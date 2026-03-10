Se conocieron más detalles del proyecto con el que Boca Juniors construirá una cuarta bandeja en La Bombonera

Remodelación de La Bombonera

La Bombonera se aproxima a una etapa de renovación absoluta, quizás una de sus modificaciones más importantes de la historia a nivel estructural. La directiva encabezada por Juan Román Riquelme aguarda por la aprobación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para aprontar el terreno lindero de las vías y así iniciar el primer gran paso de este Master Plan que concluiría recién en 2027 con su reinauguración y ampliación de aforo a un total de 80 mil espectadores.

Infobae tuvo acceso a material oficial provisto desde la institución de la Ribera, desde donde confirmaron que la empresa concesionaria ferroviaria Ferrosur Roca SA ya levantó el pulgar para proceder con la construcción de cuatro torres de circulación vertical y puentes colgantes que conectarán a la tercera y nueva cuarta bandeja. Un grupo de arquitectos e ingenieros contratados por el club fueron los que firmaron el proyecto que incluyó, entre otros puntos, el área intervenida, el estudio del suelo y los cómputos de materiales. En cuanto la CNRT concluya su evaluación y apruebe el expediente, Boca dará el próximo paso.

Calculan que para mediados de 2026, sobre el cierre de la participación oficial del primer equipo (en Torneo Apertura y fase de grupos de Copa Libertadores), y cuando ya estén concluidas otras obras paralelas, como la renovación completa de la puerta principal de Brandsen 805, el patio de comidas de la Platea L y el gimnasio para socios sobre la calle Brandsen, comenzará la construcción de las torres que contendrán un total de 18 ascensores para 12 personas cada uno y el desarrollo de la llamada cuarta bandeja con capacidad para 6 mil hinchas sentados. Con este sistema se reorganizará la circulación y mejorarán los accesos, incluida la reforma de los dos ascensores de la puerta 18, que pasarán a ser seis en total.

Desde las entrañas del estadio Alberto J. Armando ventilaron que el proyecto de ampliación -que todavía no adoptó un nombre formal- fue estudiado durante más de dos años a nivel técnico, legal y estructural. En cuanto a la cuarta bandeja, informaron que se replicará el desarrollo de la tercera bandeja actual y esta nueva grada permitirá incorporar nuevas filas de butacas, aumentar la capacidad y mantener la coherencia arquitectónica con el diseño existente.

¿Por qué se descartó la posibilidad de comprar casas en las manzanas aledañas? Hace algún tiempo, Riquelme había declarado públicamente que se sentaría a tomar mates con los vecinos para saber si era posible llevar a cabo la adquisición de las propiedades frentistas. Sin embargo, el estudio realizado por el club concluyó que un proyecto que contemplara utilizar el espacio de las viviendas linderas a la calle Dr. del Valle Iberlucea no era viable, ya que se incorporó casi la mitad de los lotes de dichos inmuebles al listado de protección patrimonial de la Ciudad (que no pueden ser demolidos ni modificados libremente) y existen muchos que tienen hipotecas, embargos, sucesiones no iniciadas o no finalizadas, propiedades sin matrículas, conflictos entre herederos y viviendas usurpadas. Es así que recurrieron a un plan ejecutable dentro del código vigente, sin afectar viviendas aledañas ni depender de cambios legislativos.

En cuanto a las presentaciones que se realizarán ante el Gobierno de la Ciudad, se incluirán los planos completos de arquitectura, el proyecto estructural, las memorias de cálculo, el estudio de impacto ambiental, el proyecto contra incendio, la planificación de circulación y evacuación y documentación técnica complementaria.

Si bien no se brindaron detalles de los plazos, es probable que en 2027, año en el que se celebrarán las elecciones en Boca, se avance con el segundo gran paso para la ampliación definitiva de La Bombonera que contempla la demolición de los palcos y sectores preferenciales que se levantaron sobre la calle del Valle Iberlucea y la construcción de dos plateas reducidas en tamaño (respecto a las actuales) y nuevos palcos que cerrarán el anillo asimétrico. Durante esta etapa de labores, el primer equipo sí tendrá que mudar su localía y las primeras canchas que surgen como opción son el estadio Único de La Plata, el Tomás Ducó de Huracán y el José Amalfitani de Vélez.

Estos palcos, construidos sobre las dos plateas preferenciales a estrenar, contarán con terrazas y serán distribuidos en seis niveles (serán 216 en total). Tal como había anticipado Infobae hace algún tiempo, la nueva Bombonera contará con un techo que permitirá cubrir a la totalidad de los espectadores, mejorar el confort climático y potenciar la acústica. El mismo lucirá una pantalla led en el perímetro interno.

Este Master Plan tiene como otro punto principal el corrimiento de cuatro metros del campo de juego hacia el sector de las vías (no se modificará el nivel de la altura del césped y se mantendrá la fosa perimetral destinada al personal de seguridad). Los bancos de suplentes se mudarán a la vera de la Platea L, el acceso de los equipos al campo de juego se unificará según la normativa FIFA, el gabinete del VAR también se moverá enfrente y se anulará el ingreso del elenco visitante con la boca pegada al arco que da al sector norte de las populares.

Un último detalle que había sido adelantado por este medio es la remodelación de las populares bajas: se modificarán las pendientes de ambas para generar más escalones, acercarlas a los arcos y contar con más lugares. Boca remarcó que dentro del análisis realizado se hizo hincapié en el estudio isotópico referido a la visual del campo de juego (distancia, ángulo de visión, altura de cada fila y pendiente de las tribunas).