Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Los dos argentinos que continúan en competencia afrontarán este lunes la tercera ronda del torneo californiano, con exigentes cruces ante el británico Jack Draper y el ruso Daniil Medvedev

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez
Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez se presentan en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells (Crédito: Reuters)

Los únicos dos argentinos que continúan en el cuadro principal del primer Masters 1000 de la temporada, Indian Wells, se presentan este lunes en la tercera ronda: Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez. La jornada completa podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 20 del ranking mundial, tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar en tres sets al francés Benjamin Bonzi (111°), proveniente de la clasificación.

El mayor de los Cerúndolo, que se consagró hace algunas semanas en el Argentina Open tras vencer en la final al italoargentino Luciano Darderi (21°), alcanzó los cuartos de final en la edición pasada del certamen del desierto californiano, donde cayó frente al español Carlos Alcaraz (1°). En esta ocasión se medirá con el británico Jack Draper (14°), quien viene de superar al español Roberto Bautista Agut (93°).

El porteño de 27 años, que llegó a las 151 victorias en el ATP Tour, tendrá un duro compromiso ante Draper, actual campeón defensor. El británico disputa apenas su segundo torneo del circuito ATP desde su participación en el US Open de agosto pasado, luego de atravesar ocho meses complicados por una lesión en el brazo izquierdo. El jugador de 24 años volvió a competir oficialmente la semana pasada en Dubai, donde superó a Quentin Halys (102°) antes de caer frente a Arthur Rinderknech (28°).

“Siento que no estaría aquí, que no estaría en el torneo si no sintiera que puedo volver a llegar hasta el final. Probablemente esa fue la razón principal por la que no fui a Australia: si participo en un torneo quiero sentir que estoy físicamente preparado no solo para competir, sino también para ir por todo, porque creo tanto en mi tenis que cuando salgo a la pista sé que puedo hacer grandes cosas”, declaró el europeo, quien alcanzó el cuarto puesto del ranking en 2025.

El historial indica que se enfrentaron en dos ocasiones y en ambas oportunidades la moneda cayó del lado de Fran, en el ATP de Lyon (2023) y en el round robin de la Copa Davis (2024). El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha 2, cerca de las 16:30 (hora argentina).

Sebastián Báez tendrá un exigente compromiso ante el ruso Daniil Medvedev en la tercera ronda de Indian Wells

Sebastián Báez, que acumula 14 triunfos en la temporada y comparte el liderazgo del circuito en ese apartado con el checo Jakub Mensik (12°), avanzó en Indian Wells tras dejar en el camino al taiwanés Chun-hsin Tseng (144°) y al checo Jiri Lehecka (23°). En la tercera ronda tendrá un exigente duelo frente al ruso Daniil Medvedev (11°), reciente campeón del ATP 500 de Dubai.

El ex número uno del mundo reveló que su llegada a Estados Unidos estuvo marcada por un viaje inusual, ya que quedó varado en la región debido al conflicto bélico y debió atravesar una compleja travesía para poder continuar rumbo al torneo.

El tenista de Moscú, en su primer torneo del 2026 consiguió el trofeo en el ATP de Brisbane, en la segunda ronda le ganó al chileno Alejandro Tabilo (40°) en sets corridos.

El único antecedente entre ambos se remonta a la tercera ronda del US Open 2023, cuando el triunfo quedó en manos de Medvedev. El partido se llevará a cabo en el último turno del court 2, cerca de las 23:30.

