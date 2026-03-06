La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Louis Openda se sometió a terapia de ventosas

Lois Openda se convirtió en fenómeno en redes sociales tras divulgarse una imagen en la que aparece completamente cubierto de ventosas tras una sesión. Se trata de una técnica de medicina alternativa que utiliza succión en la piel para beneficios físicos.

La popularidad alrededor del delantero belga se intensificó después de que la fotografía recorriera Instagram, generando comentarios divididos entre la sorpresa y el humor por el uso intensivo de las ventosas, cuando lo habitual entre atletas es emplear un máximo de diez y de forma localizada en la espalda.

Lo cierto es que la imagen de Openda causó estupor por lo impresionante que resulta a primera vista, ya que se pueden observar múltiples ventosas en todo su cuerpo.

“Gracias a él por su confianza, su bienvenida, la invitación a Turín y el gran restaurante. Siempre un placer acompañar a atletas excepcionales en su rendimiento y recuperación”, escribió la cuenta Akhijama Belgium, que se identifica como un experto en recuperación física y ostenta casi 54 mil seguidores en Instagram. El centro que atendió a Openda exhibe también en su red fotos con jugadores como Serhou Guirassy del Borussia Dortmund.

La terapia de Openda

Cada vez más presente entre deportistas de alto nivel, la ventosaterapia consiste en aplicar ventosas sobre la piel para producir succión, lo que estimula el riego sanguíneo, facilita la eliminación de toxinas y contribuye al alivio de tensiones musculares. Esta terapia alternativa, elegida por Openda para acelerar la recuperación muscular, ya había sido empleada por otros deportistas de élite, como Karim Benzema, según contó Corriere dello Sport.

El método, que cuenta con referencias en antiguos escritos griegos y egipcios, se ha convertido en una costumbre común entre atletas destacados. Entre quienes han mostrado públicamente los efectos físicos de la terapia de ventosas se encuentran el nadador estadounidense Michael Phelps —quien la empleó durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016—, el gimnasta Alex Naddour, el nadador Pavel Sankovic, la exnadadora Natalie Coughlin (tres oros entre Atenas 2004 y Londres 2012), así como los italianos Gregorio Paltrinieri y Nicolò Martinenghi. También han publicado imágenes similares figuras del baloncesto como LeBron James y el tenista Ben Shelton, tal como indica Corriere della Sera.

Deportistas de combate, como Conor McGregor y Anthony Joshua, igualmente han mostrado los signos característicos de la terapia alternativa en diferentes momentos de su carrera.

El pasado verano, Juventus desembolsó 45 millones de euros al RB Leipzig por la incorporación de Openda, con expectativas de consolidarlo como referente ofensivo. En este periodo, el jugador ha participado en 23 partidos y solo ha anotado un gol ante la Roma en diciembre. Además, la competencia en el ataque se agravará con la recuperación de Dusan Vlahovic, lo que ha llevado a Openda a ensayar métodos alternativos para mejorar su rendimiento, incluyendo el uso intensivo de la ventosaterapia.

Bajo la dirección técnica de Spalletti, Openda rara vez ha sido titular e incluso el entrenador ha optado por Weston McKennie como delantero en algunas ocasiones. El impacto de la polémica terapia en el futuro deportivo del jugador sigue siendo incierto.