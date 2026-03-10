Los lujosos autos de las estrellas del City y el United: de los más caros al “modesto” auto de Guardiola

Se viralizó un video en redes sociales con imágenes de los diferentes vehículos que poseen los jugadores de ambos equipos

Los sueldos millonarios que se abonan en el fútbol profesional posibilitan que los jugadores integrantes de la élite en las principales ligas del mundo puedan asegurar el futuro de sus herederos y darse diferentes lujos con mayor facilidad, como la adquisición de autos de alta gama, aunque muchos optan por el perfil bajo. Sin embargo, las redes sociales se encargaron de dejar atrás el misterio y mostraron con mucho detalle las naves que utilizan los hombres del Manchester City y Manchester United para asistir a los entrenamientos.

El ganador de 6 de las últimas 8 Premier League fue uno de los que resaltó entre los equipos de la ciudad porque grabaron a los futbolistas a la salida del campo de prácticas para exhibir la clase de vehículos que utilizan y sorprendió que el ranking esté comandado por una de las incorporaciones del equipo de Pep Guardiola para esta temporada. El arquero italiano Gianluigi Donnarumma fue visto al volante de un Ferrari Purosangue 2024, un vehículo valuado en USD 538.000. En el polo opuesto, Guardiola se lució en un modesto Ford Capri de USD 45.000.

El podio también lo integra el atacante Antoine Semenyo, quien llegó en el último mercado de pases desde el Bournemouth, y arribó al complejo bajo la conducción de un Porsche 911 GT3 RS. El tercer escalón es para un histórico de los Ciudadanos, que llegó en 2020: Ruben Dias llegó al lugar a bordo de un Lamborghini Urus Performante. Ambas naves poseen un valor USD 471.000.

En contraposición, Erling Haaland expuso su variedad de estilos porque fue captado en un Range Rover 2023, cotizado en USD 94.000 y en un Lamborghini Huracan de USD 350.000. El noruego cuenta con el sueldo más alto de todo Inglaterra con el pago de USD 36,7 millones anuales, según el relevamiento hecho por beIN Sports a mitad de 2025.

El primer vehículo cuesta lo mismo que el Mercedes Clase GLE de Bernardo Silva, el Audi RS3 del joven de 21 años Rico Lewis y el Range Rover Urban de John Stones. En este sentido, la nómina continúa con el BMW I4 del uzbeco Abdukodir Khusanov (USD 67.000) y el Golf GTI 5 Clubsport del defensor Marc Guehi junto al Audi Q3 de Phil Foden, ambos de USD 53.800.

Hay más futbolistas que se reservan un lugar en la lista. El Lamborghini Urus S del francés Rayan Cherki y el portugués Matheus Nunes escala a los USD 370.000 y le siguen estos nombres: el egipcio Omar Marmoush con un McLaren 720S V8 de USD 336.000, el neerlandés Tijjani Reijnders, el belga Jeremy Doku y el arquero James Trafford con sendos Mercedes AMG Clase G63 de USD 235.500, y el volante Nico O’Reilly con un Audi RSQ8 de USD 215.000. También se suman Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Stefan Ortega y Nico González con sus respectivas elecciones.

Diferentes jugadores fueron grabados a la salida del entrenamiento

En la vereda opuesta, 13 futbolistas del United fueron grabados con el detalle puesto en sus demoras para salir del entrenamiento, aunque se pudieron divisar diferentes ejemplos de las lujosas máquinas que adquirieron y lucen día a día por las calles inglesas. Se destacó Casemiro al volante de un Lamborghini Urus V8 de USD 336.000, quien también fue uno de los tres más rápidos para retirarse de la práctica, luego de Bryan Mbeumo y Manuel Ugarte.

Tiempo atrás, el portal GimeMeSport se hizo eco de un video similar, donde repasaban los autos que pilotaban cada uno de los jugadores y se resaltaba el Rolls Royce Cullinan del argentino Lisandro Martínez y el inglés Luke Shaw, que está cotizado en USD 538.000, según la fuente citada. Por otro lado, Benjamin Sesko se retiró del complejo de Carrington en un Audi RS7 de USD 201.500.

La estelaridad de estos automóviles es acompañada por una gran producción colectiva en el campeonato local por ambos equipos. El United se mantiene tercero en la Premier League con 51 puntos y, aunque está lejos de la pelea por el título, está en zona de clasificación a la próxima Champions League. Mientras tanto, el City ocupa el segundo escalón con 60 unidades, a 7 del líder Arsenal, y afrontará este miércoles el cruce de ida ante Real Madrid por los octavos de final de la presente Liga de Campeones.