Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis después de ganar 8-0 y clasificar a la final de un torneo

Flamengo tomó la decisión de despedir a Filipe Luis (REUTERS/Jean Carniel)

Una noticia sacudió por completo al fútbol brasileño. La directiva de Flamengo decidió despedir de Filipe Luis como entrenador del primer equipo, una determinación que se produjo apenas horas después de que el club obtuviera una goleada por 8-0 sobre Madureira y asegurara su lugar en la final del Campeonato Carioca. El despido del ex defensor del Chelsea y Atlético de Madrid se oficializó tras una serie de resultados irregulares y, en especial, luego de la derrota en la Recopa Sudamericana ante Lanús, que terminó siendo clave en la evaluación dirigencial.

El ciclo de Filipe Luis en el banquillo del Mengao abarcó desde septiembre de 2024 hasta el 3 de marzo de 2026, periodo en el que el entrenador brasileño conquistó cinco títulos: la Copa de Brasil (2024), la Supercopa, el Brasileirao y el Campeonato Carioca (2025), y la Copa Libertadores, donde el equipo superó a Palmeiras en la final disputada en Lima. En total, su gestión arrojó un balance de 99 partidos con 62 victorias, 23 empates y apenas 14 derrotas, lo que le permitió devolver al club a lo más alto del fútbol sudamericano.

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional. Ivan Palanco (segundo entrenador) y Diogo Linhares (preparador físico) también dejarán el club. Flamengo agradece al exjugador y entrenador Filipe Luís por todo lo logrado y compartido durante esta trayectoria. El club le desea éxito y mucha suerte en su carrera profesional”, anunció el Mengao en un comunicado.

A pesar de estos logros, la presión interna y las expectativas por parte de la afición no disminuyeron. Flamengo, con una plantilla valorada en más de 223 millones de euros y refuerzos que superaron los 45 millones (la incorporación de Lucas Paquetá fue la más alta en la historia del fútbol sudamericano), se mantuvo bajo exigencia constante de resultados inmediatos. El propio Filipe Luis reconoció la magnitud de ese peso institucional: “Dejé mi alma aquí. Cuando la afición exige resultados, tiene razón. Los resultados no llegan y no se sienten representados por el equipo que juega. Soy responsable de eso, lo sé”, declaró en la conferencia posterior a su último partido.

La eliminación en la Recopa Sudamericana ante Lanús, tras perder ambos encuentros de la final (0-1 y 2-3), fue señalada dentro del club como el punto de inflexión. Aunque el equipo había logrado el pase a la final del Carioca con una actuación contundente, la dirigencia optó por actuar de inmediato. La comunicación a Filipe Luis se realizó en los vestuarios, poco después de la rueda de prensa y mientras el entrenador ya analizaba el inminente cruce decisivo ante Fluminense.

Durante su paso por el club, Filipe Luis no solo sumó títulos locales e internacionales, sino que también guió a Flamengo a la final de la Copa Intercontinental 2025, donde el equipo venció a Cruz Azul y Pyramids, aunque terminó cayendo ante el París Saint Germain en tanda de penales. Además, en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, el club lideró su grupo por encima del Chelsea (campeón de la competencia), pero fue eliminado en octavos de final por el Bayern Múnich.

El arranque de la temporada 2026, en cambio, estuvo marcado por una racha negativa: cinco derrotas en los primeros doce partidos, la pérdida de la Supercopa frente al Corinthians y la caída en la Recopa Sudamericana. La dirigencia, encabezada por el director deportivo José Boto, consideró que el ciclo había llegado a su fin. La decisión se adoptó a pocas semanas del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y en plena preparación para una nueva definición local.

El propio Filipe Luis dejó una última reflexión antes de abandonar el estadio, aún en funciones minutos después del contundente triunfo ante Madureira: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

Por ahora, el club no informó sobre su reemplazante y el futuro inmediato del banquillo permanece abierto. El desafío para quien asuma será sostener el nivel de exigencia y resultados que caracterizan a Flamengo, una de las instituciones con mayor presupuesto y expectativa del continente.