La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

Un mensaje de Mariano Troilo enviado a Lionel Messi se transformó en una anécdota, tras su primera convocatoria a la selección argentina. El joven futbolista reveló la conversación que aún provoca sonrisas. “Le pedí por favor a Messi que no entre a nuestro chat de Instagram porque le había mandado muchos mensajes. Se reían con De Paul. Le escribí de todo durante mucho tiempo”, relató el defensor central a ESPN F3. Además reconoció la emoción que sintió al compartir vestuario con el capitán. “Creo que todos pasamos por algo parecido cuando Leo ganó la primera Copa América después de tantas finales. Queríamos que gane Argentina, pero más que nada por él”.

El propio Troilo, que actualmente milita en el Parma de Italia, reconoció: “El Mundial me genera mucha ilusión y volver a estar con el grupo. Espero poder estar y ayudar desde donde toque. La ilusión es lo último que se pierde”. También, reveló el acompañamiento del cuerpo técnico nacional: “Samuel y Ayala me aconsejaron que esté tranquilo, que haga lo que hacía en Belgrano: ser agresivo y tener ese primer pase”.

Mariano Troilo junto a Messi con la indumentaria de la selección argentina

Su primer gol en el fútbol italiano llegó el 22 de febrero, ante el Milan en el estadio San Siro y aquella victoria, gracias a su tanto, favoreció al Inter de Milán en la lucha por el Scudetto: “Espero que cuando salga campeón se acuerde de mí el Toro. Al otro día caí que se hablaba de mi gol en toda Italia. No le pude pedir la camiseta a (Luka) Modrić porque estaban todos re calientes”.

Troilo destacó el seguimiento permanente del cuerpo técnico argentino. “Estoy en mucho contacto con Matías Manna que es parte del cuerpo técnico y él sigue todos los partidos, pudimos hablar un poco cuando terminé de jugar contra el Napoli que había hecho un buen partido y me felicitó, me dijo que es una liga muy linda para mí y para poder seguir fortaleciéndome”.

El festejo de Troilo tras su primer gol con la camiseta del Parma (EFE)

Al hablar de sus raíces en Belgrano, Troilo subrayó el apoyo de quienes lo acompañaron desde el inicio como Luifa Artime, el presidente del Pirata. “Luifa siempre estuvo atrás mío, hasta cuando no me tocaba jugar. Cuando no quería jugar más o irme siempre estaban él y mi viejo. Cuando tuve errores siempre me apoyó y me ayudó mucho. Trato de ver siempre a Belgrano. El otro día contra Huracán no vi los últimos cinco minutos de la bronca que tenía”.

El defensor de 22 años reconoció las dificultades del proceso de adaptación a Italia: “Mi adaptación fue complicada. Me costó mucho no estar jugando, extrañar a mi familia. Es un proceso largo. Pesaba lo familiar, pero también adaptarse a un fútbol nuevo. Acá se juega mucho con foco en lo defensivo y te ayuda mucho a mejorar. Acá te enseñan mucho a cómo correr. Hay mucho cuidado fuera de la cancha y con las prevenciones. Hacen mucho foco en lo que pasa fuera de la cancha: psicólogo, gimnasia, nutricionista”.

El Parma se ubica en la decimosegunda posición de la Serie A (Spada/LaPresse via AP)

La historia profesional de Troilo se aceleró en poco tiempo. Debutó en Belgrano el 3 de agosto de 2023 por Copa Argentina y se consolidó como titular en el Torneo Apertura 2025, participando en 14 de los 16 partidos posibles. La transferencia a Parma lo catapultó al fútbol internacional y su buen rendimiento le otorgó la chance de ser convocado por Lionel Scaloni a la selección mayor, sin pasos por juveniles.

La convocatoria de Nano para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile y Colombia confirmó el reconocimiento a su crecimiento y a sus condiciones como defensor central. La noche en Milan, con su primer gol en la Serie A, marcó otro hito en una carrera que avanza a ritmo vertiginoso y que lo proyecta como una de las figuras jóvenes del fútbol argentino en Europa.

Incluso su llegada al club italiano significó un récord para Belgrano, que oficializó la venta total del pase en USD 9,6 millones, además de una plusvalía del 15 % sobre el excedente de 8,4 millones de USD. La transferencia aseguró beneficios futuros al club cordobés en caso de una nueva venta.