Fuerte respaldo del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono tras su expulsión

El fuerte respaldo de Arbeloa a Franco Mastantuono

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, manifestó un respaldo total a Franco Mastantuono en la previa del partido frente al Celta de Vigo por la fecha 27 de La Liga de España, encuentro que tendrá lugar este viernes en el estadio Balaídos. El director técnico se refirió a la situación del futbolista argentino, quien recibió críticas desde su llegada al club y fue expulsado en la fecha anterior.

Durante la conferencia previa al partido, Arbeloa abordó las situaciones de Mastantuono y del defensor Dean Huijsen, ambos bajo el foco mediático por sus recientes actuaciones. El técnico hizo hincapié en la juventud de los jugadores y en la exigencia que implica defender la camiseta del Real Madrid en cualquiera de sus categorías. “Mastantuono, por ejemplo, el Juvenil A está lleno de jugadores de su edad. Huijsen, que es internacional, por edad podría estar jugando en el Castilla, perfectamente”, señaló el entrenador.

Al trazar un paralelismo con otros casos de jóvenes que han enfrentado presiones similares, Arbeloa mencionó la etapa inicial de Vinicius Junior en el club: “Recuerdo lo que se decía cuando llegó Vinicius... y mira dónde está ahora, con dos Copas de Europa y siendo uno de los mejores jugadores del mundo”. Con esta comparación, el técnico subrayó la importancia de mantener la paciencia y confiar en el proceso de adaptación de los nuevos talentos.

El respaldo de Arbeloa quedó de manifiesto al afirmar: “Tenemos que tener, o yo por lo menos lo voy a tener, mucha paciencia con jugadores ya no sólo de ese potencial, sino de ese nivel. Con lo que están haciendo en su primera temporada. Porque jugar en el Real Madrid no es jugar en cualquier equipo del mundo, sino hacerlo en el club más exigente. Y con la edad que tienen. Para mí, están haciendo un gran trabajo. Tienen toda mi confianza; toda, toda, absolutamente toda. Creo que tienen muchísimas capacidades y que van a ser muy importantes, ya no sólo en el futuro, sino en el presente del Real Madrid”.

El técnico también dedicó unas palabras a la afición, a la que pidió acompañamiento y comprensión para los jóvenes. “Me encantaría que los aficionados también entendieran lo que es cada jugador. Cuidarles, animarles y exigirles, sobre todo, trabajo y esfuerzo, que es lo que se exige en este escudo. Y animarles a que se equivoquen, porque se van a equivocar, porque son personas y el fútbol es un deporte de errores. Pero seguro que todo este tipo de experiencias les va a hacer crecer, como la exigencia de este club. Nos esperan grandes noches con ellos, estoy seguro. Y desde aquí, todo mi apoyo y confianza, que es lo que les doy cada día”.

Ocurrió durante la derrota del Real Madrid ante el Getafe

El respaldo del entrenador surge en un momento delicado para Mastantuono, quien recibió una sanción de dos partidos tras haber sido expulsado en la derrota ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. El futbolista argentino de 18 años quedó fuera de los próximos compromisos ante el Celta de Vigo y el Elche, después de insultar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, lo que provocó una reacción negativa de parte de la hinchada y la aplicación del artículo 124 del Código Disciplinario de la competición.

La plantilla afronta el encuentro ante el Celta de Vigo con varias bajas, incluidas las ausencias de Militao, Bellingham, Mbappé, Ceballos y Rodrygo por lesión, además de los jugadores suspendidos, lo que incrementa la presión sobre los jugadores disponibles y sobre los jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo. El Merengue actualmente figura en la segunda colocación con 60 unidades, cuatro menos que el líder Barcelona (el sábado visitará al Athletic Bilbao).

Ante este panorama, Franco recién podrá estar disponible para el derbi de la ciudad que cerrará la 29ª fecha de La Liga el domingo 22 de marzo ante el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un duelo que puede ser definitorio para el torneo español. No obstante, si el entrenador Arbeloa así lo considera, el argentino podrá estar presente en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City el próximo miércoles 11 de marzo en Madrid.

Este no es el primer apoyo que recibe Franco Mastantuono en las últimas horas. Tras la sanción, su compañero Fran García publicó una imagen junto al argentino en redes sociales, acompañada de gestos de aliento, que el propio Mastantuono replicó en su cuenta personal, mostrando que el respaldo del vestuario también permanece intacto ante la adversidad.