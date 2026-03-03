Deportes

Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis después de ganar 8-0 y clasificar a la final de un torneo

El Mengao tomó la decisión minutos después de vapulear al Madureira. El club venía de caer en la Recopa Sudamericana ante Lanús

Guardar
Flamengo tomó la decisión de
Flamengo tomó la decisión de despedir a Filipe Luis (REUTERS/Jean Carniel)

Una noticia sacudió por completo al fútbol brasileño. La directiva de Flamengo decidió despedir de Filipe Luis como entrenador del primer equipo, una determinación que se produjo apenas horas después de que el club obtuviera una goleada por 8-0 sobre Madureira y asegurara su lugar en la final del Campeonato Carioca. El despido del ex defensor del Chelsea y Atlético de Madrid se oficializó tras una serie de resultados irregulares y, en especial, luego de la derrota en la Recopa Sudamericana ante Lanús, que terminó siendo clave en la evaluación dirigencial.

El ciclo de Filipe Luis en el banquillo del Mengao abarcó desde septiembre de 2024 hasta el 3 de marzo de 2026, periodo en el que el entrenador brasileño conquistó cinco títulos: la Copa de Brasil (2024), la Supercopa, el Brasileirao y el Campeonato Carioca (2025), y la Copa Libertadores, donde el equipo superó a Palmeiras en la final disputada en Lima. En total, su gestión arrojó un balance de 99 partidos con 62 victorias, 23 empates y apenas 14 derrotas, lo que le permitió devolver al club a lo más alto del fútbol sudamericano.

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional. Ivan Palanco (segundo entrenador) y Diogo Linhares (preparador físico) también dejarán el club. Flamengo agradece al exjugador y entrenador Filipe Luís por todo lo logrado y compartido durante esta trayectoria. El club le desea éxito y mucha suerte en su carrera profesional”, anunció el Mengao en un comunicado.

A pesar de estos logros, la presión interna y las expectativas por parte de la afición no disminuyeron. Flamengo, con una plantilla valorada en más de 223 millones de euros y refuerzos que superaron los 45 millones (la incorporación de Lucas Paquetá fue la más alta en la historia del fútbol sudamericano), se mantuvo bajo exigencia constante de resultados inmediatos. El propio Filipe Luis reconoció la magnitud de ese peso institucional: “Dejé mi alma aquí. Cuando la afición exige resultados, tiene razón. Los resultados no llegan y no se sienten representados por el equipo que juega. Soy responsable de eso, lo sé”, declaró en la conferencia posterior a su último partido.

La eliminación en la Recopa Sudamericana ante Lanús, tras perder ambos encuentros de la final (0-1 y 2-3), fue señalada dentro del club como el punto de inflexión. Aunque el equipo había logrado el pase a la final del Carioca con una actuación contundente, la dirigencia optó por actuar de inmediato. La comunicación a Filipe Luis se realizó en los vestuarios, poco después de la rueda de prensa y mientras el entrenador ya analizaba el inminente cruce decisivo ante Fluminense.

Durante su paso por el club, Filipe Luis no solo sumó títulos locales e internacionales, sino que también guió a Flamengo a la final de la Copa Intercontinental 2025, donde el equipo venció a Cruz Azul y Pyramids, aunque terminó cayendo ante el París Saint Germain en tanda de penales. Además, en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, el club lideró su grupo por encima del Chelsea (campeón de la competencia), pero fue eliminado en octavos de final por el Bayern Múnich.

El arranque de la temporada 2026, en cambio, estuvo marcado por una racha negativa: cinco derrotas en los primeros doce partidos, la pérdida de la Supercopa frente al Corinthians y la caída en la Recopa Sudamericana. La dirigencia, encabezada por el director deportivo José Boto, consideró que el ciclo había llegado a su fin. La decisión se adoptó a pocas semanas del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y en plena preparación para una nueva definición local.

El propio Filipe Luis dejó una última reflexión antes de abandonar el estadio, aún en funciones minutos después del contundente triunfo ante Madureira: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

Por ahora, el club no informó sobre su reemplazante y el futuro inmediato del banquillo permanece abierto. El desafío para quien asuma será sostener el nivel de exigencia y resultados que caracterizan a Flamengo, una de las instituciones con mayor presupuesto y expectativa del continente.

Temas Relacionados

Filipe LuisFlamengoSerie A Brasil

Últimas Noticias

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, dio precisiones sobre el futuro del colombiano

Los detalles sobre el rumor

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

El nuevo director técnico deberá evaluar si refuerza el plantel en los próximos días

La primera gran decisión que

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El español David Almansa se impuso a su compatriota Máximo Quiles en una pelea espectacular para superar la meta. El argentino Valentín Perrone quedó 3°

La electrizante definición rueda a

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

El piloto de Ferrari y la modelo compartieron las imágenes en sus redes sociales y anunciaron una “parte 2″

El álbum de fotos y

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

El jugador argentino vio la tarjeta roja en tiempo de descuento y podría perderse un par de partidos tras el informe del juez

Revelaron la frase que Franco
DEPORTES
Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

TELESHOW
El mensaje de Fito Páez

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

INFOBAE AMÉRICA

“Pedagogías de guerra”, la exposición

“Pedagogías de guerra”, la exposición ucraniana que desafía los clichés

Cinco días de tornados y granizo amenazan a millones de personas en 6 estados de EEUU

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de máxima seguridad y ministerio de justicia en discurso de balance por el año de gestión

Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos: “La dictadura va a caer”

Rematan autos de alta gama de una imputada por megaestafa ganadera en Uruguay: los precios de cada uno