Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y aseguró: “Nunca me fui”

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac Formula 1 Team, compartiendo su objetivo de sumar puntos y consolidar el equipo como referencia en el automovilismo (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El piloto mexicano Checo Pérez regresó al campeonato junto a la legendaria marca de autos americanos Cadillac Formula 1 Team tras su paso por la máxima categoría. Durante una entrevista en Ámsterdam con la revista de estilo GQ México y Latinoamérica, el corredor analizó el significado de su vuelta a la Fórmula 1.

“Estoy listo”, afirmó con serenidad, mostrando madurez y convicción. Para el piloto, su presencia revela que, en realidad, “nunca me fui” del gran circo. Después de su salida involuntaria, Pérez regresa para construir una identidad propia dentro del equipo estadounidense, equilibrando familia, motivación y el peso de representar a México y Latinoamérica en el mundo del automovilismo.

“Me gusta vestir con algo que te puedas poner hoy, pero también dentro de 10 años”, compartió Pérez en exclusiva con GQ México y Latinoamérica. Considera que la identidad y la comodidad influyen tanto en el vestuario como en la pista.

El piloto mexicano destaca el respaldo familiar y la motivación de representar a México y Latinoamérica en la máxima categoría del automovilismo internacional (GQ)

Este domingo, su regreso se consolidó, ya que el piloto mexicano finalizó en la 16.ª posición tras largar desde el puesto 18. Aunque no logró sumar puntos, cumplió con el objetivo principal del equipo de completar las 58 vueltas al circuito de Albert Park con el nuevo monoplaza MAC-26.

Preparación y regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Checo Pérez resaltó la importancia de su preparación física, mental y familiar. “Regresar a una rutina de tanta exigencia como lo es la Fórmula 1 no es sencillo”, reconoció. Durante las semanas previas a su regreso, el piloto participó en sesiones de simulador, análisis técnicos y trabajos conjuntos con ingenieros para familiarizarse con el monoplaza del Cadillac Formula 1 Team.

“Es un reto diferente, pero toda la experiencia, todos los años por los que he pasado, todos los equipos… al final te van enseñando cosas. Y creo que esta es una gran oportunidad”, afirmó el mexicano. Considera que este ciclo le exige empezar de nuevo, sin ataduras a estructuras rígidas propias de etapas anteriores.

Checo Pérez resalta la importancia de la preparación física, mental y técnica para afrontar el exigente reto de volver a la Fórmula 1 (REUTERS/Henry Romero)

Los desafíos y objetivos con Cadillac Formula 1 Team

Su regreso con la Cadillac Formula 1 Team implica riesgos y altas expectativas. “Existe el riesgo de que regrese y el proyecto no sea tan exitoso como quiero”, reflexionó Pérez en diálogo con GQ México y Latinoamérica. Para el piloto, Cadillac representa la posibilidad de construir un equipo competitivo a mediano y largo plazo.

“Al final, hay que intentar las cosas y Cadillac me está dando la gran oportunidad de volver. Están confiando mucho en mí y yo en ellos. Sé que es un proyecto a largo plazo”, enfatizó. Su objetivo es concreto: “Nos encantaría terminar por delante de tres equipos en esta temporada. Si podemos lograr eso, será un año superexitoso”, sostuvo, marcando una meta medible.

El anuncio del regreso de Checo Pérez a Cadillac generó más de 3 millones de interacciones en redes sociales, reflejando el apoyo de la afición mexicana (X/@f1)

Sumar puntos en cada carrera se convierte en la prioridad inicial. “Cada oportunidad que se presente tenemos que intentar aprovecharla al máximo, porque sumar puntos será el principal objetivo al inicio de la temporada”, señaló el piloto. Esta mentalidad realista define su aproximación a este nuevo ciclo deportivo.

El inicio de este proyecto junto a Valtteri Bottas representa una posibilidad relevante. “Tengo la suerte de contar con Valtteri, uno de los compañeros más rápidos que hay en este deporte. Con él tenemos una gran referencia”, comentó sobre el finlandés.

Además, el respaldo de la afición mexicana y el crecimiento en redes —tras el anuncio de la escudería, las cifras alcanzaron alrededor de 3 millones de interacciones— refuerzan la importancia de este capítulo.

Legado, motivación y mensaje de Checo Pérez

Para Checo Pérez, el principal desafío es aprovechar cada oportunidad en pista y sumar puntos en cada carrera por el éxito de la temporada (Instagram/@cadillacf1)

Pérez asume este retorno tras años de competencia. “Cuando me despedí de la Fórmula 1, no me fui de la forma en que yo quería”, admitió. Subrayó que el mayor desafío es no atreverse: “El único fracaso que hay es no intentar las cosas”.

La familia es la base de su nueva etapa. “Siempre soñé con que mis hijos me vieran correr. Especialmente durante esta última etapa de mi carrera”, señaló. Reconoció los sacrificios que implica la Fórmula 1, pero remarca el valor de compartir este proyecto con sus seres queridos.

El piloto está atento al lugar que ocupa y la influencia que puede ejercer. “Soy consciente de mi posición y quiero maximizarla. Quiero motivar a muchísima gente a que se anime a cumplir sus sueños”, explicó. Advirtió sobre la influencia de las redes sociales: “Es la cosa más falsa que hay en el mundo”. De inmediato, aclara que hay que distinguir entre la imagen virtual y la vida real.

Checo Pérez enfatiza la necesidad de distinguir entre la imagen de redes sociales y la vida real, animando a los jóvenes a ser auténticos y perseverantes en sus metas (REUTERS /Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Al concluir su diálogo con GQ México y Latinoamérica, Checo transmitió el mensaje a quienes están por comenzar: “Que disfrute mucho más del camino, que nunca se olvide de quién es y de dónde viene”, expresó. Se describe como “un luchador”, alguien que apostó por un sueño al que pocos creían posible.

Recordó sus días en los karts y cómo la presión lo acompañó desde el inicio. Ahora, define esta etapa como “un bonus”, con la intención de seguir mostrando que traspasar fronteras y alcanzar metas es posible para cualquiera.