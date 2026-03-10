Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

Marcos Rojo durante su etapa en Manchester United

Paul Scholes, uno de los históricos jugadores que pasaron por el Manchester United, reveló una increíble anécdota de su paso por el club inglés, en la que involucra al entrenador Louis Van Gaal y al futbolista argentino Marcos Rojo, quien tuvo un importante paso por los Diablos Rojos entre 2014 y 2021.

El ex futbolista del United y la selección de Inglaterra contó una historia que no pasó inadvertida en medio del podcast The Good, The Bads & Football y sorprendió a todos al decir que el técnico neerlandés aprovechó los conocimientos de su nieto en el videojuego FIFA para fichar al actual defensor de Racing.

En el contexto de una charla sobre futbolistas del mundo, Scholes interrumpió a su compañero Nicky Butt para introducir un comentario: “¿No recuerdan que, al parecer, Louis Van Gaal compró un jugador? Fue por su nieto. Me refiero a Marcos Rojo, de Argentina”. Butt estaba comentando previamente que su hijo de 10 años podría haber sido reclutador por el conocimiento que tenía en los videojuegos de fútbol. “Conocía a todos los jugadores. Todo gracias al FIFA al que juegan online en la PlayStation”, dijo. Luego de la intervención del Colorado al nombrar el caso de Rojo, Michael Carrick respondió incrédulo: “¿Jugando al FIFA? No lo puedo creer".

Marcos Rojo llegó al Manchester United en 2014 tras el Mundial de Brasil (Reuters)

Luego de formarse como jugador en Estudiantes de La Plata, donde debutó y logró ganar dos títulos (Copa Libertadores 2008 y liga local en 2010) con Alejandro Sabella como entrenador, Rojo fue vendido al Spartak de Moscú. Tras dos temporadas en Rusia fue adquirido por Sporting Lisboa y con 61 partidos y 7 goles le llegó la oportunidad de una nueva venta. Manchester United, con Van Gaal como entrenador, lo compró en 20 millones de euros. El defensor, que también se desempeñaba como lateral izquierdo, venía de jugar el Mundial de Brasil 2014 con Argentina, consolidándose en la Albiceleste.

Durante su etapa en el club inglés, Marcos Rojo jugó un total de 122 partidos, en los que anotó dos goles, dio cuatro asistencias y consiguió tres títulos: la FA Cup 2015-16, la EFL Cup 2016-17 y la UEFA Europa League. Se marchó de la institución de Manchester en 2020 y retornó a préstamo por seis meses a Estudiantes de La Plata.

Una vez que concluyó su vínculo con el United, Boca Juniors se quedó con el pase del jugador, que llegaba libre, en febrero de 2021. Rojo manifestó que había optado por el Xeneize para ganar la séptima Copa Libertadores. En el club de La Ribera, disputó un total de 118 partidos y marcó 9 goles. Tras una salida conflictiva, arribó con el pase en su poder a Racing Club.