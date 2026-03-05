Deportes

Fuerte respaldo del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono tras su expulsión

Álvaro Arbeloa destacó el trabajo del futbolista argentino en la Casa Blanca en la previa al choque contra Celta de Vigo

Guardar
El fuerte respaldo de Arbeloa a Franco Mastantuono

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, manifestó un respaldo total a Franco Mastantuono en la previa del partido frente al Celta de Vigo por la fecha 27 de La Liga de España, encuentro que tendrá lugar este viernes en el estadio Balaídos. El director técnico se refirió a la situación del futbolista argentino, quien recibió críticas desde su llegada al club y fue expulsado en la fecha anterior.

Durante la conferencia previa al partido, Arbeloa abordó las situaciones de Mastantuono y del defensor Dean Huijsen, ambos bajo el foco mediático por sus recientes actuaciones. El técnico hizo hincapié en la juventud de los jugadores y en la exigencia que implica defender la camiseta del Real Madrid en cualquiera de sus categorías. “Mastantuono, por ejemplo, el Juvenil A está lleno de jugadores de su edad. Huijsen, que es internacional, por edad podría estar jugando en el Castilla, perfectamente”, señaló el entrenador.

Al trazar un paralelismo con otros casos de jóvenes que han enfrentado presiones similares, Arbeloa mencionó la etapa inicial de Vinicius Junior en el club: “Recuerdo lo que se decía cuando llegó Vinicius... y mira dónde está ahora, con dos Copas de Europa y siendo uno de los mejores jugadores del mundo”. Con esta comparación, el técnico subrayó la importancia de mantener la paciencia y confiar en el proceso de adaptación de los nuevos talentos.

El respaldo de Arbeloa quedó de manifiesto al afirmar: “Tenemos que tener, o yo por lo menos lo voy a tener, mucha paciencia con jugadores ya no sólo de ese potencial, sino de ese nivel. Con lo que están haciendo en su primera temporada. Porque jugar en el Real Madrid no es jugar en cualquier equipo del mundo, sino hacerlo en el club más exigente. Y con la edad que tienen. Para mí, están haciendo un gran trabajo. Tienen toda mi confianza; toda, toda, absolutamente toda. Creo que tienen muchísimas capacidades y que van a ser muy importantes, ya no sólo en el futuro, sino en el presente del Real Madrid”.

El técnico también dedicó unas palabras a la afición, a la que pidió acompañamiento y comprensión para los jóvenes. “Me encantaría que los aficionados también entendieran lo que es cada jugador. Cuidarles, animarles y exigirles, sobre todo, trabajo y esfuerzo, que es lo que se exige en este escudo. Y animarles a que se equivoquen, porque se van a equivocar, porque son personas y el fútbol es un deporte de errores. Pero seguro que todo este tipo de experiencias les va a hacer crecer, como la exigencia de este club. Nos esperan grandes noches con ellos, estoy seguro. Y desde aquí, todo mi apoyo y confianza, que es lo que les doy cada día”.

Ocurrió durante la derrota del Real Madrid ante el Getafe

El respaldo del entrenador surge en un momento delicado para Mastantuono, quien recibió una sanción de dos partidos tras haber sido expulsado en la derrota ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. El futbolista argentino de 18 años quedó fuera de los próximos compromisos ante el Celta de Vigo y el Elche, después de insultar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, lo que provocó una reacción negativa de parte de la hinchada y la aplicación del artículo 124 del Código Disciplinario de la competición.

La plantilla afronta el encuentro ante el Celta de Vigo con varias bajas, incluidas las ausencias de Militao, Bellingham, Mbappé, Ceballos y Rodrygo por lesión, además de los jugadores suspendidos, lo que incrementa la presión sobre los jugadores disponibles y sobre los jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo. El Merengue actualmente figura en la segunda colocación con 60 unidades, cuatro menos que el líder Barcelona (el sábado visitará al Athletic Bilbao).

Ante este panorama, Franco recién podrá estar disponible para el derbi de la ciudad que cerrará la 29ª fecha de La Liga el domingo 22 de marzo ante el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un duelo que puede ser definitorio para el torneo español. No obstante, si el entrenador Arbeloa así lo considera, el argentino podrá estar presente en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City el próximo miércoles 11 de marzo en Madrid.

Este no es el primer apoyo que recibe Franco Mastantuono en las últimas horas. Tras la sanción, su compañero Fran García publicó una imagen junto al argentino en redes sociales, acompañada de gestos de aliento, que el propio Mastantuono replicó en su cuenta personal, mostrando que el respaldo del vestuario también permanece intacto ante la adversidad.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoReal MadridÁlvaro ArbeloaLa Liga

Últimas Noticias

El cambio de reglamentación para clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana: el comunicado de la Liga Profesional

La entidad que regula el torneo de la máxima categoría del fútbol en la Argentina hizo una aclaración sobre las modificaciones que habrá

El cambio de reglamentación para

“Que vuelva a Argentina”: las duras críticas que recibió Balerdi en Francia tras errar un penal y quedar eliminado de la Copa

El defensor argentino malogró su oportunidad desde los 12 pasos y el Toulouse avanzó a la siguiente ronda del torneo local

“Que vuelva a Argentina”: las

Luego de más de un año sin jugar en Boca Juniors, se retiró del fútbol Cristian Lema

El defensor colgó los botines a los 35 años. Se mudó a su Puerto Madryn natal y se dedicará a emprendimientos propios

Luego de más de un

El sorteo de la Billie Jean King Cup definió los cruces de la Selección Argentina de Tenis Femenino

El conjunto nacional ya conoce el camino que deberá recorrer en la próxima instancia del tradicional certamen femenino por equipos, que se disputará del 8 al 11 de abril en Ibagué, Colombia

El sorteo de la Billie

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El argentino tendrá su primera temporada como piloto titular y tendrá su primer contacto con la pista en las dos primeras prácticas

Franco Colapinto saldrá a pista
DEPORTES
El cambio de reglamentación para

El cambio de reglamentación para clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana: el comunicado de la Liga Profesional

“Que vuelva a Argentina”: las duras críticas que recibió Balerdi en Francia tras errar un penal y quedar eliminado de la Copa

Luego de más de un año sin jugar en Boca Juniors, se retiró del fútbol Cristian Lema

El sorteo de la Billie Jean King Cup definió los cruces de la Selección Argentina de Tenis Femenino

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Susana Giménez sorprendió con su

Susana Giménez sorprendió con su look en traje de baño para grabar una publicidad

Los looks de La Joaqui en México: del bikini animal print al estilo urbano y canchero

Soledad Silveyra tuvo un percance en su casa y fue asistida por su hermana: “Su generosidad es sublime”

El conmovedor recuerdo de Caramelito Carrizo para su hermano Martín: “Me emocioné pensando en él”

La sugestiva foto que publicó Wanda Nara después de la propuesta de casamiento de Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia se retira del Grupo

Bolivia se retira del Grupo de La Haya, entidad que promovía sanciones contra Israel

Daniel Noboa destacó apoyo de la DEA y Europol en operativo contra el narcotráfico: “Ecuador no luchará solo”

Una red captaba ecuatorianos con falsas ofertas laborales, los enviaba a Camboya y los explotaba en centros de estafas

Rusia detuvo al ex primer viceministro de Defensa por corrupción y creación de organización criminal

Legisladoras ecuatorianas sospechan espionaje tras la quema de documentos en la embajada de Cuba en Quito