La nueva etapa de Martin Odegaard: de las rutinas de alto rendimiento al desafío de la paternidad

Martin Odegaard atribuye a la paternidad una transformación vital en su carrera futbolística y en su vida personal (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

La revelación de cómo la paternidad transformó la carrera y la vida de Martin Odegaard captó la atención tanto en el mundo deportivo como en el plano personal. El capitán del Arsenal compartió con la revista británica especializada en fútbol FourFourTwo cómo el nacimiento de su hijo Matheo, en diciembre de 2024, impulsó cambios profundos en su vida fuera de la cancha.

Desde la llegada de su hijo, Martin Odegaard reconoce una transformación en su rutina y en su perspectiva vital. La paternidad dio a su vida y carrera una dimensión diferente, convirtiéndose en fuente de motivación diaria. Según el propio futbolista, encontrar este espacio familiar influyó positivamente en su vida y en su desempeño profesional.

Para el capitán del Arsenal Martin Odegaard, la adaptación a su nuevo rol comenzó pronto: “Es complicado, pero ya tengo bastante experiencia en esto”, relató a FourFourTwo. “Tener una familia en casa me ayuda mucho, tener alguien a quien volver. Cuando están despiertos, es especial”, añadió.

El futbolista noruego encuentra en la vida familiar la estabilidad necesaria para afrontar la alta exigencia del fútbol profesional (REUTERS/David Klein)

Tras los partidos, su rutina cambió. “Al llegar a casa, normalmente mi hijo ya está dormido y tengo que guardar silencio. Es algo nuevo para mí, porque ahora siento que mi familia siempre me está esperando, estén despiertos o no”, explicó.

La paternidad redefine la rutina de Martin Odegaard

El noruego describe el valor de aprovechar los momentos libres: “Intento dormir lo máximo posible por la mañana y luego empiezo las rutinas de recuperación. Hoy, como tenemos el día de descanso, voy a pasar tiempo en casa y luego preparar el cuerpo para el siguiente partido”.

Así, la vida familiar le ofrece estabilidad durante la temporada futbolística. Odegaard insiste en la importancia de esta nueva dinámica, en la que cada decisión cotidiana se vincula con la responsabilidad de ser padre.

El capitán del Arsenal destacó cómo la llegada de su hijo Matheo redefine sus rutinas diarias y prioridades familiares (Instagram/@odegaard.98)

El futbolista también abordó cómo ajustó su tiempo personal para favorecer esta nueva etapa. “Ahora trato de aprovechar las tardes para estar presente. No se trata solo de descansar, sino de compartir y participar activamente en casa”, subrayó en la entrevista con el medio británico especializado.

El cambio en sus prioridades repercutió en su forma de prepararse para los encuentros, poniendo atención en el fútbol, y en encontrar un balance con la vida familiar.

Además, el entorno privado se convirtió en el espacio donde redefine objetivos personales. “Me esfuerzo cada día en hacer las cosas bien tanto en el club como en mi familia”, explicó Odegaard. Esta reorganización marca una diferencia clara en comparación con etapas previas de su carrera, cuando la concentración estaba solo en el rendimiento deportivo.

El impacto personal de tener un hijo

Martin Odegaard señaló que compartir tiempo en casa se convirtió en una fuente clave de motivación y equilibrio emocional (REUTERS/Dylan Martinez)

Convertirse en padre representó una transformación completa para Martin Odegaard. “Ser papá es algo irreal” expresó al medio británico. Cada jornada, el futbolista intenta superarse como padre: “Cada día trato de ser el mejor padre posible para él, de ayudarle”, compartió.

La llegada de Matheo, que “recién empieza a caminar y correr un poco”, según el propio Odegaard, lo motivó a establecer un vínculo constante de aprendizaje conjunto y compañía.

El jugador expresó que, cuando piensa en el futuro, busca estar presente para su hijo en momentos cruciales: “Cuando sea mayor, quiero estar ahí para hacer lo correcto y ayudarle a crecer de la mejor manera posible”. Matheo aún es pequeño, pero el deseo de Odegaard es educarlo y acompañarlo paso a paso en su desarrollo, acompañándolo tanto en los éxitos como en los desafíos.

El entorno cercano y estable de Odegaard, con amigos y familia, refuerza su bienestar fuera de los estadios internacionales (REUTERS/Dylan Martinez)

Para Odegaard, solo ver a su hijo tiene un efecto inmediato: “Solo verlo ya me ayuda mucho. A veces, lo mejor es no pensar en el fútbol, sino llegar a casa y entrar en un mundo completamente diferente”. Este proceso, según el capitán, contribuye a separar los resultados deportivos de su bienestar general.

La nueva cotidianeidad también implica reajustar las dinámicas familiares para integrar mejor los calendarios personales y profesionales. Odegaard destaca que encontrar este orden ayuda a manejar la presión de la elite futbolística, permitiéndole regresar a un entorno familiar donde la unión cobra otro sentido.

La familia como refugio fuera del fútbol

El entorno más cercano de Martin Odegaard se mantiene estable desde sus inicios en el fútbol profesional. “No tengo un círculo grande; quienes están conmigo, siempre estuvieron”, aseguró a FourFourTwo. Para el mediocampista, cuidar estos vínculos es clave en su día a día: “Hoy sigo teniendo los mismos amigos, y mi familia es realmente importante para mí. Eso no lo olvido”.

El capitán del Arsenal destacó la importancia de estar presente en el crecimiento de su hijo, enfocando sus esfuerzos en la educación y el acompañamiento (Action Images via REUTERS/Lee Smith)

En su hogar, el capitán del Arsenal encuentra el espacio necesario para desconectar del ritmo competitivo. Odegaard remarca que su vida fuera de la cancha consiste en rutinas simples, como compartir una comida familiar o pasar las tardes en casa, prácticas que ayudan a equilibrar las exigencias del fútbol internacional.

De este modo, el enfoque estable de Odegaard hacia las relaciones personales refleja una preferencia consciente por mantener un grupo reducido y de confianza. La disciplina en el manejo de su entorno se traduce en la forma en que enfrenta tanto la fama como las dificultades asociadas al deporte de alta competencia.

En suma, la paternidad y la valoración de los lazos cercanos modificaron la manera en que Odegaard concibe su carrera, otorgando una motivación renovada y una red de apoyo esencial en el día a día del fútbol profesional.