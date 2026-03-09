Deportes

La contundente respuesta de Chicho Serna a Cristian Lema tras sus declaraciones contra Riquelme

El ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors salió al cruce del defensor que se retiró luego de no ser tenido en cuenta

Mauricio Chicho Serna, ex mediocampista y con pasado en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, abordó públicamente la polémica que se generó en torno a los dichos de Cristian Lema, quien criticó duramente a la dirigencia del Xeneize tras retirarse de la actividad profesional.

“Todos atacan al presidente o al Consejo de Fútbol. ¿Cuántos de esos jugadores dieron el máximo para quedarse?”, preguntó. Sobre la competencia interna, remarcó: “¿Dónde está el deseo de pelear por un lugar? Eso no se vio”, en diálogo con Boca de Selección.

Y no quiero profundizar más. ¿Luchó para jugar más? ¿Eso es ser profesional?”, agregó Chicho, quien dejó de ser parte del Consejo de Fútbol del club en agosto del año pasado, en medio de la crisis futbolística que atravesaba el equipo en esa época.

Lema aseguró que su salida del club respondió a una decisión ya tomada antes de finalizar 2025, motivada no por razones físicas, sino por el desgaste mental acumulado. “Cuando la cabeza dice hasta acá, no tiene sentido seguir”, explicó Lema, quien además reveló que, pese a recibir propuestas desde Argentina y el extranjero, optó por priorizar su entorno familiar y radicarse de forma definitiva en Puerto Madryn.

El último encuentro oficial de Lema tuvo lugar en octubre de 2024, bajo la dirección de Fernando Gago. El defensor, tras someterse a una cirugía de tobillo, realizó una recuperación y, una vez rehabilitado, fue suplente tanto en la etapa final de Gago como en el corto ciclo de Mariano Herrón como técnico interino, aunque nunca volvió a jugar. Su desvinculación total ocurrió poco después, con la llegada de Miguel Russo, cuando quedó completamente marginado del plantel.

Lema habló de su salida de Boca Juniors

Lema narró que en junio del año previo solicitó al club la rescisión anticipada de su contrato, restando seis meses de vínculo, debido a que no veía sentido en continuar. Explicó que tras plantear la situación ante Miguel Russo, recibió agradecimientos por su franqueza, ya que, según sus palabras, “en ese momento nadie hablaba, nadie te decía nada”. El club intentó explorar su salida mediante un préstamo u otra solución, pero al cierre del mercado de pases Lema se encontró sin destinos viables, dado que otros equipos ya se habían reforzado.

Lema brindó una radiografía detallada sobre las dificultades que implica dejar el club, al señalar: “Es muy difícil salir bien de Boca, siempre el malo parece ser el jugador”. Desde su perspectiva, alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes suele ser raro. Además, aclaró que su partida no le convenía ni a él ni a la institución, ya que continuar como jugador inactivo solo implicaba mayores gastos para el club.

En sus declaraciones, Lema realizó una evaluación crítica acerca del ambiente mediático y social dentro del club. “Se hablan 22 horas de Boca y un poco de los demás. Y mayormente mal, porque parece que es lo que vende. No está bien hace un tiempo, desde que el presidente (Juan Román Riquelme) asumió, no ha podido ganar”, afirmó.

La relación de Lema con Juan Román Riquelme

Un punto central de las declaraciones fue la relación entre los futbolistas y la dirigencia, en particular con el presidente Juan Román Riquelme. Lema fue categórico al describirla como “nula”. Según sus palabras: “No tenés relación con él. Lo ves, sí. Hablás si él quiere hablar porque, si no, no hablás. Va muy poco a los entrenamientos, básicamente nada, te diría. Va en momentos específicos, en alguna derrota dura o un mal momento, no es que está en el día a día”.

