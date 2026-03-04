Mauricio Pochettino reveló qué le respondió a Donald Trump cuando le consultó si Estados Unidos podía ganar la Copa del Mundo

A menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos se prepara para disputar el certamen en casa junto a México y Canadá. El entrenador del equipo estadounidense, Mauricio Pochettino, aseguró que confía en las posibilidades de su selección para pelear por el título. Así lo afirmó en una entrevista en la que dio detalles de lo que fue su diálogo con Donald Trump, presidente norteamericano.

Durante una conversación con el podcast High Performance, Pochettino compartió una anécdota sobre un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido en el sorteo del Mundial en Washington DC. Allí, el mandatario le preguntó al entrenador si el equipo nacional podía ganar el campeonato mundial. El técnico argentino recordó su respuesta: “Claro, señor presidente”.

Según el propio Pochettino, su confianza se basa en el espíritu competitivo del deporte en territorio estadounidense. “Estamos en Estados Unidos y el sueño americano está ahí. Y siempre la cultura americana se trata de ser el primero y el número 1, aceptamos este reto porque creemos que realmente creemos que podemos ganar. Luego sabremos si podemos ganar o no, porque ello dependerá de diferentes cosas, pero creo que estamos en un lugar en el que después de un año y medio de trabajo, la gente empieza a sentir que realmente podemos ganar”, expresó el técnico del Team USA.

Mauricio Pochettino se prepara para el Mundial 2026 (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Bajo la dirección de Pochettino, el conjunto estadounidense afrontó momentos irregulares, aunque en los últimos meses consolidó una base sólida con la que aspira a llegar lejos en el torneo. Los anfitriones buscan lograr una actuación sin precedentes en la edición que marcará la primera vez que tres países del continente organizan juntos la máxima cita del fútbol mundial.

Desde que Pochettino asumió como entrenador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en septiembre de 2024, el equipo disputó 18 partidos oficiales y amistosos hasta noviembre de 2025. El saldo estadístico es el siguiente: 10 triunfos, un empate y 7 derrotas (con 23 goles a favor y 20 en contra) y una efectividad del 55% de los puntos.

El conjunto norteamericano fue eliminado en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Panamá en marzo de 2025, perdió la final de la Copa Oro 2025 con México y registró grandes resultados sobre el final del año pasado con un invicto de cinco encuentros y una resonante goleada 5-1 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, mentor de Pochettino en Newell’s Old Boys.

En la próxima Fecha FIFA de marzo, los Yanquis se medirán ante Bélgica y Portugal en duelos amistosos preparativos para la Copa del Mundo. Y, previo al puntapié inicial en el máximo certamen del fútbol, lo hará contra Senegal y Alemania. Estados Unidos integrará el Grupo D junto a Paraguay, Australia y un rival europeo que se conocerá tras el repechaje que se disputará a fines de marzo.

“NO ME IMPORTA SI IRÁN JUEGA EL MUNDIAL”

Trump protagonizó el sorteo del Mundial 2026 (REUTERS/Stephanie Scarbrough)

La participación de Irán en el Mundial 2026 está en duda, ya que las autoridades del país han supeditado la presencia de su selección de fútbol a la evolución del conflicto que afecta a la región. En el calendario previsto, el seleccionado iraní tiene encuentros asignados en Los Ángeles y Seattle y podría enfrentar a Estados Unidos en fases eliminatorias, dependiendo de los resultados.

Funcionarios deportivos y diplomáticos iraníes anticiparon que, si la situación empeora, la delegación podría abstenerse de viajar a territorio estadounidense. Ante este posible escenario, surgió la opción de disputar los partidos originalmente agendados en Estados Unidos en México o Canadá, como medida alternativa en caso de emergencia. “Realmente no me importa (si juega el Mundial). Creo que Irán es un país muy derrotado. Están al límite”, declaró Trump.

La decisión final sobre la permanencia de Irán en el torneo permanece atada al desarrollo del conflicto, lo que deja al equipo y a la organización ante un panorama incierto.