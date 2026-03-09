La lectura de labios de la batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

Las palabras de los jugadores en la batalla campal que terminó con 23 expulsados

La escena final de la definición del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro dejó una huella imborrable en el fútbol brasileño. El desenlace estuvo marcado no por el gol del título, sino por una batalla campal que transformó la cancha del Mineirão en un caos absoluto, con agresiones, insultos y una intervención contundente de la Policía Militar para restablecer el orden.

Las cámaras captaron a los protagonistas del clásico cuando lanzaron provocaciones y amenazas verbales, mientras las acciones se salían de control y concluyeron en el pitazo final. El árbitro Matheus Candançan quedó en el centro de la polémica, debido a que a pesar de la violencia exhibida, no mostró tarjetas rojas en el momento, optando por solicitar protección policial durante más de diez minutos hasta que la situación se calmó.

El conflicto comenzó a tomar forma en los instantes finales, cuando el mediocampista Christian de Cruzeiro chocó con el arquero Everson de Atlético Mineiro en el área grande. La reacción no se hizo esperar: “Hijo de puta, te voy a atrapar. Vas a pagarlo caro”, exclamó Everson, según la lectura que realizó el actor de doblaje Gustavo Machado. De inmediato, varios jugadores del conjunto local rodearon al futbolista y la violencia escaló entre empujones, golpes y patadas. El argentino Lucas Romero intervino con una patada al arquero, mientras que Matheus Henrique también lo agredió físicamente.

El clásico del Mineirão terminó envuelto en escándalo y desbordó lo futbolístico

La respuesta de Atlético Mineiro no tardó. Cássio durante la escena manifestó: “Fue una cobardía, una cobardía” y abandonó el arco para ser parte de lo que estaba sucediendo. El defensor Lyanco protagonizó un intercambio de golpes con el volante Gérson y recibió una patada del arquero de Cruzeiro. La tensión aumentó cuando el delantero Hulk terminó en el suelo tras recibir patadas voladoras de Lucas Villalba, lo que desencadenó una reacción a puñetazos por parte del propio delantero y una serie de agresiones que involucraron también a integrantes de los cuerpos técnicos.

La batalla campal obligó a la intervención de los equipos de seguridad y la Policía Militar, quienes separaron a los futbolistas y permitieron que el árbitro concluyera el partido, aunque la violencia ya había dejado una imagen que trascendió el resultado deportivo. En ese clima, el arquero de Atlético Mineiro, acompañado por su técnico Eduardo Domínguez, reclamó: “Me dieron un puñetazo. Ustedes empezaron la pelea". Otros, como Fabrício Bruno, cruzaron insultos: “No amenacen, hijos de puta”.

La trifulca que se desató en los últimos segundos del tiempo suplementario, finalizó con la consagración de Cruzeiro tras imponerse 1 a 0 gracias a un gol de Kaio Jorge, quien fue reconocido como el máximo goleador del torneo con siete tantos y elegido “Ídolo de la Galera”. La victoria permitió a La Bestia Negra romper una sequía en el estadual y evitar que Atlético Mineiro lograra su séptimo título consecutivo.

Aunque el árbitro no pudo mostrar tarjetas rojas en medio de la pelea generalizada, las sanciones llegaron horas después a través del acta oficial. En total, 23 futbolistas recibieron la tarjeta roja, una cifra que estableció un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño. El propio Candançan justificó: “Fue expulsado por golpear y patear a sus oponentes durante la pelea después del final del partido, y no fue posible mostrarle tarjeta roja debido al caos”.

El árbitro del encuentro facilitó la sanción récord de 23 expulsados tras el pitazo final

Por parte de Cruzeiro, los jugadores expulsados fueron: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge. Del lado de Atlético Mineiro, los sancionados resultaron: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

El clásico en el Mineirão de 2026 quedó para la historia no solo por el resultado, sino por batir la marca de expulsados en el fútbol brasileño, superando las 22 rojas del partido entre Portuguesa y Botafogo de 1954. En lo táctico, el duelo enfrentó al experimentado entrenador Tite, al frente de Cruzeiro, y al debutante Eduardo Domínguez, quien inició su ciclo en el Atlético Mineiro, tras su paso por Estudiantes de La Plata.