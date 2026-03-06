El malestar de Franco Colapinto tras el sorpresivo mal rendimiento de Alpine en el inicio del GP de Australia de Fórmula 1

La cara de desilusión de Franco Colapinto y sus inflexiones para dar una breve respuesta sobre el rendimiento del día dijeron mucho más que sus declaraciones. El desempeño del A526 de Alpine no estuvo a la altura de las expectativas generadas en el primer día del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Si bien con el cambio de era de reglamentaciones hay enormes espacios para las mejoras y los ajustes, el argentino no escondió su preocupación por lo sucedido en los dos entrenamientos iniciales. “Es un poco entender por qué estamos tan mal comparados con Baréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas, porque habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar, que no estaban funcionando como deberían. Pero no entendemos la falta tan grande de performance comparado con los otros equipos”, reflexionó ante las cámaras de ESPN en el Circuito Albert Park de Melbourne.

“La verdad que en las curvas vamos muy lentos cuando ves el GPS, no tenemos el grip, no tenemos la carga... Así que nada. Hay que ver las cosas que cambiamos para mañana y cómo revertimos esto. Está siendo un día complicado. Obviamente que hoy fue un día largo, todo el día buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Hay que seguir trabajando y poner todo junto mañana para tener la mejor performance posible, pero por ahora estamos bastante lejos”, afirmó.

* Los problemas que tuvo Franco Colapinto en el ojo

Franco fue 16° en la primera práctica libre con un mejor tiempo de 1:23.325, que le permitió aventajar a su compañero Pierre Gasly (18° con 1:24.035) pero lo dejó a más de tres segundos del giro en velocidad de Charles Leclerc con Ferrari (1:20.267). En la FP2, se ubicó 18° con 1.22.619 y la vuelta más destacada de Alpine la hizo Gasly con 1:22.167, también a más de dos segundos de la cima (Oscar Piastri marcó 1:19.729 con McLaren).

El corredor argentino de 22 años, que transmitió tranquilidad tras las imágenes que lo mostraron con problemas en la vista tras el segundo entrenamiento, había dejado declaraciones también en la gacetilla de prensa que difundió Alpine.

“No hemos tenido el mejor comienzo de fin de semana aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente como para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, dijo el argentino. “Sin embargo, solo son entrenamientos libres y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que arreglar y muchas cosas que mejorar, lo que estoy seguro de que podremos hacer antes de mañana”, agregó.

La segunda jornada de actividad se iniciará este viernes 6 de marzo desde las 22.30 de Argentina con el último entrenamiento, que será la antesala de la clasificación del sábado 2AM. La carrera principal, a 58 giros, está pautada para el domingo 8 de marzo desde la 1 de la mañana.

“Tenemos que esperar algunos retos, especialmente al llegar a un circuito único como Albert Park con un coche completamente nuevo y nuevos sistemas que comprender. Hemos dado un buen número de vueltas, lo que nos da mucho que analizar y esperamos poder encontrar algunas mejoras durante la noche”, avisó Colapinto ante la prensa oficial del equipo de cara a esa segunda tanda de actividades.

“Un día duro. Estamos trabajando con el equipo para intentar entender qué es lo que pasa comparado con Baréin que perdimos mucha performance. Así que intentando dar un poco de vueltas y encontrar las respuestas”, insistió en otra nota con el medio Cadena 3. “Hay que intentar entender un poco la falta de performance y dar un salto porque estamos complicados. Comparado con Baréin es difícil de entender por qué perdimos tanta performance. Así que trabajando para ver qué podemos hacer para mañana y dar un saltito”, agregó.

* El rendimiento de Franco Colapinto en el primer día de actividad

Su compañero, Pierre Gasly, también dejó sus sensaciones en una nota con el Canal+ de Francia. “No puedo decir mucho sobre los problemas que hemos tenido desde la primera sesión de entrenamientos libres. En la segunda sesión de entrenamientos libres, también tuvimos que parar a 20 minutos del final. Debo decir que ha sido un día bastante complicado. Es el primer día, sabíamos que iba a ser complicado con todos estos cambios en la normativa y en el motor. Sin embargo, no esperaba que tuviéramos tantos problemas desde esta mañana. Hay mucho trabajo por delante. Tendremos que encontrar las respuestas muy rápidamente”, sentenció según replicó el portal especializado AutoHebdo.

En la nota con la TV francesa, Gasly aseguró: “Por ahora, todo es muy diferente a lo que vimos en Barcelona y Baréin. Me han pedido que no diga demasiado, así que no voy a entrar en detalles, pero está claro que hay que encontrar soluciones. Sabemos que con todo este tema de la energía y las baterías, es más complicado que antes. Hemos tenido unas pruebas de pretemporada muy positivas en este sentido, hoy ha sido más complicado, pero confío en que el equipo encontrará soluciones”.

El corredor europeo también dejó sus palabras que fueron difundidas por el equipo de prensa del equipo con sede en Enstone: “Ha sido un primer viernes de temporada muy complicado. Sabíamos que sería difícil en algunos aspectos, dado que hay mucho que aprender y comprender sobre los nuevos coches, pero hoy probablemente ha sido más complicado de lo que esperábamos”.

Y agregó: “Hemos tenido que parar pronto en la segunda sesión de entrenamientos libres por precaución, lo que ha limitado nuestro plan de rodaje en esa sesión. Probablemente sea bueno identificar estos problemas ahora y tenemos trabajo que hacer durante la noche para solucionarlos antes de correr mañana. Ahora mismo, tenemos que trabajar un poco para que el coche sea más consistente. No ha sido un día limpio, así que estoy seguro de que, una vez que solucionemos algunas cosas y maximicemos nuestro rendimiento, estaremos en una posición mucho más fuerte”.

EL RESUMEN DE LAS PRIMERAS DOS PRÁCTICAS