Insólito: un partido en Indian Wells estuvo demorado casi 10 minutos porque no había pelotas

Una interrupción inesperada marcó el partido entre la danesa Clara Tauson y la la kazaja Yulia Putintseva este viernes en el WTA Masters 1000 de Indian Wells, cuando la falta de pelotas nuevas obligó a pausar el encuentro de tenis durante aproximadamente 10 minutos en la cancha 7 del complejo en el Valle de Coachella.

El insólito incidente ocurrió durante el primer set, justo en el momento habitual del recambio de bolas con el marcador en 4-3, cuando la jueza de silla informó a ambas tenistas que no había pelotas disponibles para la reposición reglamentaria. La situación requirió la intervención del supervisor del torneo para resolver el inconveniente y evitar que el juego se viera afectado por el desgaste del material.

Durante este lapso, tanto Tauson como Putintseva—que habían recibido la noticia mientras recuperaban energías en sus sillas de descanso—no ocultaron su sorpresa y optaron por tomarse con humor el contratiempo, compartiendo risas y sumándose a los aplausos del público presente.

El encuentro pudo reanudarse después de la pausa, convirtiendo el incidente en una peculiar anécdota del certamen. Ya con el juego marchando en condiciones habituales, el primer set tuvo que definirse en un tie break. Allí, fue la danesa la que se impuso en un largo parcial que por 11 puntos contra 9 y llevándose la primera manga.

El momento en el que la jueza comunica que no hay pelotas

Ya en el segundo set, Tauson fue la que manejó las riendas del partido y se llevó el partido con un parcial contundente de 6-2. Las estadísticas indican que la danesa convirtió cuatro aces y que la diferencia sustancial en el juego estuvo en la efectividad de su primer servicio: ganó el 76% de sus puntos contra apenas el 61% de su rival.

Con esta victoria, Tauson accedió a la Ronda de 32 de Indian Wells, en donde se enfrentará a Talia Gibson, el domingo 8 de marzo, con horario y cancha a confirmar.

La tenista danesa alcanzó en 2025 un nuevo pico de rendimiento en su carrera al conquistar el título de Auckland, su primer trofeo en el Tour desde 2021, y llegar por primera vez a la final de un torneo WTA 1000 en Dubai. Estos resultados la llevaron a debutar en el Top 20 y finalizar el año en el puesto Nº 12 del ranking mundial.

La danesa Clara Tauson al servicio durante el WTA 100 de Dubai (REUTERS/Raghed Waked)

En 2024, el principal logro de Tauson fue acceder a los octavos de final en Roland Garros, su mejor actuación histórica en un Grand Slam. Ese año también fue finalista en los torneos WTA 125 de Hong Kong y Oeiras.

En la temporada anterior, la jugadora clasificó a la tercera ronda de Roland Garros 2023 como qualifier y avanzó a los cuartos de final en Linz. Durante 2022, una lesión de espalda limitó su participación a solo 11 cuadros principales de torneos WTA, teniendo como resultado más destacado los cuartos de final en el Melbourne Summer Set 2 y el subcampeonato en el WTA 125 de Limoges, además de un título en el ITF de Selva Gardener.

El año 2021 marcó un impulso en su trayectoria, tras consagrarse en Lyon —su primera corona WTA, obtenida como clasificada— y en Luxemburgo, además de ser finalista en Courmayeur. Ese mismo año, la final de Lyon fue inédita, ya que la definieron dos jugadoras provenientes de la fase de clasificación.

En 2019, Tauson debutó en el circuito principal en Lugano y capturó cuatro trofeos individuales en torneos ITF, un registro que incluyó su primer título en el circuito, obtenido en Estocolmo en 2017. Como juvenil, acumuló nueve coronas individuales ITF, incluido el título del Abierto de Australia 2019, y finalizó ese año como la primera danesa líder del ranking mundial junior.