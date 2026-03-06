La imagen de Franco Colapinto tras las prácticas de Fórmula 1 que generó preocupación: “Tuve un pequeño problema en el ojo”

Franco Colapinto no tuvo el debut esperado al mando del Alpine en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1. Con Aston Martin sin rodar por sus problemas de desarrollo, apenas pudieron sacarle alguna ventaja a la debutante Cadillac junto con Pierre Gasly a lo largo de las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia. Para colmo, el argentino encendió las luces de preocupación al ser captado por las cámaras de ESPN tratando un problema en la vista.

Apenas bajó del coche en la segunda práctica, Franco fue asistido por un auxiliar de la escudería durante la caminata rumbo a las oficinas de trabajo de Alpine. Se colocó gotas en los ojos y se trasladó con cierta molestia por ese inconveniente. En la gacetilla de prensa que difundió el team con sede en Enstone, aclaró: “¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres! Afortunadamente, no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación".

Colapinto quedó 16° en la FP1 con 1:23.325, aventajando a su compañero Gasly (1:24.035) e invirtieron los roles en la FP2: el argentino fue 18° con 1:22.619 y el francés 16° con 1:22.167. Cabe destacar que, a pesar de la preocupación por su salud que se generó con estas tomas en los pits, Colapinto completó la jornada al mando del coche y recién fue asistido una vez que se cerró la jornada.

“No hemos tenido el mejor comienzo de fin de semana aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, reconoció Franco.

“Sin embargo, solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que arreglar y muchas cosas que mejorar, lo que estoy seguro de que podremos hacer antes de mañana. Tenemos que esperar algunos retos, especialmente al llegar a un circuito único como Albert Park con un coche completamente nuevo y nuevos sistemas que comprender. Hemos dado un buen número de vueltas, lo que nos da mucho que analizar y esperamos poder encontrar algunas mejoras durante la noche", aclaró en las declaraciones de prensa para Alpine.

La última tanda de entrenamientos se iniciará este viernes 6 de marzo en Argentina desde las 22.30 (hora Argentina) y luego, desde las 2 de la mañana del sábado 7, saldrá a pista para afrontar la clasificación de cara a la carrera principal a 58 giros que será el domingo 8 desde la 1AM.

Gasly también fue sincero y contundente: “Ha sido un primer viernes de temporada muy complicado”. Alpine inició este Gran Premio de Australia con el objetivo de ser el mejor del resto por fuera de las cuatro potencias (Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull Racing), pero terminó teniendo tiempos otra vez de fondo en los dos entrenamientos iniciales.

“Sabíamos que sería difícil en algunos aspectos, dado que hay mucho que aprender y comprender sobre los nuevos coches, pero hoy probablemente ha sido más complicado de lo que esperábamos”, señaló Gasly. En la FP1, el mejor registro de Alpine lo logró Colapinto y fue más de 3 segundos más lento que el de cima de Charles Leclerc con Ferrari (1:20.267). En la siguiente práctica, Gasly fue el más veloz del equipo: quedó a casi 2 segundos y medio de la cima que firmó Oscar Piastri con McLaren (1:19.729).

“Hemos tenido que parar pronto en la segunda sesión de entrenamientos libres por precaución, lo que ha limitado nuestro plan de rodaje en esa sesión. Probablemente sea bueno identificar estos problemas ahora y tenemos trabajo que hacer durante la noche para solucionarlos antes de correr mañana. Ahora mismo, tenemos que trabajar un poco para que el coche sea más consistente”, aclaró Pierre.

En este contexto, advirtió que algunos cambios de configuración podrían decantar en un drástico giro en el desarrollo también: “No ha sido un día limpio, así que estoy seguro de que, una vez que solucionemos algunas cosas y maximicemos nuestro rendimiento, estaremos en una posición mucho más fuerte”.

En diálogo con F1TV, el director de carrera de Alpine también se expresó: “Creo que se puede decir que fue un día algo complicado. Pero también sabemos cómo nos fue en las pruebas. Hubo mucho trabajo duro ahí. Ahora estamos en un circuito nuevo. Las cosas son diferentes, y eso es lo que tenemos que ajustar. Pero hay que hacerlo en otras 24 carreras este año también. Así que, sí, no estuvo exento de desafíos. Algunas cosas no salieron tan bien como queríamos”, reconoció Dave Greenwood.