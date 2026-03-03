Deportes

Thiago Tirante avanza en Indian Wells: venció al adolescente que se hizo famoso por un tierno momento con Federer

El platense quedó a un paso del cuadro principal del Masters 1000 californiano al derrotar a Izyan Ahmad, el chico de 15 años que hace un tiempo conmovió a la leyenda suiza al pedirle que no se retirara para poder jugar contra él

Thiago Tirante en una escena
Thiago Tirante en una escena de su partido frente a Izyan Ahmad (Fuente: Reuters)

En la jornada inaugural de la qualy de Indian Wells, Thiago Tirante (74° del ranking ATP) quedó a un paso del cuadro principal al vencer al estadounidense Izyan Zizou Ahmad, de apenas 15 años y figura viral en las redes sociales por su historia ligada al suizo Roger Federer.

Con parciales de 6-1 y 6-2, el platense selló su boleto para la siguiente ronda de la fase de clasificación. De vencer este martes al italiano Francesco Maestrelli -de 23 años y 114° en la clasificación de varones-, se meterá en el cuadro principal del primer Masters 1000 de la temporada 2026.

El partido, disputado en el Indian Wells Tennis Garden en California, mostró a un Tirante con una lectura de juego superior, que ejerció el dominio desde el fondo de la cancha y aprovechó su experiencia para imponerse sin mayores inconvenientes sobre un rival que, si bien jugó con garra y ambición, todavía está dando sus primeros pasos en el circuito profesional.

La historia de Izyan Ahmad: de aquel inolvidable momento viral con Roger Federer a la <i>qualy</i> de Indian Wells

La presencia de Ahmad en la fase de clasificación del torneo californiano no fue casualidad, sino el resultado de una trayectoria de esfuerzo y desarrollo en el tenis juvenil.

La historia de Zizou trascendió al mundo del deporte cuando, siendo un niño de 7 años, se volvió viral tras preguntarle a Roger Federer, durante una conferencia de prensa, si podía seguir jugando al tenis profesional “ocho o nueve años más” para poder enfrentarlo en el futuro.

Izyan Ahmad persigue la pelota
Izyan Ahmad persigue la pelota durante su cruce frente a Thiago Tirante (Fuente: Reuters)

La escena, que conmovió a fanáticos alrededor del mundo, derivó en una suerte de promesa simbólica entre el joven y el legendario tenista. Aquel momento, de hecho, no quedó sólo en un recuerdo divertido: con el paso del tiempo, Ahmad continuó su trayectoria en el tenis junior: se ubicó cerca del top 130 del ranking juvenil de la ITF y ganó torneos de relevancia en categorías menores.

Esa progresión fue reconocida por la organización de Indian Wells, que le otorgó una wild card para disputar la qualy y así dar su primer paso competitivo en un Masters 1000.

Aunque la derrota ante Tirante frenó su ilusión de avanzar en el torneo, la historia de Izyan Ahmad captó la atención global y su presencia en una etapa tan exigente a una edad tan temprana refleja tanto su potencial como su capacidad para inspirar a nuevos seguidores del tenis.

Thiago Tirante saca en su
Thiago Tirante saca en su partido frente a Izyan Ahmad en Indian Wells (Fuente: Reuters)

Thiago Tirante trepa en el ranking y va por más

Para el argentino, de 24 años, el triunfo tiene un valor deportivo claro: lo deja a un paso del cuadro principal de Indian Wells, un objetivo significativo para jugadores que buscan consolidarse en los grandes escenarios.

Tras unas semanas en buena forma, con actuaciones destacadas en la gira sudamericana que siguieron a su debut en la Copa Davis frente a Corea del Sur, Tirante continúa dando pasos hacia adelante. Este lunes subió otros dos lugares en el ranking de la ATP y quedó 74°, luego de iniciar la temporada fuera del Top 100.

