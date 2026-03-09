El anillo de 1 millón de dólares que la número 1 del tenis Aryna Sabalenka usa para jugar: “Espero que se distraigan con este diamante”

Sabalenka participa del torneo WTA con su anillo de compromiso

Aryna Sabalenka atraviesa una etapa de plenitud tanto en su vida personal como en su carrera, luciendo un exclusivo anillo de compromiso valorado en más de 750 mil dólares mientras compite en el torneo de Indian Wells. La tenista bielorrusa, actual número uno del ranking mundial de la Asociación Femenina de Tenis (WTA), ha sido noticia no solo por sus resultados deportivos, sino también por la pieza de joyería que la acompaña en cada presentación.

Según informó Hola!, el anillo que porta Sabalenka fue diseñado a medida por Isabela Grutman, joyera de confianza de la deportista, quien ya ha creado otras piezas para ella anteriormente. La sortija destaca por su diamante ovalado de 12 quilates, montado sobre esmeraldas, las piedras favoritas de la jugadora, y cuenta además con una banda de diamantes pavé. El valor total de la joya se estima cercano al millón de dólares, con el diamante central cotizado en torno a los 750mil dólares.

Tras el pedido de compromiso que publicó la propia tenista en sus redes sociales, Sabalenka ha optado por llevar el anillo incluso durante los partidos oficiales. “Es muy cómodo, hicimos alguna prueba de manera previa para ver si existía algún riesgo de perder el diamante al jugar, pero no hay ninguna”, explicó la tenista tras su debut en Indian Wells.

También expresó: “Estaba bastante segura de llevar puesto el anillo en el partido, se siente brillante (risas). Espero que mis oponentes se distraigan con este diamante y me beneficie (risas)”, añadió la bielorrusa.

La tenista Sabalenka, quien participa en el torneo WTA, muestra su nuevo anillo de compromiso mientras comparte un beso con su pareja, marcando un momento personal importante. (Grosby)

La propuesta de matrimonio fue otro momento que acaparó la atención mediática. Sabalenka relató que la pedida no fue planificada, aunque su entorno ya tenía conocimiento de lo que ocurriría. “Como todos vieron en el vídeo, no fue algo preparado. Fue una sorpresa, pero todo el equipo lo sabía. Mi agente me dijo que tenía una reunión muy importante en 15 minutos, ni siquiera llevaba maquillaje, era de noche y estaba súper cansada, así que fui en vaqueros”, contó la número uno del mundo.

Luego relató: “Entonces llegamos allí y vi a Georgios que estaba llorando, creo que era porque me veía poco arreglada, así que el momento no sería tan hermoso. Luego le pedí al fotógrafo que se apartara de mi cara, que se centrara únicamente en el anillo, pero fue un momento hermoso. Me sorprendió, aunque tenía la sensación de que iba a suceder aquí, pero aun así se las arregló para que fuera una sorpresa”.

En el plano deportivo, Sabalenka inició su participación en Indian Wells con una victoria por 6-4 y 6-2 ante la japonesa Himeno Sakatsume, número 136 del ranking. El partido, disputado en la pista central, fue el número 100 de Sabalenka como líder del circuito femenino, marca que solo han alcanzado nueve jugadoras en la historia del tenis.

La tenista Aryna Sabalenka participa en el torneo WTA luciendo su brillante anillo de compromiso, captando la atención de los medios y aficionados.

La bielorrusa amplió ese registro en la siguiente ronda, donde superó a Jaqueline Cristian con un marcador de 6-4 y 6-1. En ese encuentro, Sabalenka rompió el saque de la rumana en cuatro ocasiones y solo cedió un juego. La tenista de Minsk se mantiene en lo más alto del ranking de la WTA desde octubre de 2024 y busca conquistar su primer título en el desierto californiano, tras haber caído en las finales de 2023 y 2025.

La vida personal de Sabalenka ha sido tema de interés en el circuito. Hace unos meses, la jugadora expresó su deseo de ser madre en un plazo de cinco años, alrededor de los 32 años, y manifestó que no tendría inconvenientes en apartarse del tenis durante el embarazo para intentar regresar posteriormente a la elite del deporte.

El ambiente en Indian Wells ha estado marcado por el interés que despierta la bielorrusa. En un video que trascendio en las redes se pudo ver como el serbio Novak Djokovic, amigo personal de Sabalenka, se acercó una mañana al torneo para observar de cerca el anillo y felicitarla en persona por su compromiso.

Al margen del tenis, Sabalenka continúa generando repercusión por su historia personal, su rendimiento en la cancha y su vínculo con el empresario Georgios Frangulis. En la próxima ronda del torneo, la número uno del mundo enfrentará a la japonesa Naomi Osaka, otra jugadora reconocida por sus llamativos accesorios en la pista.