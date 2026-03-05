10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, analizó el triunfo de su equipo 3-0 ante Lanús por la octava fecha del Torneo Apertura disputado en La Fortaleza del Granate. Más allá del resultado, el conjunto xeneize tuvo un buen juego y volvió al triunfo en el certamen luego de cuatro partidos.

El entrenador habló en la conferencia de prensa y sobre el nivel de su equipo, sostuvo: “Fue un partido casi perfecto. Los chicos jugaron muy bien dentro del campo. Fuimos ordenados y contrarrestamos la propuesta que tenía Lanús. Me pone contento que ante la adversidad los chicos tengan una respuesta como la que tuvieron hoy, jugando de visitante, pero con mucha gente nuestra en las tribunas”.

Al DT le consultaron si este fue uno de los mejores partidos bajo su ciclo en el club: “Creo que sí por varias cosas: enfrentamos a un rival que viene de salir campeón, serio y no sufrimos fisuras por ningún lado. El equipo trabajó bien las fases defensivas. Estuvimos permanentemente ordenados. Nunca sufrimos la embestida de Lanús. Atacamos los espacios por donde habíamos trabajado”.

Una de las figuras del conjunto boquense fue Tomás Aranda, el juvenil de 18 años que por primera vez fue titular. “Tomy hizo un gran partido y jugó muy bien. Sabíamos que podía dar lo que nos brindó. Estuvo ordenado cuando perdíamos la pelota y tuvo posicionamiento defensivo en la línea de los volantes y se metió bien ahí. Se lo notó como si hubiese jugado muchos más partidos y este fue el primero que entró como titular”, valoró el entrenador.

Boca Juniors se llevó una gran victoria ante Lanús (FOTOBAIRES)

Al ser consultado sobre su continuidad y las dudas que generaba si esta noche sufría un mal resultado, Úbeda respondió: “Hicieron un gran partido y hasta más sólido que el partido ante River, aunque ese tuvo más trascendencia. Hoy hubo carácter, la rebeldía de entender que había que salir a jugar el partido de esta manera. Antes no éramos tan malos y ahora no es que somos tan buenos. Hay que buscar un equilibrio”.

Acerca del abrazo que recibió de Miguel Merentiel en uno de los festejos de sus goles, declaró: “Significa mucho y Miguel es un chico simpático, divertido, agiganta la risa del vestuario y nos hace muy bien. Mientras el grupo se sienta fortalecido y juegue cada partido como si fuese una final será mejor”.

Otro de los puntos altos en Boca Juniors fue Santiago Ascacíbar que marcó un gol y jugó por la derecha: “Al jugar con Delgado y Paredes, le buscamos la posición de volante más adelantado que nos dé amplitud para presionar al rival y recuperar la pelota. Santiago tiene una dinámica súper importante, corre bien la cancha, tiene llegada y hoy marcó un gol. Sincronizaron bien con Paredes en la parte defensiva”.

Boca Juniors volvió al triunfo luego de cuatro partidos en el Torneo Apertura, donde se ubica sexto con 12 puntos y quedó a 6 del líder Vélez. Había ganado 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Por la décima fecha, recibirá a San Lorenzo el próximo martes desde las 19.45.

MÁS FRASES DE ÚBEDA

Paredes: “Leandro es un líder muy positivo, no solo por lo que hace dentro y fuera de la cancha. Ayuda muchísimo con eso. Por su gestión en el grupo y demás está decir el partido que hizo”.

Bareiro/Doble nueve: “Es una alternativa válida que nos está dando resultados. Miguel (Merentiel) está encontrando esa sociedad que lo hace llegar y finalizar. Adam es un centro delantero con buen juego aéreo, tiene mucha personalidad, con características diferente a los jugadores que tenemos porque sabe aguantar y descargar de espaldas y eso nos permite que cuando los rivales nos presionan y no nos dejan salir con el juego por abajo, nos da alternativa jugar con la segunda línea y tener una alternativa en la ofensiva”.

Los hinchas: “Nos pone súper contentos de que este partido, de la manera en que lo ganamos, lo hiciéramos con nuestro público. Como siempre, el hincha de Boca sostiene el partido para darle el toque final. Más allá de la manera que ganamos, el hincha de Boca siempre quiere ganar”.

Actitud del equipo: “Confiaba siempre en este grupo y en estos chicos. Son jugadores de jerarquía y era solo esperar que saliera este tipo partido para saber las condiciones que tenemos para seguir compitiendo”.