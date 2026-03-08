Los audios de Colapinto con Alpine en Australia: de su incredulidad por la sanción al debate por la estrategia

Su ingeniero de pista le explicó al argentino que tenía que realizar un Stop and Go

Franco Colapinto tuvo que afrontar un complejo debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al terminar 14° en el Gran Premio de Australia. La carrera del argentino se vio completamente perjudicada por un error por parte de Alpine, que derivó en una dura sanción que lo relegó en la grilla. Stuart Barlow, su ingeniero de pista, intentó explicarle brevemente los motivos en medio de la competición en pista, además de pedirle disculpas en reiteradas oportunidades por la grave falla de los mecánicos.

Más allá de que la largada del pilarense acaparó todos los flashes por su impresionante maniobra para esquivar al Racing Bulls de Liam Lawson, su participación se vio perjudicada porque un mecánico movió su monoplaza antes del inicio de la vuelta de salida, algo que está prohibido. Dirección de carrera le impuso una penalización de Stop and Go, una de las sanciones más severas.

“Ok, amigo, si me podés escuchar, nos dieron una sanción de Stop and go. Tenemos que parar al final de esta vuelta”, le explicó Stuart Barlow a Colapinto por radio. El argentino preguntó de forma exaltada “¿Por qué? ¿Por qué?”, ya que él no cometió ningún error. “Solo para. Te explico más tarde. La radio es mala en esta parte de la pista”, respondió el ingeniero de pista. Vale recordar que está en constante diálogo con el piloto durante la carrera y cumple un factor fundamental en el desempeño del competidor.

“Amigo, perdón, fue una infracción por línea de salida de nuestro lado. Así que, vamos, cabeza abajo”, explicó posteriormente, ante un Colapinto que volvió a expresar su confusión al gritar por la radio “¡¿Línea de salida?!”. Stuart Barlow volvió a puntualizar en que fue un error por parte de Alpine y le pidió que se enfoque en la pista: “Sí, de nuestro lado. Concentrémonos en la carrera, por favor. Perdón”.

El ingeniero de pista llamó al argentino a los box y le pusieron gomas que no quería

Luego de que su posición en pista quedara expuesta después de la sanción, Franco Colapinto luchó en pista para volver a posicionarse en una ubicación que le permitiera aspirar a los puntos. Sin embargo, la estrategia tampoco se volcó a su favor. El argentino, que largó con gomas duras, aguantó 48 vueltas con el mismo compuesto -fue el único piloto que pudo girar tanto-. A pesar de que el pilarense gestionó la degradación, el rendimiento de las gomas decayó considerablemente en el final del stint.

Después de una heroica defensa sobre el Williams de Carlos Sainz durante varios giros, Stuart Barlow llamó a Colapinto a los pits y le informó que “Van a ser neumáticos blandos de dos vueltas”. El joven de 22 años se mostró en contra de la decisión y pidió que le pusieran medios. Sin embargo, desde el pitwall de Alpine se mostraron firmes: “Muchos están yendo con las blandas, amigo. Sainz paró para poner blandas”.

Una vez finalizada la carrera en Melbourne, Stuart Barlow volvió a pedirle disculpas a Colapinto por el error que arruinó su carrera. “Perdón por lo de hoy, fue culpa nuestra. Te lo explico completo en el garaje. Manejaste realmente bien, defendiéndote contra Sainz. Bien hecho. Perdón por lo de antes de la carrera”, soltó el ingeniero. Pese a la frustración, el argentino dejó en claro que no había ningún problema y preguntó por el resultado de su compañero Gasly: “No, amigo, está bien. Mucho por aprender. Mala suerte al principio. ¿Pierre se metió en los puntos?”.

El ingeniero de pista le pidió perdón al argentino por el error de Alpine que derivó en su penalización

“Me pusieron un Stop and Go, es una locura. Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, comentó Colapinto en la conferencia de prensa posterior a la carrera. Respecto al rendimiento del monoplaza, destacó: “El ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más. Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá tener un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”.

Franco Colapinto intentará dar vuelta la página del 14° lugar en Australia y la próxima semana deberá afrontar el Gran Premio de China, que contará con Sprint. La actividad en el Circuito Internacional de Shangai comenzará con las únicas prácticas libres el 13 de marzo a las 00:30 (hora argentina). La carrera principal será el domingo 15 a partir de las 04:00.