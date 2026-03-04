La estrella del Manchester United que fue condenada a 15 meses de prisión en suspenso y preocupa a Inglaterra de cara el Mundial

Harry Maguire fue arrestado en una isla griega tras un altercado que involucró a familiares y amigos en 2020

El defensor del Manchester United, Harry Maguire, ha decidido apelar su condena de 15 meses ante el Tribunal Supremo de Grecia, después de rechazar varias ofertas económicas para cerrar el proceso judicial abierto por un incidente ocurrido en Grecia en 2020. Esta decisión mantiene por el momento su estatus de inocente a los ojos de la ley y, de acuerdo con allegados citados por la agencia Press Association, podrá representar a la selección inglesa porque no tiene restricciones de movilidad.

El futbolista británico de 32 años y su equipo legal optaron nuevamente por una vía judicial, dejando de lado los acuerdos extrajudiciales propuestos por la otra parte, incluida la última oferta recibida este miércoles. En la actualidad, no existen impedimentos para que Maguire pueda salir del Reino Unido, lo que le habilitaría para incorporarse a futuros compromisos con el combinado inglés con vistas al Mundial 2026.

El origen del caso se remonta a 2020, cuando Harry Maguire fue arrestado en la isla de Mykonos tras un altercado que involucró a familiares y amigos. Tras el primer fallo, declarado en agosto de ese año, él fue condenado en primera instancia a 21 meses de prisión suspendida por cargos de agresión, insultos, resistencia a la autoridad e intento de soborno. La reciente sentencia, tras años de apelaciones, redujo la pena a 15 meses en suspenso, limitándose a los cargos de agresión leve, resistencia y tentativa de soborno.

Maguire no ha difundido declaraciones oficiales tras la más reciente decisión judicial, de acuerdo con Press Association. Sin embargo, la prensa británica recuerda los testimonios brindados por el jugador de 32 años a BBC Sport tras conocerse el primer dictamen, cuando relató: “Nos pusimos de rodillas, levantamos las manos y empezaron a golpearnos. Me golpeaban en la pierna y me decían que mi carrera había terminado: ‘Se acabó el fútbol. No volverás a jugar’”. Además, en esa misma entrevista, describió sus dudas sobre la identidad de los supuestos policías involucrados: “Pensé que no había posibilidad de que fueran policías o no sabía quiénes eran, así que intenté huir”, y reconoció que sintió terror por su vida y la de sus allegados en aquellos momentos.

Registra 17 partidos jugados en esta temporada con dos goles y una asistencia en Manchester United (Crédito: Reuters/Jason Cairnduff)

Tras el veredicto de culpabilidad inicial, el jugador y sus abogados lograron anular la primera sentencia mediante un recurso. Ahora, buscan una resolución definitiva mediante la apelación al máximo tribunal del país.

El proceso judicial genera inquietud dentro del entorno deportivo, ya que la apelación ante el Tribunal Supremo de Grecia suspende temporalmente la ejecución de la condena. Esto significa que el jugador sigue con plena libertad de movimientos y sin impedimentos legales mientras se resuelve la última instancia judicial.

Por el momento, esta situación no le impidió a Maguire continuar su carrera deportiva. Incluso, esta temporada acumula 17 partidos jugados con dos goles y una asistencia con la camiseta del Manchester United. En el ámbito de la selección, se perdió la pasada Eurocopa por lesión y ni siquiera conforma el banco de suplentes desde septiembre de 2024. El entrenador interino Lee Carsley no lo convocó para los últimos cuatro duelos de ese año y Thomas Tuchel tampoco lo hizo desde su nombramiento al mando del equipo nacional, pero su experiencia mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022 podría ser una ventaja para ganarse un lugar en el plantel.