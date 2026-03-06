Deportes

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

El futbolista se convirtió en fenómeno en redes sociales tras someterse a una sesión con ventosas. Las imágenes

Guardar
Louis Openda se sometió a
Louis Openda se sometió a terapia de ventosas

Lois Openda se convirtió en fenómeno en redes sociales tras divulgarse una imagen en la que aparece completamente cubierto de ventosas tras una sesión. Se trata de una técnica de medicina alternativa que utiliza succión en la piel para beneficios físicos.

La popularidad alrededor del delantero belga se intensificó después de que la fotografía recorriera Instagram, generando comentarios divididos entre la sorpresa y el humor por el uso intensivo de las ventosas, cuando lo habitual entre atletas es emplear un máximo de diez y de forma localizada en la espalda.

Lo cierto es que la imagen de Openda causó estupor por lo impresionante que resulta a primera vista, ya que se pueden observar múltiples ventosas en todo su cuerpo.

“Gracias a él por su confianza, su bienvenida, la invitación a Turín y el gran restaurante. Siempre un placer acompañar a atletas excepcionales en su rendimiento y recuperación”, escribió la cuenta Akhijama Belgium, que se identifica como un experto en recuperación física y ostenta casi 54 mil seguidores en Instagram. El centro que atendió a Openda exhibe también en su red fotos con jugadores como Serhou Guirassy del Borussia Dortmund.

La terapia de Openda
La terapia de Openda

Cada vez más presente entre deportistas de alto nivel, la ventosaterapia consiste en aplicar ventosas sobre la piel para producir succión, lo que estimula el riego sanguíneo, facilita la eliminación de toxinas y contribuye al alivio de tensiones musculares. Esta terapia alternativa, elegida por Openda para acelerar la recuperación muscular, ya había sido empleada por otros deportistas de élite, como Karim Benzema, según contó Corriere dello Sport.

El método, que cuenta con referencias en antiguos escritos griegos y egipcios, se ha convertido en una costumbre común entre atletas destacados. Entre quienes han mostrado públicamente los efectos físicos de la terapia de ventosas se encuentran el nadador estadounidense Michael Phelps —quien la empleó durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016—, el gimnasta Alex Naddour, el nadador Pavel Sankovic, la exnadadora Natalie Coughlin (tres oros entre Atenas 2004 y Londres 2012), así como los italianos Gregorio Paltrinieri y Nicolò Martinenghi. También han publicado imágenes similares figuras del baloncesto como LeBron James y el tenista Ben Shelton, tal como indica Corriere della Sera.

Deportistas de combate, como Conor McGregor y Anthony Joshua, igualmente han mostrado los signos característicos de la terapia alternativa en diferentes momentos de su carrera.

El pasado verano, Juventus desembolsó 45 millones de euros al RB Leipzig por la incorporación de Openda, con expectativas de consolidarlo como referente ofensivo. En este periodo, el jugador ha participado en 23 partidos y solo ha anotado un gol ante la Roma en diciembre. Además, la competencia en el ataque se agravará con la recuperación de Dusan Vlahovic, lo que ha llevado a Openda a ensayar métodos alternativos para mejorar su rendimiento, incluyendo el uso intensivo de la ventosaterapia.

Bajo la dirección técnica de Spalletti, Openda rara vez ha sido titular e incluso el entrenador ha optado por Weston McKennie como delantero en algunas ocasiones. El impacto de la polémica terapia en el futuro deportivo del jugador sigue siendo incierto.

Temas Relacionados

Louis OpendaJuventusdeportes-argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El argentino se impuso a su compañero Pierre Gasly por más de siete décimas y mostró un rendimiento sostenido en su primer contacto con la pista. El segundo ensayo arrancará a las 2AM de este viernes

Franco Colapinto terminó 16° en

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La dirigencia a cargo de Juan Román Riquelme pretende cerrar su incorporación tras el cupo liberado por la salida de Lucas Blondel

Boca Juniors habría llegado a

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

El defensor central recordó la emoción por hablar con el astro argentino, mientras consolida su crecimiento en el fútbol italiano y su lugar en el conjunto nacional

La anécdota de Mariano Troilo

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

Manuel Pérez explicó por qué apartó del cargo a Pablo Fornasari

“Hoy lo echo”: el presidente

Así fue la destacada labor del argentino Nico Varrone en una accidentada práctica de la Fórmula 2 en Australia

El bonaerense fue de menor a mayor. Debutó con un 14º puesto y superó a su compañero de equipo. Fuerte choque de Colton Herta

Así fue la destacada labor
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 16° en

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

Así fue la destacada labor del argentino Nico Varrone en una accidentada práctica de la Fórmula 2 en Australia

TELESHOW
Nicki Nicole reflexionó sobre sus

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

INFOBAE AMÉRICA

Turismo en Panamá mantiene expansión

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”