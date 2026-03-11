Deportes

“Ardilla voladora”: la espectacular acrobacia de un luchador para ganar una pelea que recorre el mundo

El ruso Bozigit Islamgereev se impuso a su rival en los segundos finales con un movimiento pocas veces visto

Guardar
El espectacular movimiento de un luchador ruso para ganar el combate

El luchador ruso Bozigit Islamgereev logró una de las victorias más comentadas del Campeonato Europeo Sub-23 de Lucha en Serbia, tras ejecutar una espectacular Ardilla Voladora que le permitió revertir el marcador y avanzar a la final de los 86 kilogramos en lucha libre. El combate contra el francés Rakhim Magamadov se encontraba a solo segundos del final, con Islamgereev en desventaja, cuando sorprendió al público y a su oponente con un movimiento considerado de alto riesgo en la disciplina.

La secuencia decisiva ocurrió con apenas siete segundos en el reloj y el marcador 8-5 a favor de Magamadov. En ese contexto, el luchador ruso ejecutó la maniobra conocida en el circuito como Ardilla Voladora, un salto acrobático por encima de la cabeza de su rival, seguido de un agarre invertido al cuerpo y un derribo inmediato. El árbitro asignó cuatro puntos a Islamgereev por la acción, lo que modificó el marcador a 9-8 y, tras una revisión por video solicitada por el equipo francés, se sumó un punto más, cerrando el combate 10-8 a favor del ruso.

Este movimiento es uno de los más complejos de realizar ya que conlleva una sincronización perfecta que inicia desde que el oponente se agacha para atacar las piernas. A partir de allí, el rival debe saltar sobre su oponente y agarrarlo por el aire para luego derribarlo. La técnica exige precisión en el momento del salto, la firmeza del agarre y la ejecución del aterrizaje para inmovilizar al rival y asegurar la puntuación.

La “Ardilla Voladora” se define en la lucha libre como una combinación de defensa y ataque, en la que el luchador debe esperar el momento exacto en el que el oponente baja la cabeza, saltar lo suficiente para superarlo en el aire y fijar el agarre en el cuello o el torso antes de aterrizar. Según explicó Coleman a CBS, la maniobra surgió como respuesta a la frustración por derrotas en la escuela secundaria y requiere un compromiso total, ya que una mala sincronización puede dejar al ejecutor vulnerable a un contraataque.

Las redes sociales de la
Las redes sociales de la competencia se hicieron eco de la maniobra

La jugada tuvo un impacto inmediato en redes sociales, donde videos del combate circularon ampliamente y generaron debate sobre la dificultad y espectacularidad del movimiento. El antecedente más famoso proviene del luchador estadounidense Ellis Coleman, quien popularizó la técnica en el Campeonato Mundial Juvenil de 2011 y, según relató a CBS en 2012, solía emplearla en situaciones de desventaja.

“Me encanta el apodo, me encanta el revuelo que ha despertado y me encanta el hecho de que se haya vuelto tan popular”, comentó Coleman tras la viralización de su jugada. Incluso aprovechó para publicar en su cuenta de Instagram un video en donde se lo veía realizando la espectacular maniobra. “Hay que reconocerle el mérito al creador: Ellis Coleman”, se puede leer en el posteo.

La Ardilla Voladora se define en la lucha libre como una combinación de defensa y ataque, en la que el luchador debe esperar el momento exacto en el que el oponente baja la cabeza, saltar lo suficiente para superarlo en el aire y fijar el agarre en el cuello o el torso antes de aterrizar. Según explicó Coleman a CBS, la maniobra surgió como respuesta a la frustración por derrotas en la escuela secundaria y requiere un compromiso total, ya que una mala sincronización puede dejar al ejecutor vulnerable a un contraataque.

El luchador ruso realizó una
El luchador ruso realizó una "Ardilla Voladora"

En el caso de Islamgereev, la maniobra le permitió no solo avanzar a la siguiente ronda, sino también instalarse en la semifinal del torneo, donde enfrentó al azerbaiyano Vasif Khudiyev. El combate fue nuevamente reñido, aunque el ruso se impuso por 3-2, asegurando su presencia en la final por la medalla de oro. El próximo rival de Islamgereev será el turco Ahmet Yagan.

El oponente de Islamgereev en cuartos de final, Rakhim Magamadov, llegó al torneo con un historial destacado, incluyendo un título en Bucarest y medallas de plata en Bakú y Tirana. El Campeonato Europeo Sub-23 de Lucha, organizado este año en Zrenjanin, Serbia, reúne a los principales talentos jóvenes del continente en distintas categorías de peso y estilos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLucha LibreSerbiaCampeonato Europeo Sub-23 de Lucha

Últimas Noticias

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará asentarse en zona de clasificación a playoffs en su choque contra el Ciclón. Desde las 19.45, por ESPN Premium

Boca Juniors buscará arrimarse a

El sueño mundialista tiene precio: cuánto cuesta viajar desde Argentina para ver a la Selección

Entre vuelos internacionales, traslados internos, entradas, alojamiento y gastos diarios, el presupuesto para seguir a la Selección en el Mundial se torna alto. El cálculo refleja el fuerte aumento de costos respecto a ediciones anteriores y anticipa lo que podría ser el torneo más caro para los hinchas argentinos

El sueño mundialista tiene precio:

El Inter Miami de Lionel Messi abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville: horario y cómo verlo

Arrancará a las 20:30 (hora Argentina) y televisará Disney+

El Inter Miami de Lionel

El cabezazo a los 99 minutos desde la puerta del área que le dio el empate 4-4 a Independiente en un inolvidable duelo ante Unión

En la última del partido, el marcador central Juan Fedorco apareció para darle un punto al Rojo en el Libertadores de América

El cabezazo a los 99

La agenda de los cuatro partidos que le darán continuidad a la 10ª fecha del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

A las 17.30, abrirán la actividad Banfield-Gimnasia y Argentinos-Rosario Central. Luego, a las 22, Atlético Tucumán recibirá a Aldosivi e Independiente Rivadavia chocará con Barracas Central

La agenda de los cuatro
DEPORTES
La “maldición” que sufre Neymar

La “maldición” que sufre Neymar hace 10 años el día de cumpleaños de su hermana

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El sueño mundialista tiene precio: cuánto cuesta viajar desde Argentina para ver a la Selección

El Inter Miami de Lionel Messi abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville: horario y cómo verlo

El cabezazo a los 99 minutos desde la puerta del área que le dio el empate 4-4 a Independiente en un inolvidable duelo ante Unión

TELESHOW
Quedó viuda hace 8 años

Quedó viuda hace 8 años y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Me angustié un poco”

Luana entró en crisis tras el cruce con su exnovio y tuvo que intervenir Santiago del Moro: “Gran Hermano es así”

Zaira Nara en el epicentro parisino: looks audaces, rincones icónicos, el arte de mezclar tendencias en la Semana de la Moda

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

INFOBAE AMÉRICA

Lanzan licitación para la remodelación

Lanzan licitación para la remodelación integral del hospital regional de Santa Ana en El Salvador

Gustavo Dudamel contestó a Chalamet: “Hay que hablar con conocimiento y con hechos”

Un carguero tailandés fue atacado cerca del Estrecho de Ormuz: rescataron a 20 marineros y hay tres desaparecidos

La carta que me mandó Bryce Echenique y una decisión equivocada

Panamá y Chile acuerdan crear comisión binacional para impulsar cooperación y comercio