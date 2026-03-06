Deportes

“Baldazo de agua fría para Tapia”: Luciana Rubinska analizó la decisión de River y anticipó que se sumarán más clubes

La periodista brindó detalles del comunicado del club y advirtió que la decisión de apartarse del Comité Ejecutivo de la AFA generó fuerte malestar en el sector cercano a Claudio “Chiqui” Tapia

Guardar
El Club Atlético River Plate anunció su decisión de romper relaciones con la AFA y abandonar su participación en el Comité Ejecutivo. Analizamos el comunicado oficial, los motivos detrás del quiebre y cómo esta medida podría generar una profunda crisis en el fútbol argentino.

La decisión de River Plate de abandonar el Comité Ejecutivo de la AFA generó conmoción en el fútbol argentino. El club comunicó el jueves que se retira del órgano ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por considerar que los mecanismos de decisión carecen de claridad y previsibilidad. Luciana Rubinska analizó en Infobae en Vivo Al Amanecer la decisión del Millonario. Explicó que otros clubes evalúan seguir el mismo camino y advirtió sobre una posible fractura institucional inédita en los últimos años.

“La verdad que fue un bombazo lo que se ha dado a conocer en el día de ayer. A mí me parece que lo que se está presentando ahora es la grieta dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Y que esta medida que tomó River de, a través de un comunicado, apartarse de la cúpula más importante de la AFA puede marcar un antes y un después”, afirmó la periodista.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

En cuanto a la decisión, Rubinska afirmó que “la noticia no cayó bien en un sector, por lo menos en el sector más cercano a Chiqui Tapia. Fue un baldazo de agua fría”, aseguró.

(CARP)
(CARP)

En este sentido anticipó que, tras dialogar con dirigentes, varios de ellos le confirmaron que “a partir de esta decisión de River van a haber, en total, cinco clubes que van a mantener y que se van a sumar a esta misma postura de salirse, de correrse de este comité”, confirmó Rubinska.

Y aseguró que de los cinco, “hoy se sumará Racing y Talleres, que tuvo encontronazos con la AFA a lo largo de todo este tiempo. Dentro de ese grupo va a aparecer Gimnasia. Y se suma la decisión que ya había tenido Estudiantes a la de River. Por eso, es una grieta que se empieza a armar”, analizó.

Seguidamente, la periodista indicó que el punto de quiebre “resultó después de lo que fue el título de Rosario Central. Ahí, dijeron que había sido de manera unánime y que todos habían aceptado que le dieran un título a Rosario Central, un título que no estaba previsto, que no estaba escrito, sino que fue otorgado después de que el equipo quedara en una posición de privilegio”, rememoró Rubinska.

Para continuar su análisis, la periodista explicó que “en esta última etapa, en el paro, muchos de los equipos salieron a bancar a Chiqui Tapia con camisetas, de hecho muchos dirigentes haciéndolo públicamente. River no apoyó el paro y termina siendo un punto de inflexión”, precisó.

EZEIZA, ARGENTINA - FEBRUARY 18:
EZEIZA, ARGENTINA - FEBRUARY 18: Claudio Tapia President of AFA poses with the AFA logo in the background on February 18, 2020 in Ezeiza, Argentina. (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

La periodista analizó las palabras difundidas por el equipo Millonario. “Lo que dice de las sociedades sin fines de lucro no es un tema menor. River siempre se paró en ese lugar y acá no hay nada para discutir. Yo creo que lo pone para que nadie especule con esta intención que tiene el gobierno”. Y detalló: “Hablando con algunos dirigentes, me hacían mención a un punto que no hay que descuidar. Me decían: ‘Bueno, no entendemos qué es lo que busca. Para pelearse hay que pelearse desde adentro, dentro del comité, no de afuera’”, cerró Rubisnka.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

River PlateArgentinaChiqui TapiaRosario CentralRuptura InstitucionalGobernanza DeportivaInfobae Al AmanecerInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El gran triunfo de la argentina Solana Sierra en el estreno del Masters 1000 de Indian Wells

La jugadora de 21 años eliminó a la 48° del mundo Payton Stearns, que venía de ser campeona la última semana, y jugará contra Mirra Andreeva (8°). Además, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo debutaron con una victoria en el cuadro masculino

El gran triunfo de la

Las dos banderas rojas que perjudicaron al argentino Nicolás Varrone en su primera clasificación de Fórmula 2

El piloto de Van Amersfoort Racing no tuvo su mejor producción en la qualy del Gran Premio de Australia. Perjudicado por accidentes de rivales, quedó con el 19° mejor tiempo

Las dos banderas rojas que

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El argentino superó a su compañero Pierre Gasly en el primer ensayo, pero el francés fue apenas más veloz en el segundo entrenamiento. De igual manera, Alpine no logró salir de los últimos lugares

Franco Colapinto terminó 18° en

La imagen de Franco Colapinto tras las prácticas de Fórmula 1 que generó preocupación: “Tuve un pequeño problema en el ojo”

Tras la FP2 del Gran Premio de Australia, el argentino debió ser asistido y la situación sembró preocupaciones. Sin embargo, aclaró: “No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”

La imagen de Franco Colapinto

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

El actor mexicano Cristo Fernández se entrenó con Chicago Fire y además debutó en un un amistoso con un equipo de la segunda división de Estados Unidos

Es la estrella de una
DEPORTES
Los tres equipos argentinos en

Los tres equipos argentinos en el ranking de los 50 mejores de la historia del fútbol: la llamativa ausencia en el listado

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El gran triunfo de la argentina Solana Sierra en el estreno del Masters 1000 de Indian Wells

Las dos banderas rojas que perjudicaron al argentino Nicolás Varrone en su primera clasificación de Fórmula 2

La imagen de Franco Colapinto tras las prácticas de Fórmula 1 que generó preocupación: “Tuve un pequeño problema en el ojo”

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

China teme quedarse sin petróleo

China teme quedarse sin petróleo y gas: negocia con Irán un paso seguro a través del estrecho de Ormuz

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre