el revuelo que ha despertado y me encanta el hecho de que se haya vuelto tan popular”, comentó Coleman tras la viralización de su jugada. Incluso aprovechó para publicar en su cuenta de Instagram un video en donde se lo veía realizando la espectacular maniobra. “Hay que reconocerle el mérito al creador: Ellis Coleman”, se puede leer en el posteo.

En el caso de Islamgereev, la maniobra le permitió no solo avanzar a la siguiente ronda, sino también instalarse en la semifinal del torneo, donde enfrentó al azerbaiyano Vasif Khudiyev. El combate fue nuevamente reñido, aunque el ruso se impuso por 3-2, asegurando su presencia en la final por la medalla de oro. El próximo rival de Islamgereev será el turco Ahmet Yagan.

El oponente de Islamgereev en cuartos de final, Rakhim Magamadov, llegó al torneo con un historial destacado, incluyendo un título en Bucarest y medallas de plata en Bakú y Tirana. El Campeonato Europeo Sub-23 de Lucha, organizado este año en Zrenjanin, Serbia, reúne a los principales talentos jóvenes del continente en distintas categorías de peso y estilos.