El cambio de reglamentación para clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana: el comunicado de la Liga Profesional

Pablo Toviggino y Claudio Tapia durante la reunión en AFA del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (@AFA)

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) emitió este jueves un comunicado en el que aclara que los cambios de reglamento para la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana se analizarán y aplicarán recién en los torneos de 2027 de cara a las competencias internacionales de 2028.

“Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias Conmebol, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028″, publicó la LPF en sus redes sociales.

En las últimas horas, surgió la versión de que la AFA adoptaría un cambio drástico en el reglamento de cara a los torneos de 2027. El equipo ubicado en la 9ª posición de la Tabla Anual clasificará a la Fase 2 de la Copa Libertadores de América como “Argentina 6″. Mientras que del 3° al 8° pasarán a disputar la Copa Sudamericana del 2028.

Según pudo averiguar Infobae, este tema se trató en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en los últimos días. Respecto a los cupos de los equipos argentinos para clasificar a los torneos que organiza la Conmebol, el acuerdo entre los dirigentes fue para reglamentarlo el próximo año y para aplicarlo en 2028. Aunque por el momento la resolución quedó agendada y se hará oficial una vez publicada en los órganos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese caso, el cambio clave será que el tercero, que actualmente se clasifica al repechaje de la Libertadores, jugará la fase de grupos de la Sudamericana una vez que sea oficial la modificación. En contrapartida, será el 9° de la Tabla Anual el que disputará las fases previas de la Libertadores.

La Liga Profesional de Fútbol emite un comunicado en redes sociales para aclarar la inclusión de los cambios en las clasificaciones CONMEBOL en los reglamentos de 2027, con aplicación en 2028.

En las cuatro últimas ediciones de la Copa Libertadores, los equipos argentinos que accedieron a la instancia de repechaje no han podido avanzar a la zona de grupos y quedaron en el camino. Por ejemplo, en 2023, Huracán perdió frente a Sporting Cristal de Perú. En 2024 le siguió Godoy Cruz, que no pudo ante Colo Colo. En 2025 llegó el turno de Boca Juniors, eliminado por Alianza Lima y el más reciente es el caso de Argentinos Juniors, que cayó en los penales ante el Barcelona de Guayaquil. En ese contexto, algunos de los equipos con mejor performance en toda la temporada sólo disputaron un puñado de juegos internacionales al inicio del año y, tras quedar eliminados, ya no tuvieron actividad en las competencias continentales.

En la actualidad, el sistema de clasificación a las copas organizadas por Conmebol está distribuido de la siguiente manera:

- Copa Libertadores: Campeón Torneo Apertura (Platense) y Clausura (Estudiantes de La Plata), campeón Copa Argentina (Independiente Rivadavia) y los equipos ubicados en el 1° (Rosario Central), 2° (Boca Juniors) y 3° (Argentinos Juniors) de la Tabla Anual. El tercero disputa la Fase 2 de la Libertadores y debe ganar dos series para alcanzar la fase de grupos.

- Copa Sudamericana: Los equipos ubicados en el 4° (River Plate), 5° (Racing), 6° (Deportivo Riestra), 7° (San Lorenzo), 8° (Tigre) y 9° (Barracas Central) de la Tabla Anual.

Cabe recordar que en la última reunión llevada adelante en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, los clubes resolvieron ratificar el paro del fútbol los días 5, 6, 7 y 8 de marzo en apoyo a la entidad que preside Claudio Tapia por las denuncias presentadas por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) por presunta evasión impositiva. A la medida se terminó plegando el Ascenso. Es decir que la fecha 9 del Torneo Apertura pasará a disputarse el primer fin de semana de mayo. Entre los partidos más destacados que se vieron afectados por el paro se encuentran Vélez-Newell’s, Rosario Central-Tigre, San Lorenzo-Independiente, Racing-Huracán, Central Córdoba-Boca Juniors y River Plate-Atlético Tucumán.

La reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en el predio de la AFA (@AFA)

Hace poco más de una semana, luego de confirmar la interrupción del fútbol por un fin de semana, la AFA había emitido un comunicado en el que expresó: “Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar que no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes“, continuó la entidad que preside Claudio Tapia.

Por último, la AFA indicó: “En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha (23/2), los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de la Liga Profesional que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino".

Este martes, luego de compartir un asado en el complejo Lionel Messi de Ezeiza, el Comité Ejecutivo ratificó la medida y, luego de meditar el calendario, eligió el sábado 2 y domingo 3 de mayo para reprogramar los partidos suspendidos de la jornada 9 de Primera División, afectada por el paro. Para ordenarlos en la agenda, se tendrán en cuenta los compromisos de los equipos que disputen torneos internacionales.