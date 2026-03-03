El “penaltygate” entre Panichelli y un compañero del Estrasburgo: el gesto de Valentín Barco para resolver el conflicto

El delantero marcó el primer tanto en el 2-1 sobre Reims

Joaquín Panichelli volvió a ser clave para Racing de Estrasburgo con la anotación del primer gol gracias a un penal a los 82 minutos de juego en la victoria 2-1 como local sobre Reims para llevar a su equipo a las semifinales de la Copa de Francia, un título que su escuadra ganó en tres oportunidades, pero no levanta desde hace 25 años (2001).

El delantero de 23 años, que permanece en el radar de la selección argentina con vistas al Mundial 2026, convirtió en el último cuarto de hora con un potente remate que pegó en el travesaño, aunque lo distintivo de la acción sucedió en la antesala a la ejecución.

A los 80 minutos, Julio Enciso levantó un centro desde el córner izquierdo, bajaron la pelota en el segundo palo y rebotó en el brazo extendido de John Joe Patrick Finn. El árbitro Eric Wattellier sancionó la pena máxima y, rápidamente, Enciso tomó el balón entre sus manos para hacerse cargo.

A continuación, Panichelli se dirigió a la posición del paraguayo y permaneció varios segundos a su lado para intentar persuadirlo y patear el penal. Cuando se alejaba, Valentín Barco se sumó a la discusión y el Colo convenció a su compañero de dejarle la redonda al máximo goleador de la Ligue 1 de Francia. Con cara de resignación, Julio Enciso se apartó y le cedió el centro de la escena al ex River Plate. Fue el sexto penal anotado sobre siete pateados para Joaquín Panichelli desde su llegada al club. La “pelea sudamericana”, como lo caratularon en la transmisión oficial de DSports, se la quedó la figura de este equipo para el 1-0.

Acto seguido, el entrenador del Racing de Estrasburgo, Gary O’Neil, llamó la atención de los presentes cuando realizó las dos últimas modificaciones porque retiró de la cancha al goleador y a Barco. No quedó claro si tuvo algo que ver lo que sucedió en la cancha o simplemente fue para hacerlos descansar, pero Samir El Mourabet y Junior Mwanga los reemplazaron antes de la reanudación. Más allá de esto, Julio Enciso tuvo revancha porque a los 85 minutos se sancionó una nueva pena máxima por infracción del arquero Alexandre Olliero sobre David Fofana. Sin los argentinos en cancha, ya no hubo discusión y Enciso convirtió el penal, el primero pateado por él desde que llegó al cuadro galo en esta temporada.

Registra 17 gritos en 34 juegos de la temporada

Sin embargo, los medios franceses resaltaron el penaltygate, como lo denominó L’Équipe, y resaltó un detalle que no se vio en la transmisión oficial sobre la apertura del marcador: “El delantero argentino transformó con seguridad su intento, ante la mirada desanimada del paraguayo, que ni siquiera se acercó a felicitarlo”. Mientras tanto, RMC Sport lo definió como un simple “desacuerdo” entre ambos.

Al término del juego, O’Neil dio su postura a lo ocurrido y le restó valor en charla con beIN Sports: “No lo sé. No creo que sea muy importante. Veremos quién tira los próximos penales. Normalmente, (Joaquín) Panichelli los tira, pero bueno, no es muy importante“.

El descuento de Eloge Zabi en tiempo adicionado solo agregó una cuota de dramatismo al cierre, pero Racing de Estrasburgo logró la victoria y pasó a semifinales, instancia en la que enfrentará al ganador de la llave compuesta por Lorient y Niza, que jugarán este miércoles desde las 16:30 (hora argentina). Del otro lado del cuadro, vienen los pesos pesados: Lens, Olympique de Lyon y Olympique de Marsella (2°, 3° y 4° en la Ligue 1) se suman a Toulouse. Cabe recordar que PSG fue eliminado en 16avos de final.

En el plano individual, Joaquín Panichelli acumula cuatro partidos seguidos con asistencia perfecta en la red, luego de haberle marcado un tanto a Marsella (2-2), Lyon (3-1) y Lens (1-1). Registra 17 gritos en 34 juegos de la temporada y, en el ámbito vinculado a la liga de Francia, está igualado en el primer lugar con Mason Greenwood (Marsella), ambos con 14 goles. En la Copa de Francia ya había mostrado su valía en las rondas anteriores con un gol y dos asistencias en el 6-0 al Avranches (Cuarta División) y un pase gol en el 3-1 al Mónaco por los 16avos y los octavos, respectivamente.

De la "pelea sudamericana" al festejo de Panichelli con Barco

El equipo, que está octavo en la Ligue 1 y es uno de los candidatos a quedarse con la UEFA Europa Conference League, se mantiene en la pelea de diferentes objetivos en todas las competencias y la contundencia de su centrodelantero es clave para soñar en grande. La historia del cordobés de 1.90 de altura se remonta a su paso por las Juveniles de Racing de Nueva Italia, Belgrano y Atalaya antes de arribar a Boca Juniors. La falta de un acuerdo con el Xeneize terminó en su llegada a River Plate en febrero de 2020. Marcó 12 goles en 23 partidos con la Reserva y fue citado por Marcelo Gallardo, pero no llegó a estrenarse con la Banda.

El escaso rodaje lo empujó a emigrar con dirección al Deportivo Alavés de España a finales de 2022, aunque le dejó un 20% de su pase al Millonario. Eso posibilitó que la entidad de Núñez embolsara USD 3,7 millones de los USD 20.000.000 pagados por el Estrasburgo a mitad de 2025. Venía de festejar 21 gritos en 44 juegos con el Mirandés en la Segunda División de España, regresó a los Babazorros y, tras su venta a Francia, no le costó la adaptación en absoluto. Incluso, debutó en la selección argentina disputando cuatro minutos en el amistoso ante Angola y pelea por ser el tercer 9 de la nómina, por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.