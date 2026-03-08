La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

El presidente de la AFA se refirió a la determinación de la dirigencia del Millonario de no concurrir a las reuniones

Durante el fin de semana en el que los dirigentes del fútbol argentino decidieron ir al paro a raíz de la indagatoria a sus autoridades en la causa que investiga posible evasión tras una denuncia iniciada por el ARCA, Claudio Tapia, presidente de la AFA, encabezó un encuentro de directivos del Interior en el Estadio Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba.

En ese contexto, fue consultado por la decisión de River Plate de dejar de concurrir a las reuniones del Comité Ejecutivo de la entidad madre del fútbol argentino, en desacuerdo con los procedimientos que no juzga “claros y previsibles” en el tratamiento de los temas, dado que reclama que sean "incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos".

Este plantel del Millonario, presidido por Stefano Di Carlo, amenaza con un “efecto cascada” de otros clubes de Primera que tampoco comulgan con estas prácticas.

“La verdad que fue un bombazo lo que se ha dado a conocer en el día de ayer. A mí me parece que lo que se está presentando ahora es la grieta dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Y que esta medida que tomó River de, a través de un comunicado, apartarse de la cúpula más importante de la AFA puede marcar un antes y un después”, afirmó la periodista Luciana Rubinska en Infobae en Vivo.

Pues bien, tras el Tercer Encuentro de Dirigentes del Interior, tal la denominación del cónclave, Tapia se refirió a la determinación. “¿Cómo toma que River y otros más se vayan del Comité Ejecutivo, Chiqui?“, fue la pregunta. “Ah, ¿son más? No sabía", replicó el titular de la AFA.

Ante la insistencia del cronista, completó su testimonio: “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River, ni San Lorenzo, había cinco equipos que no formaban parte”.

El encuentro dirigencial en Córdoba que encabezó Claudio Tapia, presidente de la AFA (AFA)

Durante la reunión, Tapia también se refirió a las críticas por la cantidad de equipos en la Liga y en la Primera Nacional. En su escrito, por caso, River había subrayado “la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes“.

“Nos propusimos que el fútbol sea federal, estar al lado de cada uno de los clubes que lo necesitaran, que el federalismo le diera la posibilidad a todos. Por eso tenemos un torneo de 30 equipos, una Primera Nacional con 36 equipos, porque defendemos el federalismo. Por eso tenemos la Copa País, para que todas las provincias del interior se vean representadas”, argumentó.

El presidente de la AFA también anticipó la creación de un nuevo torneo. “Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos este año. Cada equipo que represente a su provincia tendrá ocho contratos profesionales pagos por la AFA, como ocurrió con el fútbol femenino cuando comenzó su profesionalización”, fue su explicación, aunque los detalles del certamen no fueron todavía publicitados.

Esta aparición pública de Tapia se dio en medio del laberinto judicial que atraviesa la AFA. La causa que generó que los clubes decidieran el paro se inició el 12 de diciembre pasado tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la AFA de descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La maniobra bajo investigación comprende 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la querella, la Asociación que dirige Tapia no presentaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago. El informe técnico de ARCA detalló que la entidad recibió acreditaciones bancarias por $ 45.072.435.530 solo en diciembre de 2024, además de mantener inversiones en plazos fijos en pesos y dólares.

La acusación sostiene que la AFA ejecutó una “bicicleta financiera” con dinero que pertenecía a la seguridad social de sus 1.225 empleados y a retenciones impositivas.

No es la única causa que tiene en la mira a la AFA que preside Tapia. Un segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.

Estuvo acompañado por Pablo Toviggino

La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.

El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.