El secreto detrás del chirrido: por qué algunas zapatillas hacen más ruido que otras

Experimentos de alta velocidad revelan que el diseño y el material de la suela son claves para controlar o potenciar el famoso sonido en canchas y gimnasios. Las claves de este descubrimiento realizado por la Universidad de Harvard

Un estudio de Harvard revela que el chirrido de las zapatillas deportivas se origina en una onda supersónica generada por la suela al rozar superficies rígidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio científico desveló el misterio detrás de por qué chirrían las zapatillas deportivas. Investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard identificaron que el sonido proviene de una onda en la suela que se propaga al contactar con el suelo, según detalló el semanario alemán DER SPIEGEL.

El estudio indica que el chirrido surge por una arruga supersónica que recorre la goma de la suela al rozar con superficies rígidas como el parqué o el pavimento. Esta observación contradice la creencia previa de que el sonido se debía al tradicional “efecto pegado-deslizamiento” entre las superficies.

Para investigar el fenómeno, el equipo liderado por Adel Djellouli utilizó cámaras capaces de registrar hasta un millón de imágenes por segundo; de esta manera pudieron visualizar cómo se forma la onda durante el contacto. La propagación de la arruga genera movimientos de pequeña amplitud en la zapatilla, lo que produce el sonido.

El sonido no es resultado del simple roce, sino de una interacción dinámica que involucra tanto la estructura de la suela como la manera en que se desliza sobre el suelo.

El origen físico del chirrido en las zapatillas

La investigación utilizó cámaras ultrarrápidas para visualizar el momento exacto en que la arruga viaja por la goma de la suela y produce el característico sonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los experimentos demostraron que el dibujo de la suela determina la generación del ruido. Los bloques de silicona lisos producían un silbido débil; cuando se añadían canales de apenas 1,5 milímetros, aparecía el chirrido habitual. “En cuanto se le da un patrón a la superficie, chirría”, explicó Djellouli a DER SPIEGEL.

El equipo también observó que el tono del chirrido no cambia con la velocidad, sino con la altura del bloque. Esto permitió que los investigadores pudieran reproducir melodías, como la Marcha Imperial de Star Wars, deslizando bloques de goma sobre vidrio.

Además, detectaron destellos de luz en el punto de contacto causados por cargas electrostáticas, aunque estas descargas no influyen en el sonido y representan más una particularidad experimental.

Cómo la estructura de la suela influye en el sonido

El origen físico del chirrido contradice la creencia popular que lo atribuía únicamente al efecto pegado-deslizamiento entre las superficies (Mike Watters-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

El patrón de la suela define la producción del chirrido, modulando su intensidad y frecuencia. Modificar la composición superficial ofrece vías para controlar el fenómeno, tanto en la fabricación de nuevos materiales como en la ingeniería del producto. La vinculación entre la geometría de la goma y el sonido explica por qué distintos modelos de calzado presentan diferentes niveles de ruido al caminar sobre superficies duras.

Al comprender cómo la interacción entre microcanales y superficies rígidas genera la onda supersónica, los desarrolladores de calzado pueden diseñar suelas más silenciosas o, en aplicaciones específicas, potenciar el efecto sonoro con fines funcionales o de seguridad.

Por qué la tribología importa en la vida diaria

La ciencia que estudia estos fenómenos es la tribología, disciplina que analiza la fricción, el desgaste y la lubricación de los materiales, aspectos centrales para evitar caídas al caminar y para asegurar el buen funcionamiento de máquinas y sistemas de transmisión de energía, según informó el semanario alemán DER SPIEGEL.

Experimentos demostraron que la estructura y los microcanales de la suela pueden modular el ruido, abriendo posibilidades para diseñar zapatillas más silenciosas (Alonzo Adams-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

De acuerdo a Bart Weber, experto en tribología de la Universidad de Ámsterdam, 23% del consumo energético mundial se pierde por efectos de la fricción y el desgaste. La tribología, conceptualizada por Leonardo da Vinci y desarrollada como campo desde la década de 1960, ocupa un lugar clave en la ingeniería moderna y en el funcionamiento de la tecnología diaria.

Sin avances tecnológicos en tribología, no existirían desarrollos como la rueda, la ingeniería mecánica o incluso la agricultura moderna. Esta ciencia permite comprender fenómenos tan diversos como la ignición de una cerilla o los procesos que llevan a los terremotos, ya que la fricción también interviene en el movimiento de las placas tectónicas.

Aplicaciones y repercusiones en la industria y el deporte

El impacto del chirrido excede la curiosidad científica y entra en el terreno comercial y social. El estudio fue financiado por la compañía química BASF, que suministra materiales a fabricantes de artículos deportivos Adidas y Reebok. “Querían quería saber: ¿cómo se pueden suprimir los chirridos?”, puntualizó Djellouli a DER SPIEGEL.

En el basquet, el chirrido de las zapatillas proporciona a los jugadores una señal acústica de apoyo y control, fortaleciendo la confianza durante la competencia (Kirby Lee-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

La demanda de zapatillas silenciosas aumentó a raíz de quejas de usuarios y acciones colectivas. Los resultados sugieren que reducir el grosor de la suela podría eliminar el sonido hasta tal punto que únicamente los animales lo percibirían. “Solo a los perros no les gustaría eso”, comentó Djellouli a la revista.

En el basquet profesional, el chirrido se percibe con connotación positiva. El director de diseño de Nike Leo Chang señaló que “el chirrido da a muchos jugadores una sensación de seguridad. Le prestan atención”. Para los atletas, este sonido funge como señal acústica del apoyo y control sobre la cancha, ayudando a fortalecer la confianza durante la competencia.

