Cocho López destacó el trabajo de Colapinto antes del inicio de la F1: “Superó a Gasly en más del 50% de las carreras”

El histórico piloto, campeón de TC2000, habló con Infobae en Vivo en la antesala del Gran Premio de Australia, el primero del 2026 para la Máxima

El expiloto analiza el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 y el creciente interés del público joven gracias al "efecto Colapinto". Se refirió a las expectativas puestas en Franco y los desafíos que enfrentará

A horas del inicio de la actividad de la Fórmula 1 2026 con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, el automovilismo argentino puede disfrutar de tener a un piloto argentino desde el arranque del calendario. De la mano de Franco Colapinto, que fue confirmado como titular de Alpine, los fanáticos podrán disfrutar de seguir al oriundo de Pilar en el circuito urbano de Albert Park.

Durante la mañana en el segmento Infobae al Amanecer, un histórico del deporte motor en nuestro país como Cocho López, dio su mirada sobre esta nueva etapa que afrontará el 43 del equipo francés. “Las expectativas son mucho mayores que los dos años anteriores que él corrió, porque ni de los dos años anteriores nunca pudo hacer un calendario completo. Este va a ser el primer año de Colapinto completo en la Fórmula 1. Y las expectativas son para todos increíbles. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos deben saber cómo van a arrancar. Pero Colapinto, sobre todo, habiendo tenido un equipo muy bajo económicamente porque abía apostado su dinero para este año. Y evidentemente, todas esas transformaciones muy arriesgadas que hizo la FIA, tan arriesgadas que ni siquiera las fábricas de autos hacen ese producto que ellos hoy proponen que sigamos durante todo este año, en el cambio sobre todo técnico de los motores. Entonces, Colapinto tiene una gran posibilidad como novato, como joven, porque va a ser un año más tecnológico, de tener los deditos, como digo yo siempre, más rápido que la mente”, analizó el ex campeón de TC2000.

Al ser consultado por Nacho Girón sobre si este año las modificaciones en el Alpine A526 le podrían dar mejores resultados al argentino, López fue contundente: “Coincido en lo que los cambios le van a dar una mayor perspectiva. El año pasado le fue bárbaro a Colapinto como piloto, porque hay que entender técnicamente lo que hace un piloto. Porque estar en un equipo como el que estuvo y superar a su compañero de equipo en más del 50 por ciento de las carreras, como es Gasly, que tiene años de Fórmula 1, alguien que recién, repito, va a ser su primer año completo, fue realmente bueno“.

Colapinto comenzará una temporada de
Colapinto comenzará una temporada de F1 por primera vez en su carrera (AFP)

En la continuidad de la charla en el programa que también conduce Luciana Rubinska, el padre de Cochito, ex piloto y hoy comentarista en las transmisiones para Disney+, definió a Colapinto. “Es un gran deportista esforzado. Todos los jóvenes han hecho los que fueron, y te diría de, de la oportunidad que, que tuvo Fangio, que tuvo Reutemann de haber existido a través de, de sus dotes, por supuesto, y de gran apoyo económico del Gobierno. Después nadie más recibió un apoyo. Y todos los que pasaron, me acuerdo de Norberto Fontana, por nombrarte uno, de Miguel Guerra, hicieron un esfuerzo terrible. Fontana dormía en una casilla rodante mientras todos vivían en grandes hoteles. Cuando él corrió en la Fórmula 3, en la F2 y en la Fórmula 1. O sea, para que tengamos idea. Y Colapinto hizo lo mismo, dormía en un altillo de un taller mecánico. Todos. Mi hijo, Cochito, que hoy lo conocen a través también de, al margen de sus campeonatos europeos, él transmite las carreras de F1. Hizo el mismo esfuerzo, el desarraigo. Todo eso te da el valor, te da el conocimiento, la fuerza interior para soportar todo lo que viene y todo lo que va a venir”, sentenció López.

Además, Cocho destacó la personalidad de Franco. “Tiene ese encanto, tiene ese carisma, ese carisma Colapinto que tienen pocos y que le hizo trascender, de hecho, el mundo del automovilismo”.

En la antesala del comienzo de la temporada, que tendrá el cambio de reglamento desde lo técnico que implicó grandes desafíos para los pilotos y equipos, quien corrió durante más de tres décadas en diferentes categorías hizo hincapié en el objetivo que tendrá Colapinto en el 2026. “La idea es sumar puntos. Yo creo que estamos ante una novedad: ni ellos saben cómo va a ser la carrera, si va a ser una carrera de autos de velocidad o va a ser una carrera de auto a resistencia, de aguantar la carrera uno detrás del otro y las últimas cinco vueltas empezar a correr a fondo. Nadie lo sabe. No saben si los autos van a soportar la parte eléctrica. Y lo quiero explicar lo más simple posible. Van a tener motores híbridos como los conocemos en la Argentina o directamente todo eléctrico. Y ahí cambia la gama de duración, de cantidad de horas que vos andás arriba de tu auto particular y más de un auto de carrera. Estos motores tienen 50% electricidad, 350 kilowatts, que son alrededor de 500 caballos de potencia y tienen con el otro motor otros 500 caballos de potencia. El sistema está dado, que ya vimos en las pruebas previas, que cuando lo aceleran a fondo el gasto de energía eléctrica es tan grande que se quedan sin batería. Entonces, el auto va a acelerar en dos segundos a tres, cuatro segundos va a estar a 300 kilómetros por hora, pero creo que no le alcanza la recta a esa velocidad y va a disminuir su potencia”, explicó.

