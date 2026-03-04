De casi cambiar el destino de la final de la Libertadores 2018 para Boca a firmar con un club de la Primera Nacional

Tiro en el palo de Leonardo Jara en la final de Madrid 2018

Minuto 119. River le está ganando a Boca en el Santiago Bernabéu en la que es la revancha de la final de la Copa Libertadores 2018. Nahitan Nandez, con lo último que le queda de batería corporal, toma el balón y recorre unos metros antes de apuntarle al punto de penal en busca de una cabeza que salve la derrota xeneize y estire la agonía a los penales. Un defensor millonario se impone en las alturas, pero no saca el balón del área con su testazo y Leonardo Jara aparece desmarcado entrando por la medialuna. No duda, conecta de volea y… palo.

El polifuncional futbolista que estuvo a nada de cambiar la historia de uno de los superclásicos más relevantes de la historia confirmó dónde continuará su carrera. Después de desvincularse de Godoy Cruz de Mendoza, que descendió a la Primera Nacional, el surgido en Estudiantes de La Plata firmó vínculo hasta fines de 2026 en otro club que milita en la segunda categoría del fútbol argentino: Almirante Brown.

Así lo confirmó La Fragata en un comunicado donde lo mostraron con su nueva camiseta: “Leonardo Jara firmó su contrato con Almirante Brown y se suma al plantel Aurinegro. El defensor llega desde Godoy Cruz y estará vinculado hasta diciembre del 2026″. De esta manera, los de Isidro Casanova suman un futbolista de experiencia en la que pinta ser una interesante campaña que se inició con dos triunfos y un empate (ante All Boys, Estudiantes de Caseros y Los Andes, respectivamente) en la Zona A de la categoría.

En la temporada 2025 con Godoy Cruz acumuló 11 partidos en la Liga Profesional, sin goles ni asistencias en ese ciclo. Su rendimiento defensivo es alto en duelos ganados y acciones defensivas. También suma pasos por Copa Sudamericana y Copa Argentina con el mismo club, donde toda la campaña se vio empañada por el retroceso de divisional.

Jara debutó en Estudiantes de La Plata en 2009, año de pleno auge por la conquista de la Copa Libertadores de América. Boca compró la mitad de su pase en 2015 por un monto cercano a los 2 millones de dólares. En la Ribera, ganó cuatro de los cinco títulos que obtuvo como jugador profesional: tres ligas (2017, 2018 y 2020) y una Copa de la Liga (2020). El restante trofeo lo alzó con Vélez, donde militó desde 2021 hasta 2023 y consiguió la liga 2024 luego de un paso a préstamo por un año y medio en DC United de la MLS.

En la memoria colectiva de todos los futboleros, sobre todo los de Boca y River, quedará para siempre aquel remate en el poste con el que Jara pudo haber cambiado la historia de aquella Libertadores 2018. El lateral derecho había sido titular en el 2-2 de la ida disputado en la Bombonera (reemplazado sobre el final por Julio Buffarini), mientras que en la revancha entró en el minuto 95 de la prórroga por Sebastián Villa, justo después de la expulsión de Wilmar Barrios. Un par de minutos más tarde después de haber estrellado el tiro en el palo, el Pity Martínez anotó el 3-1 definitivo en suelo madrileño y selló la historia.

En el plantel de Almirante, dirigido por Rodrigo Alonso, figuran varios ex Boca como Pedro Velurtas, Giovanni Ferraina, y Santiago Gauna, todos juveniles que no llegaron a tener espacio en el plantel profesional. El próximo compromiso de los de Casanova será la visita a Racing de Córdoba el domingo 15 de marzo a partir de las 18 (recordando que se postergó el fútbol este fin de semana por el paro orquestado por la AFA).