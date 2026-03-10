Deportes

El impactante accidente que se produjo en una carrera de camiones en Brasil que involucró a cuatro pilotos

Paulo Salustiano volcó durante el inicio de la segunda carrera de la jornada de la Copa Truck. Felipe Tozzo fue identificado como el causante de la maniobra que causó la colisión

Guardar
El espectacular accidente de un camión durante una carrera en Brasil

La jornada del fin de semana en el Autódromo Internacional Orlando Moura, en Campo Grande, quedó marcada por un accidente múltiple que involucró a cuatro camiones y provocó el vuelco del vehículo del piloto Paulo Salustiano al inicio de la segunda carrera de la Copa Truck. El incidente, que generó momentos de gran tensión en la pista, no dejó heridos entre los competidores, según confirmó la organización del evento.

La segunda carrera del día comenzó con una largada intensa. Los camiones de Danilo Alamini, Paulo Salustiano, Felipe Tozzo y Leandro Totti se vieron implicados en una colisión que llevó al camión número 55, conducido por Salustiano, a volcar. Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando el impacto y el momento en que el vehículo quedó apoyado lateralmente sobre el asfalto.

A través de su cuenta de Instagram, Paulo Salustiano relató la seguidilla de emociones experimentadas en la pista: “La primera carrera fue bastante consistente y regular. Un excelente logro para el debut. En la segunda carrera, hubo un accidente entre los pilotos que salían en cabeza, y yo intenté evitarlo y terminé lesionado. Pero, afortunadamente, no ocurrió nada más grave. Repararemos el camión y prepararemos todo para la siguiente etapa”.

El camión número 55 de
El camión número 55 de P. Salustino sufrió un vuelco impactante en la Copa Truck

Leandro Totti, quien había conseguido el primer puesto en la carrera inicial, también se vio obligado a abandonar tras el accidente por los daños sufridos en su camión. El piloto no pudo defender su posición de privilegio en la segunda manga.

Tras una revisión del control de carrera y el análisis de las imágenes, los comisarios determinaron la responsabilidad del incidente. Felipe Tozzo fue identificado como el causante de la maniobra inicial que desencadenó el accidente y recibió la descalificación de la competencia, decisión que fue comunicada oficialmente por la organización.

En su descargo, Tozzo utilizó sus redes sociales para expresar su sentir: “Estoy contento con el rendimiento del camión en la primera carrera. Hicimos una carrera de recuperación y terminamos en cabeza. Desafortunadamente, cometí un error al inicio de la segunda carrera y dejé fuera a otros pilotos. Solo puedo disculparme con ellos, con nuestro equipo y con nuestros patrocinadores, y prometo hacerlo mejor en la siguiente etapa”.

La vista desde el interior
La vista desde el interior del vehículo de Salustiano

El propio Salustiano compartió un video desde el interior de su camión, donde se observa el momento exacto del vuelco. En su mensaje, escribió: “¡Empezar la temporada con un podio es genial! Un fantástico tercer puesto en la primera carrera y, por desgracia, en la segunda, al principio, un camión delante de mí me sacó de la carrera”.

La segunda carrera tuvo un reinicio tras la intervención del camión de seguridad, cuando restaban siete minutos para el final. El desarrollo de la competencia mostró a Jardim liderando, seguido de cerca por Giaffone y Perdoncini, quienes presionaron hasta las últimas vueltas. En la vuelta decisiva, el coche número 5, conducido por Jardim, perdió la posición de privilegio tras cometer un error, situación que fue aprovechada por Giaffone para tomar la punta. Jardim cruzó la meta en segundo lugar y Perdoncini completó el podio.

La organización confirmó que todos los pilotos implicados, incluidos Salustiano y Totti, se retiraron sin lesiones graves. La rápida respuesta de los equipos de seguridad permitió el restablecimiento de la carrera tras la remoción de los vehículos siniestrados. Luego del paso por Campo Grande, la Copa Truck continuará su calendario en Santa Cruz do Sul, donde se disputará la segunda etapa de la temporada 2026 el próximo 12 de abril.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCopa TruckBrasilAutomovilismo

Últimas Noticias

Quiénes son los argentinos que siguen en carrera en Indian Wells: hora, rivales y todo lo que hay que saber

Tras las eliminaciones de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en singles, la actividad de los albicelestes en el primer Masters 1000 del año continúa en el cuadro de dobles

Quiénes son los argentinos que

Independiente quiere ubicarse como escolta de su zona cuando reciba a Unión de Santa Fe: hora, TV y posibles formaciones

El Rojo se medirá con el Tatengue en Avellaneda a partir de las 19:45. En último turno, Newell’s-Platense (desde las 22)

Independiente quiere ubicarse como escolta

Franco Colapinto tendrá doble competencia este fin de semana en el Gran Premio de China: días, horarios y todo lo que hay que saber

El argentino volverá a salir a pista en el Circuito Internacional de Shanghai para afrontar la primera Sprint del año y luego la carrera principal

Franco Colapinto tendrá doble competencia

El informe sobre los problemas en la largada del GP de Australia que tiene en vilo a la F1: el caso testigo de la maniobra de Colapinto

El incidente entre el piloto argentino y Liam Lawson, sumado a la salida de Antonelli, marcaron las complicaciones que hubo en Melbourne

El informe sobre los problemas

El ataque de ira de la defensora del título de Indian Wells tras perder ante la 44° del mundo y un insulto que sorprendió: “No iba dirigido a nadie”

Mirra Andreeva cayó ante Katerina Siniakova en la tercera ronda del torneo y habló de lo sucedido en la rueda de prensa posterior

El ataque de ira de
DEPORTES
Quiénes son los argentinos que

Quiénes son los argentinos que siguen en carrera en Indian Wells: hora, rivales y todo lo que hay que saber

Independiente quiere ubicarse como escolta de su zona cuando reciba a Unión de Santa Fe: hora, TV y posibles formaciones

Franco Colapinto tendrá doble competencia este fin de semana en el Gran Premio de China: días, horarios y todo lo que hay que saber

El informe sobre los problemas en la largada del GP de Australia que tiene en vilo a la F1: el caso testigo de la maniobra de Colapinto

El ataque de ira de la defensora del título de Indian Wells tras perder ante la 44° del mundo y un insulto que sorprendió: “No iba dirigido a nadie”

TELESHOW
La nueva vida de Pampita:

La nueva vida de Pampita: se alquila la exclusiva casa donde vivió con Roberto García Moritán en Barrio Parque

Cuál fue el rating del nuevo programa de Guido Kaczka contra la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

INFOBAE AMÉRICA

Revelaron cuáles serán las actuaciones

Revelaron cuáles serán las actuaciones musicales de los Óscar

La mayor petrolera del mundo advirtió sobre consecuencias “catastróficas” de la guerra ante nuevos ataques iraníes a refinerías

Ucrania asegura que avanzó en Dnipropetrovsk, mientras Moscú dice que obtuvo nuevos éxitos en el frente

Italia compró un retrato de Caravaggio por casi USD 35 millones

Más de diez estados de EEUU bajo riesgo de tornados fuertes y granizo destructivo