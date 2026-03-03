Todo listo para la llegada de Coudet: horario de arribo y cuándo comienza su ciclo en River Plate

Chacho Coudet aterriza en Ezeiza para asumir como nuevo entrenador de River Plate y dirigir su primera práctica sin demoras

La llegada inminente de Chacho Coudet como nuevo director técnico de River Plate marca una etapa clave para el club. El entrenador y su cuerpo técnico viajan hoy desde España y aterrizarán mañana, a las 4:00, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según detalló Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer.

Chacho Coudet asumirá mañana su rol al frente del plantel profesional de River Plate. Viaja junto a la mayoría de sus asistentes. Según Rubinska, el club dispuso que dirija su primera práctica durante la misma jornada de su llegada, en una transición que la directiva ejecutó con rapidez para no interrumpir el trabajo.

Expectativas y desafíos del plantel profesional de River Plate

El equipo, bajo la dirección interina de Pichi Escudero tras el empate frente a Independiente Rivadavia, atraviesa una etapa de baja confianza. Rubinska señaló en Infobae que existe “una cuestión anímica donde por momentos la verdad es que lo pasan por arriba”.

La periodista indicó que Coudet deberá enfocarse en fortalecer el ánimo del grupo. Su perfil se define por una voracidad ofensiva y una preferencia por las transiciones rápidas. Rubinska afirmó que el técnico “no resigna el ataque, pero que le gustan las transiciones rápidas”. Este método podría exigir adaptaciones y ajustes técnicos inmediatos para el plantel.

Coudet inicia su ciclo en River Plate en medio de una urgente necesidad de recuperar confianza y resultados deportivos clave

Paro de la AFA y posibles modificaciones del calendario

El debut oficial de Coudet, previsto inicialmente frente a Huracán, podría postergarse debido al paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La continuidad del calendario depende de una definición en la próxima reunión de la Liga Profesional.

“La charla que yo tuve con algunos dirigentes es que el paro se va a mantener. Esto me dicen hasta ahora”, explicó Rubinska. Sin embargo, la suspensión de la novena fecha puede revertirse si hay cambios en la votación interna. Existe cautela entre los dirigentes, quienes consideran que dar marcha atrás sería interpretado como una señal de debilidad.

Rubinska subrayó la importancia de avisar cualquier modificación con anticipación, ya que muchos hinchas organizan viajes desde distintas provincias para presenciar los partidos. Mientras tanto, los clubes esperan resoluciones y deben prepararse para posibles ajustes en la agenda oficial de la liga.

El plantel profesional de River Plate atraviesa una etapa de baja confianza tras el empate con Independiente Rivadavia y espera soluciones inmediatas

La incorporación de Chacho Coudet genera expectativas renovadas dentro de River Plate y capta la atención del fútbol argentino. Dirigentes e hinchas aguardan que el director técnico logre una integración rápida al plantel y ofrezca respuestas claras en una coyuntura que requiere soluciones inmediatas.

