Quiénes son los argentinos que siguen en carrera en Indian Wells: hora, rivales y todo lo que hay que saber

Tras las eliminaciones de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en singles, la actividad de los albicelestes en el primer Masters 1000 del año continúa en el cuadro de dobles

Horacio Zeballos, número 2 del
Horacio Zeballos, número 2 del mundo en dobles

Continúa la participación argentina en Indian Wells, aunque ahora exclusivamente en el cuadro de dobles. Luego de las eliminaciones de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en el singles masculino, cuatro tenistas albicelestes siguen en carrera en el primer Masters 1000 de la temporada.

Se trata de Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Máximo González y Guido Andreozzi, quienes disputarán este martes sus respectivos partidos por los octavos de final del certamen que se desarrolla en el desierto californiano.

Zeballos, actual número 2 del ranking mundial de dobles, forma una de las parejas más consolidadas del circuito junto al español Marcel Granollers, 3° en el escalafón. Su siguiente desafío será ante los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul. El encuentro comenzará no antes de las 16:10 (hora argentina) en la Cancha 3.

Zeballos y Granollers llegan con confianza tras eliminar a la dupla compuesta por el italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo en singles, y el estadounidense Reilly Opelka, por 6-4 y 6-4.

El marplatense y el catalán llevan varias temporadas compitiendo juntos y han construido una de las sociedades más exitosas del circuito en los últimos años, con títulos importantes y presencia habitual en las instancias decisivas de los torneos más prestigiosos.

El año pasado conquistaron dos títulos de Grand Slam: primero festejaron en Roland Garros y luego dieron el gran golpe en el US Open. Indian Wells representa una nueva oportunidad para reafirmar ese protagonismo.

Más temprano también tendrá acción una dupla argentina con jerarquía y experiencia en la modalidad: se trata de Andrés Molteni (26° en el ranking de dobles) y Máximo Machi González (34°).

Andrés Molteni y Máximo González,
Andrés Molteni y Máximo González, una dupla siempre temible en el circuito de dobles

El binomio albiceleste se medirá ante el italiano Andrea Vavassori y el austríaco Alexander Erler, en un encuentro programado para no antes de las 15:00 en la Cancha 4 del Indian Wells Tennis Garden.

Molteni y González se han consolidado como una pareja estable dentro del circuito ATP y han logrado buenos resultados en distintos torneos del calendario. En Indian Wells intentarán dar un nuevo paso y meterse entre las ocho mejores duplas del torneo.

El desafío no será sencillo: Vavassori es uno de los doblistas más peligrosos del circuito (hoy es el 16° del mundo y fue 6° en 2024), con un juego agresivo en la red, mientras que Erler también se ha destacado en esta especialidad en los últimos años.

El otro argentino que continúa en el cuadro es Guido Andreozzi (34° en dobles), junto al francés Manuel Guinard.

La pareja se enfrentará al portugués Francisco Cabral y al austríaco Lucas Miedler, también con el objetivo de meterse entre las ocho mejores del torneo. Se jugará desde no antes de las 15:00 en la Cancha 3.

Andreozzi, que en los últimos años orientó su carrera hacia el dobles, busca dar otro paso adelante en uno de los torneos de mayor prestigio.

Este martes, en Indian Wells quedó eliminado el último argentino en el cuadro de individuales: Sebastián Báez (53°) cayó frente al ruso Daniil Medvedev (11°) por 6-4 y 6-0. Ayer se había terminado la participación de Francisco Cerúndolo (20°), con derrota ante el británico Jack Draper (14°), campeón defensor, por 6-1 y 7-5.

