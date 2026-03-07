James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

James Milner superó el récord de Gareth Barry al llegar a 654 partidos en la liga inglesa (Reuters/Matthew Childs)

El futbolista inglés James Milner fue reconocido por la organización Guinness World Records con tres títulos récord, tras haber alcanzado cifras inéditas en la máxima categoría del fútbol inglés. El mediocampista del Brighton & Hove Albion no solo superó la marca de mayor número de apariciones en la Premier League, sino que también logró dos registros adicionales que subrayan su longevidad y consistencia entre los profesionales de la liga inglesa.

Milner, al disputar el partido en el que el Brighton venció 2-0 al Brentford, alcanzó 654 apariciones en la Premier League, superando el récord histórico que ostentaba Gareth Barry desde la creación del torneo en 1992. Este dato, reportado por el portal británico BBC Sport, convierte a Milner en el futbolista que más partidos ha jugado en la historia de la competición. Además, el mediocampista de 40 años, quien debutó en la Premier League en 2002, estableció el récord de mayor intervalo de tiempo entre su primer y su último gol en la liga, con una diferencia de 22 años y 248 días.

A esto se suma un tercer logro: Milner se transforma en el único jugador que ha disputado 24 temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol inglés, lo que refuerza la particularidad de su carrera.

“Cuando era más joven, solía recibir el libro Guinness World Records cada Navidad. Así que esto es realmente increíble”, expresó Milner en declaraciones a la BBC tras recibir las distinciones oficiales.

Milner cosechó a lo largo de su carrera una UEFA Champions League, tres títulos de Premier League, dos FA Cups y dos Community Shields (REUTERS/Paul Ellis)

Los clubes y logros de James Milner en la elite inglesa

A lo largo de su carrera, Milner pasó por equipos como Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y, actualmente, Brighton & Hove Albion. Su capacidad para desempeñarse en distintos roles y adaptarse a variados esquemas tácticos le valió un lugar en equipos que han obtenido títulos nacionales e internacionales.

Entre sus principales conquistas figuran una UEFA Champions League, tres títulos de la Premier League, dos FA Cups y dos Community Shields. Esta combinación de permanencia y éxitos en distintos clubes muestra un perfil de consistencia apreciado entre técnicos, compañeros y aficionados del fútbol británico.

En el terreno competitivo, Milner ha sobrellevado lesiones, trabajó bajo distintos entrenadores y enfrentó la elevada competencia interna de los clubes en los que se desempeñó. Los analistas deportivos subrayan su prolongada presencia en la máxima categoría como una muestra de resiliencia en el contexto exigente que posiciona a la liga inglesa como la mejor a nivel internacional.

Reconocimientos de Guinness World Records en la Premier League

La entrega de los tres títulos de Guinness World Records se realizó en una ceremonia privada posterior al partido frente a Brentford. Las autoridades de la organización resaltaron la dificultad inherente a la consecución de cifras de este porte en una de las ligas más competitivas del planeta.

El primero de los reconocimientos fue para el mayor número de apariciones, con 654 apariciones en la Premier League. El segundo, para el intervalo de años entre el primer y el último gol anotado por el jugador, que alcanzó 22 años y 248 días; este logro da cuenta de su vigencia a lo largo del tiempo. El tercero correspondió a la mayor cantidad de temporadas consecutivas disputadas, un total de veinticuatro temporadas consecutivas, en la primera división inglesa.

Durante este trayecto, Milner ha trabajado bajo técnicos reconocidos internacionalmente, entre ellos Pep Guardiola y Jürgen Klopp, lo que evidencia su adaptación a las distintas demandas físicas y tácticas de la liga.

James Milner recibió tres récords Guinness relacionados a su trayectoria profesional (X/Guinness World Records)

El papel de Milner en la historia reciente de la Premier League

La organización Guinness World Records y BBC Sport contextualizaron los logros de James Milner como parte de una trayectoria que desafió los límites de longevidad y regularidad en el deporte profesional. Milner se distinguió por su capacidad de adaptación y de mantenerse competitivo a lo largo de los años, integrando plantillas de alto nivel, asumiendo diferentes roles y manteniendo un elevado rendimiento bajo condiciones físicas y competitivas cambiantes.

De acuerdo con la BBC, “sus registros representan un hito... en la historia de la Premier League”. La obtención de los tres récords por parte de la organización Guinness World Records el mismo día da cuenta de la magnitud estadística y deportiva de su carrera.