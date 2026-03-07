La escalofriante amenaza que recibió la bicampeona del Argentina Open: “Pierde o enviaremos a nuestros hombres por tu familia”

Panna Udvardy fue victima de amenzas (REUTERS/Toby Melville)

La tenista húngara Panna Udvardy, actual bicampeona del Argentina Open, denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas a su familia antes de su enfrentamiento contra Anhelina Kalinina en el WTA 125 de Antalya.

El mensaje extorsivo, compartido por Udvardy a través de sus redes sociales, advertía: “Mañana tienes que perder contra Anhelina, o iremos tras Edit y Livia. Tenemos dos grupos cerca de Hungría listos para actuar si es necesario, y no dudaremos en enviarlos a la casa de tu madre para secuestrarla hasta que devuelva el dinero que perderíamos por tu desobediencia”.

La comunicación amenazante detallaba información personal, incluyendo las ubicaciones y teléfonos de familiares, la foto de un arma y remató con: “Pierde mañana, o te prometo que enviaremos a nuestros mejores hombres tras tu familia. No nos importa nada más”.

“La persona me dijo que, si no perdía mi partido de hoy, harían daño a miembros de mi familia. Dijeron que sabían dónde vive mi familia, qué autos conducen y que tenían sus números de teléfono. Incluso enviaron fotos de miembros de mi familia y una foto de un arma”, comenzó la tenista en el comunicado en el que informó de la situación a sus seguidores.

La tenista húngara Panna Udvardy reveló haber recibido mensajes intimidatorios en WhatsApp, incluyendo amenazas a su familia y fotos de armas, para que perdiera un partido.

“Honestamente, fue muy aterrador recibir algo así. Inmediatamente contacté a la supervisora de la WTA, envié las capturas de pantalla e informé a mis padres. Luego, mis padres se comunicaron con el consulado y, cuando desperté esta mañana, también volví a hablar con la supervisora de la WTA. Me dijeron que han sucedido recientemente amenazas similares a otras jugadoras y que creen que la información personal podría haberse filtrado de la base de datos de la WTA, lo cual actualmente está siendo investigado”, expresó la tenista en su cuenta de Instagram.

Udvardy solicitó protección inmediata a su país tras la difusión de los amenazantes mensajes. En medio de un contexto de tensión política entre Hungría y Ucrania, la tenista, situada en el puesto 95 del ranking mundial, cayó ante Kalinina por 7-6 (3) y 7-5, resultando eliminada del torneo que se disputa en Turquía.

“El consulado respondió muy rápido y envió a tres agentes de policía a mi partido, por lo que estoy sumamente agradecida. La policía también fue a casa de mis padres y de mi abuela, y después del partido presenté una denuncia policial oficial aquí en Turquía”, añadió la jugadora de 27 años.

Luego, Udvardy sumó: “Gracias a todos los que hoy me enviaron mensajes y apoyo. Realmente significó mucho para mí. Gracias al consulado por reaccionar tan rápido y cuidar tanto de mí como de mi familia. Pero quiero decir algo claramente: esto no es normal”.

La tenista húngara Panna Udvardy durante un partido en Wimbledon (REUTERS/Hannah Mckay)

“Incluso como deportistas o figuras públicas, no es aceptable recibir amenazas contra nuestras familias, especialmente no en nuestros números de teléfono privados y junto a imágenes perturbadoras. No deberíamos normalizar abusos como este en el deporte”, sostuvo la tenista.

Y concluyó con una advertencia hacia la entidad que regula el tenis femenino “Espero que la WTA continúe investigando esta situación seriamente y tome medidas más contundentes para proteger los datos personales y la seguridad de las jugadoras, y para informar a las jugadoras de inmediato si hay una filtración en su sistema. Ninguna jugadora debería tener que lidiar con algo así”.

La situación de Panna Udvardy se suma a otros recientes episodios de amenazas en el circuito femenino, luego del caso sufrido por la italiana Lucrezia Stefanini.

Stefanini, ubicada en el puesto 138°, había informado un suceso prácticamente idéntico durante la fase clasificatoria del Indian Wells Open, donde también recibió amenazas por WhatsApp, mención explícita de datos de sus padres y fotografías de una pistola.

La tenista italiana relató: “Me amenazaron con que, si ganaba el partido de ayer, atacarían a mi familia, dieron el nombre de mis padres y el lugar donde nací; enviaron una foto de un arma”. La tenista explicó que tras informar a la WTA, la organización reforzó su seguridad y el evento implementó medidas extraordinarias para brindarle protección. Pese a la presión, disputó el partido clasificatorio, que perdió frente a Victoria Jimenez Kasintseva por 4-6, 6-4 y 6-4.