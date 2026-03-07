Jugada fantástica y cabezazo potente: los dos goles de Nico González en el sufrido triunfo del Atlético Madrid ante Real Sociedad

El argentino ingresó en el segundo tiempo y puso el 2-1 transitorio

Atlético de Madrid y Real Sociedad tuvieron un anticipo de la final de la Copa del Rey en el campeonato de La Liga de España. El escenario fue el Riyadh Air Metropolitano, donde el equipo dirigido por Diego Simeone se impuso por 3-2. En un partido cargado de emociones y a menos de seis semanas de su enfrentamiento decisivo, el argentino Nicolás González fue quien destrabó el resultado con dos goles, uno de ellos decisivo cerca del final.

El dominio aéreo y la capacidad rematadora de Alexander Sorloth quedaron en evidencia desde el inicio. El Atlético buscó al 9 rojiblanco mediante centros constantes al área rival y logró abrir el marcador a los cinco minutos con una jugada de saque de banda que culminó en el primer gol del noruego.

No obstante, la Real Sociedad reaccionó rápidamente y empató el encuentro a los nueve minutos con un zurdazo de Carlos Soler, resultado de una asistencia de Luka Sucic que desajustó la defensa local por el flanco derecho.

Nico González anotó un doblete (REUTERS/Ana Beltran)

Tras el empate inicial, ambos equipos alternaron el control del balón, aunque el Atlético se fue imponiendo en la posesión y generó más peligro ofensivo durante la primera mitad. Los acercamientos se multiplicaron, como lo demuestra la estadística: tras 35 minutos, los de Simeone sumaban nueve disparos frente a solo uno del elenco vasco, pero la contundencia les fue esquiva y el empate se mantuvo hasta el descanso.

El partido registró episodios insólitos, como el momento en que José María Giménez tuvo que retirar una paloma del césped tras un pelotazo, así como algunas interrupciones por lesiones y asistencias, la más relevante la de Rodrigo Mendoza, que encendió las alarmas tras un choque con Ander Barrenetxea.

El argentino marcó el 3-2 frente a Real Sociedad

El segundo tiempo trajo cambios decisivos en el Atlético. El ingreso de Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Nico González aportó mayor dinamismo ofensivo y generó las acciones más claras. González dispuso de una ocasión a los 65 minutos tras asociarse con Álvarez, pero le erró al arco.

Sin embargo, apenas en la jugada siguiente, Griezmann asistió con un pase de taco a Nico González, quien, tras una buena jugada iniciada por él con una gran corrida por el centro, marcó de zurda el 2-1 y celebró su primer gol de la tarde.

La Real Sociedad volvió a responder con inmediatez: en el minuto 68, Mikel Oyarzabal empató 2-2 con un remate potente de zurda desde fuera del área, llevando el suspenso al encuentro.

El desenlace fue para los de Simeone, cuando a los 81 minutos Nico González se desmarcó en el área tras un tiro de esquina y conectó de cabeza para poner el 3-2 definitivo, completando su doblete y confirmando su papel como principal figura del encuentro.

*El resumen del partido

Este triunfo permite al Atlético de Madrid sostenerse como tercero en la tabla de La Liga 2025-2026, con una actuación sólida en casa. El Colchonero suma 54 puntos y se encuentra a 10 del líder, Barcelona. Por su parte, la Real Sociedad permanece en el octavo puesto con 35 unidades, con riesgo de perder esa posición a manos del Athletic Bilbao.

El próximo compromiso para el cuadro de Madrid será el martes 10 de marzo cuando reciba al Tottenham de Inglaterra por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El sábado 14/3 también hará las veces de local, esta vez ante el Getafe, por el certamen doméstico.

Para la Real Sociedad el siguiente partido será el domingo 15 de marzo cuando tenga que jugar en condición de local con el Osasuna, también por el campeonato español.

Ambos equipos acaban de sellar su acceso a la final de la Copa del Rey tras superar las semifinales durante la semana. Con la fecha señalada del 18 de abril en el horizonte, el partido de liga sirvió como un laboratorio para probar estrategias.