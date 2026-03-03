Las tres espectaculares atajadas de Santiago Beltrán que le dieron el empate a River Plate ante Independiente Rivadavia

*La primera atajada de Beltrán

Santiago Beltrán fue clave para que River Plate pudiera empatar 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura. El arquero de 21 años salvó en tres ocasiones la caída de su valla con tapadas providenciales en el partido disputado este lunes en el Estadio Malvinas Argentinas.

Desde el comienzo, el guardameta fue determinante. A los 3 minutos llegó el pase desde la derecha que Gonzalo Ríos dejó pasar y Juan Manuel Elordi entró solo, pero en el mano a mano Beltrán le ahogó el grito yendo abajo.

Pese al golazo de volea del propio Ríos, Beltrán se reivindicó a los 32 minutos con otra reacción espectacular luego de tiro libre de Sebastián Villa desde la derecha y un cabezazo de José Florentín. Esa atajada fue en un momento clave, ya que cinco minutos más tarde Gonzalo Montiel consiguió el empate para el elenco de Núñez.

*La segunda intervención del arquero millonario

En el final del encuentro nuevamente el golero millonario fue vital para impedir la derrota de su equipo. A los 47 minutos hubo otro tiro libre ejecutado por Villa y otro cabezazo de Florentín tuvo destino de gol, pero los reflejos de Beltrán lo evitaron.

El joven arquero, que llegó a nueve partidos en la Primera de River Plate, fue la figura de su equipo y del encuentro, pues sin sus intervenciones el duelo pudo terminar en una victoria de Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos del torneo.

*La tercera salvada

Luego del encuentro, sostuvo que “fue uno de los mejores partidos, es importante poder estar cuando lo necesita el equipo. La más complicada fue la primera, porque recién comenzaba el partido, llegó después de una desatención nuestra, pero por suerte estuve rápido para poder atorarlo al rival”. Ante la consulta de los consejos que recibe de Franco Armani indicó que “es un gran referente y compañero ya que me acompaña en el día a día. Él está pasando una situación difícil, pero tira para todo el grupo y también para mí. Principalmente me dice que lo disfrute y que esté tranquilo”. El propio Sebastián Villa destacó la labor del guardameta rival e indicó que “el arquero de River Plate fue figura y evitó goles nuestros”.

River Plate, que fue dirigido interinamente por Marcelo Escudero, se prepara para el desembarco de Eduardo Coudet luego de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. El elenco millonario busca renovar sus expectativas con la llegada del Chacho, ex futbolista de la entidad y que acaba de desvincularse del Alavés de España.

*El testimonio de Beltrán

El certamen está llegando al ecuador de su fase regular, tras la que los ocho primeros de cada grupo se clasificarán a los octavos de final. De momento Independiente Rivadavia lidera la Zona B y se encamina a acceder a la segunda ronda. En tanto que River Plate también busca avanzar, pues ocupa el quinto puesto en el mismo grupo.

Ante la suspensión de la novena fecha que debía disputarse este fin de semana, el campeonato se reactivará con la décima jornada, cuando Independiente Rivadavia reciba a Barracas Central el miércoles 11 de marzo desde las 22.00. Al otro día, River Plate volverá a jugar de visitante y se medirá contra Huracán, a partir de las 21.30 en Parque Patricios.