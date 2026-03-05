Martín Anselmi cruzó a Oscar Ruggeri tras la irónica reacción que tuvo ante su conferencia a pura estadística que se hizo viral en Porto

La contundente respuesta de Martín Anselmi a Oscar Ruggeri

En febrero del año pasado, cuando el entrenador argentino Martín Anselmi todavía dirigía al Porto de Portugal, se viralizó la argumentación que dio en una conferencia en la que desplegó una enorme cantidad de números y estadísticas para justificar el funcionamiento de su equipo. Quien reaccionó a esa rueda de prensa fue Oscar Ruggeri quien, entre otras cosas, exclamó: “¡Qué quilombo tiene en la cabeza!”. Ahora, Anselmi fue quien repasó los comentarios del campeón del mundo con la selección argentina y respondió.

“No me dolió lo que dijo porque entiendo el juego y entiendo desde dónde opina, su rol en el medio. Me dolieron más las repercusiones. Es una respuesta difícil de entender, pero justamente porque lo que yo buscaba era que sea difícil de entender. El periodismo busca preguntar con cierta maldad y ante eso no tiene respuesta. No sale en ningún lado la pregunta. La gente más vale que no va a entender nada porque está editado, recortado y buscado para que no se entienda nada”, fue el descargo del hoy estratega de Botafogo de Brasil, que lucha por entrar a la fase de grupos de la Libertadores (empató 1-1 en el partido de ida de Fase 3 ante Barcelona de Guayaquil, en Ecuador), al programa Te dejo en orsai.

Sobre aquella conferencia y sus manejos en el día a día con un plantel, Anselmi aclaró: “La pregunta era: ‘¿En qué está mejorando tu equipo? No lo estamos viendo en la cancha’. Entonces tenía los datos frescos y dije: ‘Acá tenés en todo lo que está mejorando’. Yo no les hablo a los jugadores de esos datos. Todo lo que puedas utilizar para ganar y mejorar, sirve. Un día son los datos, otro día es el entrenamiento, otro día es el video, otro día es la pizarra y otro: ‘¿Cómo estás? ¿Qué te pasó?’“.

La reacción de Ruggeri ante una llamativa respuesta de Anselmi

Al escuchar en aquel momento la conferencia viral de Anselmi en Porto, Ruggeri aseguró que Carlos Bilardo jamás le hubiera hablado así a los jugadores e ironizó: “Dios mío... ¿Cómo le explicás esto a los jugadores en un vestuario? Que recuperamos 4.3, pero hay que recuperar 5.2″.

En esta oportunidad, el joven técnico de 40 años que tuvo experiencias en Unión La Calera, Independiente del Valle de Ecuador, Cruz Azul de México, Porto y hoy milita en Botafogo, insistió sobre los datos estadísticos: “¿Para qué quiero el dato en lo personal? Para defender procesos. Después hay que ganar. No analicemos a través del resultado porque eso está viciando el análisis. ‘Porque ganó esto fue bueno y porque perdió esto fue malo’. El plan a veces es el mismo, pero funciona cuando uno gana y no funciona cuando uno no gana. Es así el mundo, el medio”.

Anselmi, que no jugó profesionalmente al fútbol y es apuntado por muchos colegas debido a eso, alzó la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle como ayudante de campo y luego ganó más títulos como entrenador principal: Copa Sudamericana 2022, Copa Ecuador 2022, Supercopa Ecuador 2023 y la Recopa Sudamericana 2023 (también con Independiente del Valle).