La tierna reacción de Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka en medio de Indian Wells

Los tenistas se reencontraron luego de que la bielorrusa anunciara su casamiento con el empresario Georgios Frangulis

Los tenistas se encontraron luego del anuncio de la boda

Entre las canchas de Indian Wells, la chispa del reciente compromiso de Aryna Sabalenka con el empresario brasileño Georgios Frangulis atrajo la atención de Novak Djokovic, quien se detuvo ante la bielorrusa para contemplar el brillo de su anillo y sellar el instante con un abrazo.

Antes de ese encuentro, el serbio ya había celebrado la noticia en Instagram con tres corazones, un gesto que refleja la complicidad y el aprecio que comparten en el circuito. La tierna reacción del balcánico, captada ante la mirada de los aficionados, se propagó rápidamente y confirmó el lazo especial entre ambos.

Las imágenes entre ambos deportistas se viralizaron y los comentarios de los usuarios inundaron las redes. “Mis tenistas preferidos”, escribió una usuaria de la red social X (antes Twitter) y otro sumó: “Un personaje ese Nole y va a sacarle una sonrisa a otro personaje como lo es Aryna”.

Djokovic y Sabalenka mantienen una
Djokovic y Sabalenka mantienen una larga amistad

El anuncio en redes sociales fue respaldado también por otras personalidades del circuito, como Ben Shelton, quien expresó: “¡Felicidades!”, mientras que Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo en la rama masculina y doble campeón en Indian Wells, escribió: “¡Enhorabuenaaaaa!” en la misma publicación.

Djokovic y el español Alcaraz, reciente vencedor en la final del Abierto de Australia y el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera, comparten el mismo lado del cuadro en el ATP Masters 1000 de Indian Wells, cita que se disputa del 4 al 15 de marzo.

El compromiso fue anunciado en un entorno decorado con flores y velas, con la escena centralizada en el momento en que Frangulis, arrodillado, presentó un anillo de diamantes de considerable tamaño a Sabalenka. La tenista acompañó la publicación con la frase: "Tú y yo, para siempre“, junto a símbolos de infinito, anillo de bodas y corazón blanco.

Aryna Sabalenka anunció su compromiso
Aryna Sabalenka anunció su compromiso en redes sociales

Pese a que existían indicios públicos de la solidez de la relación, Sabalenka confesó que la propuesta la tomó totalmente por sorpresa: “Obviamente, no tenía ni idea de que esto iba a pasar esta noche”, declaró en una historia posterior al anuncio, destacando la discreción con la que se preparó la sorpresa y la exclusividad del anillo.

La relación entre la tenista y el empresario ya había sido objeto de atención desde al menos mayo de 2024, cuando Sabalenka publicó una fotografía junto a Frangulis después del Open de Italia. Desde entonces, la pareja se mostró activa en redes, con frecuentes mensajes y muestras públicas de afecto.

El compromiso matrimonial se reporta pocos meses después de que Sabalenka debiera afrontar momentos difíciles en su vida personal. En marzo de 2024, su expareja, el jugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, falleció en circunstancias calificadas como “un aparente suicidio” por las autoridades. La tenista agradeció públicamente a Koltsov por el apoyo brindado tras la muerte de su propio padre y admitió que atravesar esa pérdida fue “muy emotivo y muy estresante”.

Tras ese golpe, Sabalenka decidió enfocarse en su carrera profesional y en su círculo íntimo. Los logros no se hicieron esperar: se mantiene al frente del ranking WTA, con cuatro títulos de Grand Slam y una proyección consolidada en el circuito internacional. En ese contexto, la noticia del compromiso con Frangulis adquiere el significado de un nuevo comienzo, como expresó la propia deportista.

Durante el Open de Australia a comienzos de año, la jugadora bromeó en público sobre la posibilidad de un compromiso inminente y había hecho referencia al tema incluso durante el US Open de 2025, al presenciar una propuesta en las gradas. Sin embargo, el carácter inesperado y privado del evento refuerza el carácter emotivo del anuncio para la líder del tenis femenino mundial.

