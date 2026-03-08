Deportes

Un luchador de UFC recibió una brutal patada en los testículos y vomitó en pleno combate: “Nunca me habían golpeado tan fuerte”

Cody Garbrandt logró imponerse pese a recibir tres impactos ilegales en la ingle de parte de su rival, el chino Xiao Long

Guardar

Un luchador de UFC vomitó durante un combate

La cartelera preliminar de UFC 326 en Las Vegas ofreció una de las escenas más inusuales en la historia reciente de las artes marciales mixtas. Cody Garbrandt, ex campeón de peso gallo, logró una victoria por decisión unánime pese a recibir tres impactos ilegales en la ingle durante su combate frente al peleador chino Xiao Long. El estadounidense, de 34 años, atravesó un momento crítico después de uno de los golpes, cuando comenzó a vomitar en pleno octágono.

Garbrandt permaneció cerca de 30 segundos agachado sobre un balde, tras una patada particularmente severa en el tercer asalto. El árbitro Herb Dean intervino para sancionar a Long, descontando dos puntos por las reiteradas infracciones. “Nunca he visto a nadie vomitar en el octágono durante una pelea. Nunca he visto a nadie vomitar en un cubo”, expresó el comentarista de la UFC Joe Rogan, reflejando la sorpresa generalizada en el T-Mobile Arena.

El desarrollo del enfrentamiento rápidamente se tornó caótico. El primer golpe bajo motivó una advertencia para Long y la deducción de un punto. Sin embargo, la reanudación trajo consigo otra infracción: un rodillazo de Long forzó una nueva interrupción y el árbitro descontó un segundo punto, advirtiendo al peleador chino que una nueva falta conllevaría la descalificación. El clima en el recinto se tornó tenso y la seguridad debió intervenir una vez finalizado el combate, luego de que Long conectara un puñetazo tras la campana.

La decisión de los jueces reflejó la complejidad del encuentro: Garbrandt se impuso con triple 28-27, aunque Long había ganado dos de los tres asaltos en las tarjetas. El estadounidense reconoció la rareza del episodio. “Fue una pelea muy extraña. Mis entrenadores me habían preparado para un estilo similar, con él, agresivo y caótico. Pero no pensábamos que fuera a ser tan caótico”, declaró el ex campeón, quien también atribuyó parte de la confusión a la comunicación en el octágono. “Creo que también la barrera del idioma, ya sabes, el hecho de que él no supiera mucho inglés”, agregó en diálogo con MMA Junkie.

Cody Garbrandt se impuso por
Cody Garbrandt se impuso por decisión unánime (AFP)

Las reglas unificadas de las artes marciales mixtas contemplan que si un luchador pierde el control de una función corporal —como vomitar, orinar o defecar— el árbitro debe detener la pelea y darla por finalizada por nocaut técnico, salvo que la situación ocurra durante el descanso entre asaltos y un médico determine que el atleta puede continuar. El caso de Garbrandt abrió el debate sobre la interpretación del reglamento en casos de faltas reiteradas y consecuencias físicas visibles.

El propio Garbrandt describió la situación con crudeza: “Sin querer me patean, ya sabes, unas cuantas veces, y nunca me habían golpeado tan fuerte, en la ingle”. El peleador insistió en que su intención no era ganar por descalificación y destacó el impulso recibido por el público. “No quería seguir adelante y ganar solo por llegar a eso, y luego me recuperé de la multitud, y luego 30, 40 segundos después, me golpearon nuevamente”, relató a MMA Junkie.

La pelea marcó el regreso a la victoria para Garbrandt, quien había sumado siete derrotas en sus últimas diez presentaciones desde que conquistó el cinturón en 2016. En la previa, acumulaba dos caídas consecutivas y su futuro en la organización era incierto. Su desempeño en UFC 326 estuvo lejos de las expectativas, pero el resultado lo devuelve a la senda triunfal en medio de la controversia.

Temas Relacionados

deportes-internacionalUFCMMACody Garbrandtdeportes-argentina

Últimas Noticias

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

El argentino superó con claridad al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 californiano

Sebastián Báez avanza con autoridad

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

En medio de un encuentro dirigencial en Córdoba, el presidente de la AFA se refirió a la decisión del Millonario

La respuesta de Tapia a

A raíz de una polémica, no le habían validado el récord de media maratón y ahora “destrozó” la marca: le bajó diez segundos

Jacob Kiplimo logró la hazaña en Portugal. Ya lo había conseguido anteriormente, pero su registro no quedó homologado por la presencia de un auto guía

A raíz de una polémica,

Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Vitinha, pieza clave del conjunto dirigido por Luis Enrique, compartió equipo con los astros antes de que abandonaran la institución

Jugó con Messi, Neymar y

Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

El argentino de Alpine sorprendió al mundo con sus reflejos “de gato” al esquivar a Lawson en la largada de la carrera de la Fórmula 1 en Melbourne

Los elogios que recibió Colapinto
DEPORTES
Sebastián Báez avanza con autoridad

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

A raíz de una polémica, no le habían validado el récord de media maratón y ahora “destrozó” la marca: le bajó diez segundos

Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

TELESHOW
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

Irán reivindicó su eje con

Irán reivindicó su eje con Rusia en plena guerra: “La cooperación ha existido, existe ahora y continuará”

ARCOmadrid cierra con un impacto económico de USD 220 millones

10 claves para entender el radicalismo islámico

Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis”

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán