“Baldazo de agua fría para Tapia”: Luciana Rubinska analizó la decisión de River y anticipó que se sumarán más clubes

El Club Atlético River Plate anunció su decisión de romper relaciones con la AFA y abandonar su participación en el Comité Ejecutivo. Analizamos el comunicado oficial, los motivos detrás del quiebre y cómo esta medida podría generar una profunda crisis en el fútbol argentino.

La decisión de River Plate de abandonar el Comité Ejecutivo de la AFA generó conmoción en el fútbol argentino. El club comunicó el jueves que se retira del órgano ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por considerar que los mecanismos de decisión carecen de claridad y previsibilidad. Luciana Rubinska analizó en Infobae en Vivo Al Amanecer la decisión del Millonario. Explicó que otros clubes evalúan seguir el mismo camino y advirtió sobre una posible fractura institucional inédita en los últimos años.

“La verdad que fue un bombazo lo que se ha dado a conocer en el día de ayer. A mí me parece que lo que se está presentando ahora es la grieta dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Y que esta medida que tomó River de, a través de un comunicado, apartarse de la cúpula más importante de la AFA puede marcar un antes y un después”, afirmó la periodista.

En cuanto a la decisión, Rubinska afirmó que “la noticia no cayó bien en un sector, por lo menos en el sector más cercano a Chiqui Tapia. Fue un baldazo de agua fría”, aseguró.

(CARP)

En este sentido anticipó que, tras dialogar con dirigentes, varios de ellos le confirmaron que “a partir de esta decisión de River van a haber, en total, cinco clubes que van a mantener y que se van a sumar a esta misma postura de salirse, de correrse de este comité”, confirmó Rubinska.

Y aseguró que de los cinco, “hoy se sumará Racing y Talleres, que tuvo encontronazos con la AFA a lo largo de todo este tiempo. Dentro de ese grupo va a aparecer Gimnasia. Y se suma la decisión que ya había tenido Estudiantes a la de River. Por eso, es una grieta que se empieza a armar”, analizó.

Seguidamente, la periodista indicó que el punto de quiebre “resultó después de lo que fue el título de Rosario Central. Ahí, dijeron que había sido de manera unánime y que todos habían aceptado que le dieran un título a Rosario Central, un título que no estaba previsto, que no estaba escrito, sino que fue otorgado después de que el equipo quedara en una posición de privilegio”, rememoró Rubinska.

Para continuar su análisis, la periodista explicó que “en esta última etapa, en el paro, muchos de los equipos salieron a bancar a Chiqui Tapia con camisetas, de hecho muchos dirigentes haciéndolo públicamente. River no apoyó el paro y termina siendo un punto de inflexión”, precisó.

EZEIZA, ARGENTINA - FEBRUARY 18: Claudio Tapia President of AFA poses with the AFA logo in the background on February 18, 2020 in Ezeiza, Argentina. (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

La periodista analizó las palabras difundidas por el equipo Millonario. “Lo que dice de las sociedades sin fines de lucro no es un tema menor. River siempre se paró en ese lugar y acá no hay nada para discutir. Yo creo que lo pone para que nadie especule con esta intención que tiene el gobierno”. Y detalló: “Hablando con algunos dirigentes, me hacían mención a un punto que no hay que descuidar. Me decían: ‘Bueno, no entendemos qué es lo que busca. Para pelearse hay que pelearse desde adentro, dentro del comité, no de afuera’”, cerró Rubisnka.

