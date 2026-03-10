El impactante accidente que se produjo en una carrera de camiones en Brasil que involucró a cuatro pilotos

El espectacular accidente de un camión durante una carrera en Brasil

La jornada del fin de semana en el Autódromo Internacional Orlando Moura, en Campo Grande, quedó marcada por un accidente múltiple que involucró a cuatro camiones y provocó el vuelco del vehículo del piloto Paulo Salustiano al inicio de la segunda carrera de la Copa Truck. El incidente, que generó momentos de gran tensión en la pista, no dejó heridos entre los competidores, según confirmó la organización del evento.

La segunda carrera del día comenzó con una largada intensa. Los camiones de Danilo Alamini, Paulo Salustiano, Felipe Tozzo y Leandro Totti se vieron implicados en una colisión que llevó al camión número 55, conducido por Salustiano, a volcar. Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando el impacto y el momento en que el vehículo quedó apoyado lateralmente sobre el asfalto.

A través de su cuenta de Instagram, Paulo Salustiano relató la seguidilla de emociones experimentadas en la pista: “La primera carrera fue bastante consistente y regular. Un excelente logro para el debut. En la segunda carrera, hubo un accidente entre los pilotos que salían en cabeza, y yo intenté evitarlo y terminé lesionado. Pero, afortunadamente, no ocurrió nada más grave. Repararemos el camión y prepararemos todo para la siguiente etapa”.

El camión número 55 de P. Salustino sufrió un vuelco impactante en la Copa Truck

Leandro Totti, quien había conseguido el primer puesto en la carrera inicial, también se vio obligado a abandonar tras el accidente por los daños sufridos en su camión. El piloto no pudo defender su posición de privilegio en la segunda manga.

Tras una revisión del control de carrera y el análisis de las imágenes, los comisarios determinaron la responsabilidad del incidente. Felipe Tozzo fue identificado como el causante de la maniobra inicial que desencadenó el accidente y recibió la descalificación de la competencia, decisión que fue comunicada oficialmente por la organización.

En su descargo, Tozzo utilizó sus redes sociales para expresar su sentir: “Estoy contento con el rendimiento del camión en la primera carrera. Hicimos una carrera de recuperación y terminamos en cabeza. Desafortunadamente, cometí un error al inicio de la segunda carrera y dejé fuera a otros pilotos. Solo puedo disculparme con ellos, con nuestro equipo y con nuestros patrocinadores, y prometo hacerlo mejor en la siguiente etapa”.

La vista desde el interior del vehículo de Salustiano

El propio Salustiano compartió un video desde el interior de su camión, donde se observa el momento exacto del vuelco. En su mensaje, escribió: “¡Empezar la temporada con un podio es genial! Un fantástico tercer puesto en la primera carrera y, por desgracia, en la segunda, al principio, un camión delante de mí me sacó de la carrera”.

La segunda carrera tuvo un reinicio tras la intervención del camión de seguridad, cuando restaban siete minutos para el final. El desarrollo de la competencia mostró a Jardim liderando, seguido de cerca por Giaffone y Perdoncini, quienes presionaron hasta las últimas vueltas. En la vuelta decisiva, el coche número 5, conducido por Jardim, perdió la posición de privilegio tras cometer un error, situación que fue aprovechada por Giaffone para tomar la punta. Jardim cruzó la meta en segundo lugar y Perdoncini completó el podio.

La organización confirmó que todos los pilotos implicados, incluidos Salustiano y Totti, se retiraron sin lesiones graves. La rápida respuesta de los equipos de seguridad permitió el restablecimiento de la carrera tras la remoción de los vehículos siniestrados. Luego del paso por Campo Grande, la Copa Truck continuará su calendario en Santa Cruz do Sul, donde se disputará la segunda etapa de la temporada 2026 el próximo 12 de abril.