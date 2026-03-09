Deportes

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

El extremo albiceleste de 21 años se destacó con una buena acción y asistió a su compañero en la ventaja parcial de su equipo

Thiago Fernández volvió a consumar una buena actuación con el Real Oviedo en el empate 1-1 contra el Espanyol en el RCDE Stadium. El joven argentino de 21 años brindó una nueva asistencia después de realizar una notable jugada individual. Más allá de la buena labora del extremo, los Carbayones siguen en el último puesto de La Liga de España en el marco de la 27ª jornada.

El elenco visitante se adelantó en el marcador a los siete minutos del primer tiempo de la mano del atacante surgido en Vélez Sársfield y que está cedido del Villarreal. Fernández recibió el balón en la frontal del área y se metió dentro de esta luego de conducir la pelota por el medio de dos rivales. El extremo argentino frenó su carrera y, tras un giro en su lugar, volvió a gambetear a un defensa del Espanyol para sacar un centro al medio.

Más allá de que un defensor logró despejarlo en el área chica, el balón volvió a caer en los pies del albiceleste. Sin embargo, con un toque sutil de primera, Thiago Fernández habilitó a Alberto Reina para que este estampara el 1-0 parcial. Esta asistencia representó la segunda desde su llegada a la institución por parte del joven de 21 años: dio un pase gol en su debut en la victoria por 1-0 sobre el Girona.

*El compacto del empate 1-1 entre Espanyol y Real Oviedo

A pesar de que la visita se puso en ventaja, el cuadro local logró igualar el partido a los 36 minutos. Después de varias situaciones de peligro, incluidos dos disparos de media distancia y un importante mano a mano que falló Tyrhys Dolan, Kike García aprovechó un pase de Cyril Ngonge y marcó el 1-1 de penal.

El empate no le sirvió a ninguno de los dos equipos. Real Oviedo se mantiene en el último puesto de la clasificación de La Liga con 18 unidades. Elche, equipo que marca la línea de la salvación, suma 26. Por su parte, Espanyol quedó séptimo con 37 puntos y no pudo acercarse a la pelea por el ingreso a las competiciones europeas.

Además de la presencia de Thiago Fernández, el enfrentamiento también contó con la participación del argentino Santiago Colombatto, que pasó por las inferiores de River Plate y con pasado en la selección argentina, y Nicolás Fonseca, otro ex mediocampista del Millonario.

Thiago Fernández acumula dos asistencias
Thiago Fernández acumula dos asistencias en seis partidos con el Real Oviedo (@thiagofernandez_04)

Thiago Fernández recaló en el Real Oviedo tras ser cedido por parte del Villarreal. El argentino se convirtió en jugador del Submarino Amarillo en enero de 2026 después de una convulsionada salida de Vélez.

Campeón con el Fortín en la Liga Profesional 2024 bajo las órdenes de Gustavo Quinteros, se marchó del club de Liniers en medio de un conflicto con los dirigentes. El jugador surgido de las divisiones inferiores se negó a renovar su contrato, fue apartado del equipo profesional, se entrenó diferenciado en los últimos seis meses y terminó marchándose como agente libre, sin dejar ingresos económicos a la institución que lo formó como futbolista. Antes de esto sufrió la rotura de los ligamentos cruzados.

425 días después volví a jugar un partido oficial. No me alcanzan las palabras para describir lo que sentí y siento en este momento. Muchas gracias a todos los que fueron parte de este proceso y acompañaron siempre. 3 puntos importantes para sumar confianza y crecer! Vamos”, escribió en su Instagram en su debut con el Oviedo contra el Girona el pasado 31 de enero.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper



El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica



Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026



Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”



Despejó la pelota, le pegó a una ventana y cayó en un balcón: la insólita secuencia en el fútbol checo que da vuelta al mundo



